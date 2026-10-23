VSBF 2026: Định hình tương lai tài chính - ngân hàng giữa "làn sóng" công nghệ và xu thế phát triển bền vững

Được tổ chức thường niên từ năm 2016, VSBF 2026 hướng tới việc công bố và thảo luận những kết quả nghiên cứu mới nhất về phát triển bền vững, ổn định vĩ mô, trung gian tài chính, quản trị doanh nghiệp, hành vi thị trường và đặc biệt là tác động của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

VSBF 2026 quy tụ chuyên gia, nhà khoa học và trí thức tại Việt Nam và toàn thế giới. Ảnh tư liệu.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS. Bùi Hữu Toàn - Giám đốc Học viện Ngân hàng cho rằng, từ những diễn biến thực tiễn về địa chính trị cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ thời gian qua đang đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy trong vận hành và quản trị.

Đối với Việt Nam, thực tiễn này đặt ra bài toán làm thế nào để vừa thúc đẩy tăng trưởng nhanh, vừa bảo đảm phát triển bền vững; đồng thời khai thác hiệu quả những thành tựu khoa học công nghệ, nhưng vẫn kiểm soát được các rủi ro, hạn chế tác động tiêu cực, bảo đảm an toàn trong quá trình phát triển.

“Nói cách khác, phát triển phải nhanh, nhưng đồng thời phải an toàn và có khả năng kiểm soát” - ông Toàn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Hiện nay, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là nền tảng, đồng thời là những yếu tố quan trọng để duy trì sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Những mục tiêu và cam kết này đặt ra hàng loạt yêu cầu về kinh tế, môi trường và tính bền vững trong quá trình phát triển.

Cùng chia sẻ về những cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới, GS. Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch AVSE Global nhấn mạnh, đây là thời điểm quan trọng đối với Việt Nam khi đất nước quyết tâm bước vào một kỷ nguyên tăng trưởng mới. Đây cũng là giai đoạn phát triển mà mỗi người dân Việt Nam đều đang tích cực tham gia, với kỳ vọng cùng chung tay đưa đất nước vươn lên một tầm cao mới.

Trong bối cảnh toàn cầu đang đối mặt với nhiều bất ổn, từ những yếu tố bất định, căng thẳng địa chính trị đến sự gián đoạn chuỗi cung ứng, hoạt động của doanh nghiệp và nền kinh tế các quốc gia đang chịu nhiều tác động.

“Bất chấp bối cảnh đầy bất ổn đó, Việt Nam vẫn tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu đáng kinh ngạc, cùng sự năng động mạnh mẽ. Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh và năng động nhất thế giới” - ông Khương nêu rõ.

Minh chứng cho sự năng động này, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam hiện đạt khoảng 888 tỷ USD, tương đương gần gấp đôi quy mô GDP dự kiến năm 2026. Cùng với đó, Việt Nam đang đẩy mạnh đầu tư vào các công trình hạ tầng chiến lược, từ sân bay, cảng biển đến các trung tâm logistics khu vực, nhằm tăng cường kết nối giữa các vùng miền và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế.

Song song với đầu tư hạ tầng, việc cải cách địa giới hành chính và sắp xếp lại các đơn vị hành chính cũng đang tạo ra những thay đổi quan trọng. Các địa phương sau sắp xếp có quy mô lớn hơn, quyền tự chủ cao hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn trong thúc đẩy phát triển. Bên cạnh những chuyển động về kinh tế, hạ tầng và thể chế, Việt Nam cũng đang ghi nhận những bước tiến trong lĩnh vực phát triển bền vững.

Từ những chuyển động của Việt Nam, nhìn rộng ra bối cảnh quốc tế, GS. Sabri Boubaker - Chủ tịch ISAFE cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức và bất ổn lớn, các thị trường và định chế tài chính cũng trải qua những chuyển đổi sâu sắc, đặc biệt dưới tác động của đổi mới công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề phát triển bền vững. Chính vì vậy, việc diễn đàn trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu và thảo luận về những xu hướng mới như VSBF 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng./.