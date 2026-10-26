Đầu tư

Ký kết gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
17:20 | 26/10/2026
(TBTCO) - Ngày 26/10, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan (gồm 2 thành viên: Voith Hydro Shanghai Ltd; Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited) đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu số 01TB-BA: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.
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Tham dự Lễ ký kết Hợp đồng có đại diện Lãnh đạo EVN, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Điện 3 (EVNPMB3); Bên cho vay vốn AFD, KfW, EIB (trong tổ hợp gồm 6 đơn vị: AFD, CDP, Propaco, KfW, EIB, JICA) và Liên danh Nhà thầu Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan.

Gói thầu số 01TB-BA - Cung cấp thiết bị cơ điện của dự án thủy điện tích năng Bác Ái là gói thầu cung cấp vật tư thiết bị chính của dự án được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu đã được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu của nhà nước và phù hợp với quy định của các đơn vị cho vay. Nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm được lựa chọn trúng thầu là Liên danh Voith Hydro Shanghai and Powerchina Zhongnan với giá trị hợp đồng là 4.462,603 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 51 tháng, đáp ứng tiến độ chung.

Ký kết gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa
Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu số 01TB-BA: Cung cấp thiết bị cơ điện - Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: EVN.

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hội đồng thành viên EVN phê duyệt Dự án đầu tư với quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 1.200 MW. Nguồn vốn cho dự án: Vốn tự có và vốn do EVN thu xếp từ vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB).

Sau này khi đi vào vận hành, dự án thủy điện tích năng Bác Ái sẽ là nguồn điện phủ đỉnh biểu đồ phụ tải của hệ thống điện, góp phần làm giảm sự chênh lệch biểu đồ phụ tải bằng việc huy động công suất bơm tích nước trong giờ thấp điểm, phát điện vào giờ cao điểm và chức năng điều tần, bù công suất phản kháng cho hệ thống.

Phát biểu tại lễ ký, đại diện lãnh đạo EVN cho biết, đây là một trong các dự án trọng điểm ngành năng lượng của EVN đã triển khai thi công xây dựng từ năm 2025, dự kiến phát điện tổ máy số 01 vào tháng 12/2029, phát điện tổ máy số 02 vào tháng 4/2030, phát điện tổ máy số 03 vào tháng 8/2030, phát điện tổ máy số 4 vào tháng 12/2030 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ vào tháng 5/2031.

Dự án thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án: Ban Quản lý Dự án Điện 3;

Địa điểm xây dựng: Xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa;

Tổng mức đầu tư: 21.101,468 tỷ đồng;

Khởi công dự án: 22/2/2025;

Phát điện tổ máy số 01 vào tháng 12/2029,

Phát điện tổ máy số 02 vào tháng 4/2030,

Phát điện tổ máy số 03 vào tháng 8/2030,

Phát điện tổ máy số 04 vào tháng 12/2030.

Hoàn thành toàn bộ tháng 5/2031.
Đức Việt
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