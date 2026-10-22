Tài chính

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả

17:31 | 22/10/2026
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo sớm hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đưa Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả; đẩy mạnh thu hút thành viên tham gia Trung tâm và phấn đấu phát sinh giao dịch trong tháng 11/2026.
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Hôm nay (22/10), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) chủ trì phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì Phiên họp thứ tư của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế. Ảnh: chinhphu.vn

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, Bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng điều hành ban hành Kế hoạch phát triển TTTCQT đến năm 2035 và Quy chế hoạt động của TTTCQT. Hai cơ quan điều hành đã thống nhất ban hành biểu mẫu đăng ký, công nhận Thành viên.

Về nguồn lực và thu hút Thành viên, hai địa phương đã phê duyệt vị trí việc làm, bố trí biên chế, kinh phí, trụ sở, hạ tầng công nghệ; đã xúc tiến đầu tư tại nhiều quốc gia. Nhiều ngân hàng, công ty chứng khoán, tổ chức quản lý tài sản, nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ, cam kết và nộp hồ sơ. Để chuẩn bị cho các giao dịch tại TTTCQT, lãnh đạo Bộ Tài chính đã làm việc trực tiếp với một số ngân hàng thương mại, định chế tài chính để lựa chọn các giao dịch có khả năng triển khai sớm.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện cơ quan điều hành TTTCQT tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng báo cáo tình hình vận hành của Trung tâm và ý kiến góp ý của các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kết luận cuộc họp. Ảnh: chinhphu.vn

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai quyết liệt các chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ và Hội đồng điều hành; bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, xử lý dứt điểm những nhiệm vụ chậm trễ, tồn đọng, vướng mắc để TTTCQT sớm đi vào hoạt động thực chất, an toàn, hiệu quả theo tiến độ đề ra.

Đối với việc phát triển các sản phẩm tài chính mới, Phó Thủ tướng nêu quan điểm, những sản phẩm đang được giao dịch tại các trung tâm tài chính trên thế giới, nếu phù hợp với thực tiễn và khả năng quản lý, quản trị rủi ro của Việt Nam, đều có thể được xem xét triển khai tại TTTCQT.

Trong giai đoạn đầu, Bộ Tài chính phối hợp với hai thành phố thiết kế một số sản phẩm, giao dịch điển hình trên cơ sở làm việc, kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư và doanh nghiệp có nhu cầu, vừa triển khai vừa rút kinh nghiệm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chủ động, linh hoạt trong quá trình triển khai. Trước mắt, tập trung vào các giao dịch đã có sự trao đổi, kết nối giữa bên cung và bên cầu vốn, phù hợp với quan điểm, chủ trương, định hướng phát triển của Việt Nam, trọng tâm là các sản phẩm huy động, cung ứng nguồn vốn trung và dài hạn.

Để đưa TTTCQT đi vào vận hành thực chất, an toàn và hiệu quả, cơ quan điều hành TTTCQT tại hai thành phố có trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu hoàn thành trong tháng 10/2026; chủ động, tích cực làm việc trực tiếp với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư để đẩy mạnh thu hút thành viên tham gia và phấn đấu phát sinh giao dịch trong tháng 11/2026, bảo đảm tuân thủ pháp luật và an toàn tài chính trong quá trình triển khai thực hiện./.

PV
Từ khóa:
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng trung tâm tài chính quốc tế Hội đồng điều hành phiên họp thứ tư

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