Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh hiện thực hóa tầm nhìn phát triển kinh tế biển

Trí Dũng

Trí Dũng

15:51 | 24/10/2026
(TBTCO) - Khu vực Cái Mép - Thị Vải đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột kết nối trong không gian phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế hướng biển. Cùng với đó là quyết tâm của các bên trong việc thúc đẩy dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển container quy mô khu vực, nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ hàng hải quốc tế.
aa

Vai trò đặc biệt quan trọng

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải được đánh giá là khu vực cảng nước sâu trọng điểm của Việt Nam, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới cảng cửa ngõ và trung chuyển quốc tế.

Thực tiễn khai thác cho thấy, các hãng tàu và doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày càng ưu tiên những giải pháp logistics giúp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao tính ổn định của chuỗi cung ứng.

Trong đó, việc dần thay đổi tập quán, như tăng cường giao nhận trực tiếp tại khu vực “cửa ngõ” Cái Mép - Thị Vải, được xem là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành logistics.

TP. Hồ Chí Minh hiện thực hóa tầm nhìn phát triển kinh tế biển
TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy triển khai các dự án cảng trung chuyển quốc tế, hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế hướng biển.

Bên cạnh đó, sự phát triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng kết nối với khu vực Cái Mép - Thị Vải cũng là động lực then chốt thúc đẩy các xu hướng trên. Các dự án giao thông chiến lược như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh, cùng mạng lưới ICD, trung tâm logistics và hệ thống kho bãi vệ tinh đang từng bước hoàn thiện, giúp rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí vận chuyển từ nhà máy đến cảng.

Việc hình thành không gian logistics hậu phương rộng lớn và kết nối trực tiếp các khu công nghiệp trọng điểm của vùng Đông Nam Bộ với Cái Mép - Thị Vải tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu gia tăng tỷ lệ giao nhận trực tiếp tại các cảng, qua đó tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào các khâu trung gian truyền thống.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và vai trò hạt nhân phát triển

Với lợi thế vượt trội về độ sâu luồng tàu, khả năng tiếp nhận tàu mẹ trọng tải lớn, cùng các tuyến dịch vụ trực tiếp kết nối đến châu Âu (bao gồm Địa Trung Hải), châu Mỹ, châu Phi và Trung Đông, Cái Mép - Thị Vải đang và sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là điểm trung chuyển hàng hóa quốc tế của khu vực Đông Nam Á. Cụm cảng này cũng đã được Chính phủ xác định là cửa ngõ quốc tế loại đặc biệt, đóng vai trò hạt nhân trung tâm thúc đẩy sự phát triển của khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đóng góp vào sự phát triển của hệ thống cảng biển - logistics Việt Nam, mới đây, Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) và Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng - CM-TV (TCTT) chính thức công bố đưa Bến chung CMIT - TCTT vào khai thác thương mại, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hợp tác giữa hai cảng nước sâu liền kề tại khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Theo phương án khai thác, Bến chung cho phép 2 cảng tiếp nhận đồng thời 3 tàu mẹ kích thước lớn, thay vì tối đa 2 tàu như trước đây; đồng thời có khả năng tăng thêm 30 - 40% công suất khai thác, tương đương 400.000 - 500.000 TEU/năm cho mỗi cảng, qua đó tạo thêm dư địa phục vụ gần 900.000 TEU/năm cho toàn hệ thống hai bến.

Hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển container quy mô khu vực

Vừa qua, lãnh đạo Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) đã có buổi làm việc với lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Mediterranean Shipping Company (MSC), một trong những hãng vận tải container hàng đầu thế giới. Sự kiện là dấu ấn đặc biệt khẳng định quyết tâm của các bên trong việc thúc đẩy dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, hướng tới hình thành trung tâm trung chuyển container quy mô khu vực, nâng cao vị thế của TP. Hồ Chí Minh trên bản đồ hàng hải quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, lãnh đạo MSC cùng đại diện liên danh nhà đầu tư MSC - VIMC - Cảng Sài Gòn đã có buổi gặp gỡ, trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh về tiến độ triển khai dự án và các giải pháp phát triển hạ tầng kết nối.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Soren Toft, CEO Tập đoàn MSC khẳng định, Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của MSC tại Đông Nam Á. Với lợi thế về vị trí địa lý, tiềm năng phát triển thương mại và khả năng kết nối các tuyến vận tải biển quốc tế, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được MSC xác định là một mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới khai thác tại khu vực.

