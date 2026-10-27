Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh tìm mô hình huy động vốn cho không gian phát triển mới

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
15:53 | 27/10/2026
(TBTCO) - Việc mở rộng không gian phát triển, với các thế mạnh từ công nghiệp, dịch vụ đến kinh tế biển và logistics, đặt TP. Hồ Chí Minh trước yêu cầu tìm kiếm phương thức huy động vốn mới. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là một trong những hướng đi được thành phố triển khai, với kế hoạch xây dựng quy trình tiếp nhận các quỹ đầu tư và quỹ quản lý tài sản.
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Mở rộng cơ chế tiếp nhận các quỹ đầu tư

Tại phiên thảo luận chuyên đề “Trung tâm tài chính quốc tế: Làm thế nào thu hút dòng vốn toàn cầu?” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, diễn ra ngày 27/10, ông Trương Huy Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh, việc huy động nguồn lực cho các ngành nghề mới không chỉ dừng ở tìm kiếm dòng vốn, mà còn đòi hỏi những phương thức vận hành, mô hình và cách tiếp cận mới. Đây cũng là cơ sở để thảo luận khả năng áp dụng các mô hình tài chính tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế liên kết.

Theo ông Vũ, sau khi mở rộng không gian phát triển, bao gồm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh có thêm nhiều lợi thế từ công nghiệp, dịch vụ, thương mại đến kinh tế biển, logistics, không gian ngầm và không gian trên không. Những điều kiện này mở ra các hướng tiếp cận mới, đồng thời đặt ra yêu cầu tìm kiếm cơ chế huy động nguồn lực phù hợp để khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển.

Với không gian kinh tế đa dạng hơn, bài toán đặt ra không chỉ là tìm kiếm thêm nguồn vốn, mà còn là lựa chọn mô hình tài chính phù hợp với nhu cầu phát triển của từng lĩnh vực. Đây cũng là lý do thành phố quan tâm đến việc áp dụng các mô hình tiên tiến trên thế giới, thay vì chỉ dựa vào những phương thức huy động vốn truyền thống.

Một trong những hướng đi được Việt Nam lựa chọn là xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo ông Vũ, khung pháp lý cho trung tâm đã hoàn tất và đơn vị đang tiếp nhận các thành viên đầu tiên.

TP. Hồ Chí Minh tìm mô hình huy động vốn cho không gian phát triển mới
Ông Trương Huy Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chia sẻ tại phiên thảo luận chuyên đề Trung tâm tài chính quốc tế: Làm thế nào thu hút dòng vốn toàn cầu?. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong thời gian tới, trung tâm dự kiến ban hành quy trình, quy chế tiếp nhận các quỹ đầu tư và quỹ quản lý tài sản, với ba cấp độ tương thích với các mô hình tại Singapore, Dubai và Hồng Kông. Đây là bước triển khai cụ thể trong quá trình xây dựng cơ chế hoạt động của trung tâm, hướng tới khả năng tiếp nhận các chủ thể tài chính theo những mô hình phù hợp.

Gắn trung tâm tài chính với mục tiêu phát triển dài hạn

Ở góc nhìn quốc tế, ông Marc Knapper, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ tịch Knapper Global Advisors, thành viên tổ tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC), cho rằng TP. Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một trong những trung tâm tài chính hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam cần xác định rõ vai trò của trung tâm tài chính quốc tế trong chiến lược phát triển kinh tế dài hạn.

Theo ông Marc Knapper, công nghệ và tài chính đang thay đổi nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Vấn đề quan trọng không chỉ là làm thế nào để phát triển công nghệ tài chính, mà còn là xây dựng một hệ thống tài chính tốt, an toàn và bền vững. Việt Nam có nền tảng thuận lợi để tham gia vào quá trình chuyển đổi này.

Nhìn lại khoảng bốn thập kỷ phát triển, ông đánh giá Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể nhờ hội nhập quốc tế, mở rộng sản xuất và cải thiện đời sống người dân. Tuy nhiên, giai đoạn phát triển tiếp theo sẽ đặt ra những yêu cầu khác trước.

Mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 đòi hỏi Việt Nam phải huy động nguồn lực tài chính đủ lớn để phục vụ phát triển kinh tế, năng lượng và quá trình chuyển đổi của nền kinh tế. Ông cũng lưu ý rằng không phải quốc gia nào cũng có thể vượt qua ngưỡng thu nhập trung bình để đạt được mục tiêu phát triển cao hơn.

Trong bối cảnh đó, theo ông Marc Knapper, VIFC-HCMC có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một dự án tài chính, cần được nhìn nhận như một phần trong chiến lược tạo dựng nền tảng tài chính cho tương lai của Việt Nam.

Với TP. Hồ Chí Minh, việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế gắn với yêu cầu tìm kiếm các mô hình huy động nguồn lực mới cho không gian phát triển mở rộng. Những bước đi về hoàn thiện khung pháp lý, tiếp nhận thành viên và xây dựng quy trình cho các quỹ đầu tư, quỹ quản lý tài sản sẽ là những nội dung cần được triển khai trong quá trình hiện thực hóa định hướng này./.

Lạc Nguyên
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