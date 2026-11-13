Tài chính

TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính, đón dòng vốn tỷ USD

Lam Hương - Nguyễn Vân

Lam Hương - Nguyễn Vân

09:56 | 13/11/2026
(TBTCO) - Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh đang chuyển từ thiết lập khuôn khổ pháp lý sang hình thành hệ sinh thái huy động vốn. Cùng với các sản phẩm tài chính mới, cơ chế giám sát minh bạch được kỳ vọng tạo niềm tin, đưa dòng vốn quốc tế vào các dự án quy mô lớn.
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Mở rộng kênh dẫn vốn cho nền kinh tế

Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) theo mô hình “một trung tâm, hai điểm đến” tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đang mở ra hướng tiếp cận mới trong thu hút nguồn lực quốc tế. Không chỉ hướng tới trở thành nơi tập trung các định chế tài chính, trung tâm còn được kỳ vọng kết nối hiệu quả dòng vốn trung và dài hạn của thế giới với nhu cầu phát triển hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Thông điệp này được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vừa qua. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác để huy động các nguồn vốn trung, dài hạn cho phát triển; trong đó, VIFC tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng cần trở thành những đầu mối kết nối hiệu quả nguồn vốn toàn cầu với nhu cầu của nền kinh tế.

TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính, đón dòng vốn tỷ USD
TP. Hồ Chí Minh phát triển hiện đại. Ảnh: Lê Toàn

Việc hình thành một trung tâm tài chính có khả năng huy động, quản lý và phân bổ nguồn lực theo các chuẩn mực quốc tế sẽ bổ sung kênh dẫn vốn, giảm sự phụ thuộc vào những phương thức huy động truyền thống, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia của các nhà đầu tư quốc tế.

Làm thế nào thu hút dòng vốn toàn cầu? Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Thành phố đang tập trung phát triển các quỹ đầu tư và hoạt động quản lý quỹ. Dự kiến trong tháng 11/2026, quy trình, quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư vào VIFC tại TP. Hồ Chí Minh sẽ được ban hành, với cơ chế cấp phép được thiết kế theo 3 cấp độ, tham khảo mô hình của Singapore, Dubai và Hồng Kông (Trung Quốc).

Theo định hướng, VIFC tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các hoạt động tài chính chuyên sâu, các sản phẩm tài chính truyền thống và nhu cầu huy động vốn cho những dự án quy mô lớn. Trong khi đó, VIFC tại Đà Nẵng hướng đến phát triển các lĩnh vực tài chính mới, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Đáng chú ý, VIFC tại TP. Hồ Chí Minh được định hướng không chỉ phục vụ nhu cầu vốn của địa phương, mà còn dẫn vốn cho khu vực Đông Nam Bộ. Các hoạt động huy động, đầu tư sẽ gắn với những dự án có nhu cầu nguồn lực lớn, từ hạ tầng đô thị, năng lượng đến các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và phát triển kinh tế số.

Việc công bố những thành viên đầu tiên của VIFC tại TP. Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 cho thấy, mô hình này đã bắt đầu chuyển từ giai đoạn chuẩn bị thể chế sang hình thành hệ sinh thái hoạt động. Sự tham gia của các doanh nghiệp trong lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, công nghệ, giáo dục và đầu tư tạo nền tảng ban đầu để kết nối các nhà đầu tư, tổ chức tài chính với nhu cầu vốn cụ thể của nền kinh tế.

Cơ chế giám sát là nền tảng tạo niềm tin

Cùng với việc mở rộng sản phẩm tài chính và thu hút các thành viên, yêu cầu xây dựng cơ chế quản lý, giám sát đủ chặt chẽ được xác định là điều kiện quan trọng để VIFC phát triển bền vững.

Theo bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ pháp lý cho VIFC thông qua một nghị quyết và 8 nghị định hướng dẫn. Theo nguyên tắc tại Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hai địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có cơ quan điều hành trực tiếp riêng, nhưng hoạt động trong một hệ thống quy định, tiêu chí chung.