Sự hợp tác giữa một tập đoàn vận tải biển quốc tế có mạng lưới khai thác toàn cầu với doanh nghiệp hàng hải chủ lực của Việt Nam cùng sự đồng hành sát sao của chính quyền TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để từng bước hiện thực hóa dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Không chỉ hướng tới phát triển một cảng container quy mô lớn, dự án còn được kỳ vọng góp phần hình thành hệ sinh thái logistics hiện đại, tăng năng lực tiếp nhận các tuyến tàu mẹ quốc tế, mở rộng khả năng trung chuyển hàng hóa và nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống cảng biển Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm khai thác cảng biển quốc tế của MSC cũng như vai trò của VIMC và Cảng Sài Gòn trong việc kết nối, phát huy tiềm năng hệ thống cảng biển trong nước.

TP. Hồ Chí Minh xác định Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là dự án hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistics và năng lực kết nối thương mại quốc tế trong dài hạn. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng liên danh nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh công tác quy hoạch, hoàn thiện các thủ tục cần thiết và thúc đẩy đầu tư hạ tầng kết nối nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sớm được triển khai.

Đối với hạ tầng đường bộ, TP. Hồ Chí Minh đã triển khai tuyến giao thông kết nối từ khu vực Phước An đến khu vực quy hoạch cảng Cần Giờ. Tuyến đường được kỳ vọng trở thành một trong những trục kết nối quan trọng, góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, tăng tính liên thông giữa các khu bến cảng và mạng lưới logistics trong vùng.

Việc nâng cấp, duy tu các tuyến luồng hàng hải cũng được TP. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Theo đó, sẽ nghiên cứu phương án bảo đảm độ sâu luồng hàng hải khu vực Cái Mép - Cần Giờ đạt khoảng -16 m đến -18 m, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận các tàu container trọng tải lớn, phù hợp với xu hướng phát triển đội tàu và mạng lưới vận tải biển quốc tế.

Đối với luồng Soài Rạp, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục quan tâm công tác duy tu, bảo đảm độ sâu khai thác khoảng -9,5 m, đồng thời nghiên cứu định hướng nâng cấp luồng đạt độ sâu -16 m trong dài hạn theo quy hoạch và điều kiện thực tế.

Việc đầu tư đồng bộ các tuyến luồng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của hệ thống cảng khu vực Hiệp Phước, tăng cường kết nối giữa các trung tâm cảng biển và logistics, từng bước hình thành mạng lưới vận tải hàng hải liên vùng có tính cạnh tranh cao.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh tinh thần phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền thành phố và liên danh MSC - VIMC - Cảng Sài Gòn để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để dự án sớm được khởi công.

Khi được triển khai và đưa vào khai thác, dự án không chỉ mở rộng năng lực trung chuyển container quốc tế, mà còn tạo động lực phát triển dịch vụ cảng biển, logistics và các ngành kinh tế liên quan, góp phần đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành một đầu mối quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng và mạng lưới vận tải biển toàn cầu.

Trí Dũng
Từ khóa:
kinh tế biển TP. Hồ Chí Minh Cái mép - thị vải không gian phát triển mới trung tâm trung chuyển container

Bài liên quan

TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới trung tâm trung chuyển quốc tế và logistics tầm khu vực

TP. Hồ Chí Minh: Hướng tới trung tâm trung chuyển quốc tế và logistics tầm khu vực

Nhà riêng TP.Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu tập trung ở phân khúc dưới 5 tỷ đồng

Nhà riêng TP.Hồ Chí Minh ghi nhận nhu cầu tập trung ở phân khúc dưới 5 tỷ đồng

Động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Động lực phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Dành cho bạn

Việt Nam - Ba Lan: Thương mại khởi sắc, đầu tư chờ bứt phá

Việt Nam - Ba Lan: Thương mại khởi sắc, đầu tư chờ bứt phá

Tỷ giá USD hôm nay 24/10: USD ngân hàng giảm đáng kể trong tuần, Fed trước khả năng tiếp tục tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay 24/10: USD ngân hàng giảm đáng kể trong tuần, Fed trước khả năng tiếp tục tăng lãi suất

Ngày 24/10: Giá hồ tiêu tăng phi mã, cà phê giảm mạnh

Ngày 24/10: Giá hồ tiêu tăng phi mã, cà phê giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng thế giới “thủng” mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 24/10: Vàng thế giới “thủng” mốc 4.000 USD/ounce

Ngày 24/10: Giá cao su châu Á tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 24/10: Giá cao su châu Á tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 24/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 24/10: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Đọc thêm

TP.Hồ Chí Minh: Mở rộng cơ hội đầu tư xanh qua kết nối quốc tế

TP.Hồ Chí Minh: Mở rộng cơ hội đầu tư xanh qua kết nối quốc tế

(TBTCO) - Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác Kinh tế (BPC) 2026 tạo cơ hội để TP. Hồ Chí Minh kết nối đối tác quốc tế, huy động vốn và công nghệ cho tăng trưởng xanh. Trọng tâm là hoàn thiện cơ chế, phát triển hạ tầng và chuyển các sáng kiến hợp tác thành dự án đầu tư, mở rộng cơ hội kinh doanh.
EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

