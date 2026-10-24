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Ngày 24/10: Giá hồ tiêu tăng phi mã, cà phê giảm mạnh

06:36 | 24/10/2026
Giá tiêu trong nước hôm nay (24/10) tăng mạnh 1.500 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê giảm thêm 500 - 600 đồng/kg, xuống còn 90.200 - 91.000 đồng/kg.
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Giá tiêu hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá tiêu Đắk Lắk tăng mạnh

Khảo sát thị trường ngày nay (24/10) cho thấy, giá tiêu trong nước dao động từ 137.000 - 140.000 đồng/kg, trong đó Đắk Lắk là địa phương duy nhất ghi nhận biến động.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk tăng 1.500 đồng/kg so với ngày trước đó, lên mức 140.000 đồng/kg. Với mức tăng này, Đắk Lắk vượt khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng) để trở thành địa bàn có giá thu mua cao nhất trong nhóm được khảo sát.

Tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá tiêu tiếp tục giữ mức 139.500 đồng/kg. Ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua với giá 137.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Trong khi đó, Gia Lai và khu vực Bình Phước (Đồng Nai) cùng duy trì mức 137.000 đồng/kg, thấp nhất trong các địa bàn khảo sát.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn nhìn chung tiếp tục ổn định.

Theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia duy trì mức 6.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia được chào bán ở mức 9.100 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil tiếp tục giữ mức 5.800 USD/tấn. Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l ổn định ở mức 5.950 USD/tấn, còn loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia được cập nhật ở mức 9.345 USD/tấn. Tại Malaysia và Việt Nam, giá chào bán lần lượt là 12.000 USD/tấn và 8.450 USD/tấn.

Giá cà phê tiếp đà giảm

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Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay giảm thêm 600 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát thị trường sáng nay (24/10) cho thấy, giá cà phê Robusta nhân xô tại Tây Nguyên tiếp tục giảm từ 500 - 600 đồng/kg so với phiên trước. Cụ thể, tại khu vực Đắk Nông (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 500 đồng/kg, xuống còn 91.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 600 đồng/kg, xuống mức 90.800 đồng/kg. Trong khi đó, khu vực Lâm Đồng ghi nhận mức thấp nhất là 90.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Việc giá cà phê giảm liên tục cho thấy thị trường trong nước đang chịu ảnh hưởng rõ rệt từ đà suy yếu của Robusta trên sàn London.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 11/2026 giảm 64 USD/tấn, tương đương 1,91%, xuống còn 3.288 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1/2027 giảm 63 USD/tấn, tương đương 1,87%, còn 3.301 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng quay đầu giảm sau phiên tăng trước đó. Hợp đồng giao tháng 12/2026 giảm 3,7 US cent/pound, tương đương 1,17%, xuống còn 312,45 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2027 giảm 3,8 US cent/pound, tương đương 1,26%, còn 297,45 US cent/pound./.

Anh Tuấn (tổng hợp)
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