Mô hình này được tổ chức với quy chế hoạt động, bộ quy tắc ứng xử, hệ thống cơ quan giám sát và cơ sở dữ liệu thống nhất. Hội đồng Điều hành VIFC do một Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách, giữ vai trò điều phối chung, bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình vận hành.

Đại diện Bộ Tài chính cho rằng, thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào các sản phẩm tài chính phù hợp với nhu cầu thị trường, mà còn cần cơ chế quản lý, giám sát đủ chặt chẽ để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Dự kiến, cơ chế giám sát sẽ kết hợp giám sát trực tiếp, thường xuyên tại địa phương với sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, trong đó có Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước.

Đây là yếu tố có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh VIFC hướng tới tiếp nhận các quỹ đầu tư, công ty quản lý tài sản và những định chế tài chính có hoạt động xuyên biên giới. Một môi trường minh bạch, có quy trình cấp phép rõ ràng, cơ chế giám sát hiệu quả sẽ góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và nâng cao uy tín của thị trường.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, Hội đồng Điều hành VIFC và các cơ quan điều hành tại hai địa phương đang lựa chọn những sản phẩm có thể triển khai trước. Trọng tâm là tài trợ vốn cho các dự án lớn, dự án hạ tầng; phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu dự án; thành lập các công ty quản lý quỹ và quản lý tài sản.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, việc thiết kế sản phẩm tài chính được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế của thị trường và nhà đầu tư, thay vì xây dựng một danh mục cứng nhắc. Quá trình này đồng thời phải gắn với mức độ sẵn sàng của khuôn khổ quản lý, giám sát, vận hành và các thủ tục liên quan.

Phát triển VIFC là quá trình dài hạn, đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, các định chế tài chính và cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với việc mở rộng hệ sinh thái thành viên, TP. Hồ Chí Minh cần từng bước hoàn thiện các sản phẩm tài chính, cơ chế vận hành và giám sát theo thông lệ quốc tế, tạo điều kiện để nhà đầu tư yên tâm tham gia thị trường. Hiệu quả của mô hình sẽ được thể hiện không chỉ ở quy mô vốn thu hút, mà quan trọng hơn là khả năng đưa dòng vốn vào nền kinh tế, hỗ trợ các dự án phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới.

10 thành viên đầu tiên của VIFC tại TP. Hồ Chí Minh

Cuối tháng 10/2026, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) công bố 10 công ty đầu tiên trở thành thành viên của VIFC-HCMC, với tổng vốn điều lệ đăng ký và cam kết góp 33,63 triệu USD. Tổng quy mô vốn dự kiến huy động, đầu tư đến năm 2027 khoảng 2,7 tỷ USD.

Trong số này, Công ty TNHH Sài Gòn Marina IFC dự kiến huy động 816 triệu USD phát triển hạ tầng công nghệ và hạ tầng vật lý phục vụ trung tâm. Công ty TNHH AG&P Holding Việt Nam dự kiến huy động, đầu tư 425 triệu USD vào chuỗi giá trị khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), điện và trung tâm dữ liệu; Công ty TNHH EQuest Capital dự kiến huy động 325 triệu USD phát triển hạ tầng giáo dục, trọng tâm là Khu đô thị Đại học Tây Nam TP. Hồ Chí Minh.

Ở lĩnh vực hạ tầng, Công ty TNHH Sơn Kim Capital IFC cam kết huy động 275 triệu USD, trong khi Công ty TNHH REE Energy Finance dự kiến đầu tư 200 triệu USD vào các dự án năng lượng tái tạo. Đáng chú ý, Keppel đang nghiên cứu các nền tảng đồng đầu tư với đối tác toàn cầu, quy mô huy động có thể lên tới 1 tỷ USD, hướng tới các lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, thương mại và dịch vụ.

TP. Hồ Chí Minh: Tăng tốc xây dựng trung tâm tài chính, đón dòng vốn tỷ USD
Ra mắt 10 thành viên chính thức đầu tiên của VIFC-HCMC. Ảnh: BTC
Lam Hương - Nguyễn Vân
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