EuroCham ra mắt sáng kiến “Tri ân Việt Nam”, đồng hành cùng Việt Nam trong kỷ nguyên tăng trưởng mới

(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa chính thức công bố sáng kiến Give Back to Vietnam (Tri ân Việt Nam), nhằm kết nối nguồn lực và chuyên môn của doanh nghiệp châu Âu với nhu cầu thực tiễn, đồng thời phát huy tiềm năng của các cộng đồng tại Việt Nam.
Đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang giai đoạn phát triển mới

Đưa quan hệ Việt Nam với EU và Bỉ bước sang giai đoạn phát triển mới

(TBTCO) - Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, chiều 21/10, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.
Rộng mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU

Rộng mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU

(TBTCO) - Thương mại song phương tăng trưởng tích cực, dòng vốn đầu tư từng bước mở rộng, hợp tác Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) còn nhiều dư địa phát triển, nhất là trong thu hút đầu tư chất lượng cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng của nền kinh tế.
Hạn chế trúng thầu giá thấp nhưng không bảo đảm chất lượng

Hạn chế trúng thầu giá thấp nhưng không bảo đảm chất lượng

(TBTCO) - Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) hoàn thiện phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu theo hướng chú trọng đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, không chỉ tập trung vào đánh giá về giá, nhằm hạn chế tình trạng nhà thầu trúng thầu giá thấp nhưng không bảo đảm được chất lượng.
Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng trong nước

Gắn ưu đãi đầu tư với cam kết chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng trong nước

(TBTCO) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư đề xuất chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt được áp dụng có thời hạn gắn với cam kết về chuyển giao công nghệ, đào tạo lao động Việt Nam, phát triển nhà cung ứng trong nước. Trường hợp không đáp ứng các cam kết có thể bị thu hồi ưu đãi.
Gia Lai tăng sức hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp

Gia Lai tăng sức hút đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp

(TBTCO) - Gia Lai đã thu hút 241 dự án đầu tư từ đầu năm, vượt 41,76% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, số dự án mới đạt 27/46 dự án theo chỉ tiêu được giao, đặt ra yêu cầu tăng sức hút đầu tư vào các khu vực này trong những tháng cuối năm.
Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ

Hà Nội hỗ trợ đến 100% chi phí phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ

(TBTCO) - Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Thủ đô, ngày 19/10/2026, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 148/2026/QĐ-UBND.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tiếp tục mở rộng bảo trợ trẻ mồ côi

Chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tiếp tục mở rộng bảo trợ trẻ mồ côi

Cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ hiện đại hóa thủ tục hải quan

Cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ hiện đại hóa thủ tục hải quan

Khai thác tiềm năng huy động vốn dài hạn từ thị trường trái phiếu

Khai thác tiềm năng huy động vốn dài hạn từ thị trường trái phiếu

TP. Hồ Chí Minh hiện thực hóa tầm nhìn phát triển kinh tế biển

TP. Hồ Chí Minh hiện thực hóa tầm nhìn phát triển kinh tế biển

Ưu đãi thuế mở cửa thị trường UAE, doanh nghiệp Việt cần làm gì để giữ thị phần?

Ưu đãi thuế mở cửa thị trường UAE, doanh nghiệp Việt cần làm gì để giữ thị phần?

Gỡ thế “ốc đảo” FDI, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Gỡ thế “ốc đảo” FDI, mở cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever

Thị trường tiền tệ tuần 19 - 23/10: Bơm vốn qua kênh OMO "nhỏ giọt", tỷ giá USD ngân hàng hạ nhiệt

Thị trường tiền tệ tuần 19 - 23/10: Bơm vốn qua kênh OMO "nhỏ giọt", tỷ giá USD ngân hàng hạ nhiệt

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Ngày 23/10: Giá heo hơi rơi xuống mốc đáy kỷ lục mới

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Lãi suất huy động giảm tới 0,9 điểm phần trăm, ưu đãi lãi vay được "khoanh vùng"

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả

Ngày 24/10: Giá heo hơi tiếp tục trượt giá ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 24/10: Giá heo hơi tiếp tục trượt giá ở cả 3 miền trên cả nước

Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý xe ô tô dôi dư theo định mức mới

Bộ Tài chính đề nghị rà soát, xử lý xe ô tô dôi dư theo định mức mới

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Ngày 22/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 23/10: Giá vàng thế giới giảm hơn 100 USD, trong nước vàng nhẫn biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD đồng loạt giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ và cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay 22/10: USD đồng loạt giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ và cuộc họp Fed