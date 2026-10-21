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Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg

06:33 | 21/10/2026
Nhịp điều chỉnh mới nhất sáng nay (21/10) đã đánh sập hoàn toàn các mặt bằng giá cũ và kéo giá heo hơi toàn quốc lùi sâu về khoảng 47.000 - 52.000 đồng/kg.
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Ngày 21/10: Giá heo hơi thiết lập đáy mới ở mốc 47.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay giảm mạnh. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh mạnh khi toàn bộ 15 tỉnh, thành phố được khảo sát đều giảm giá. Mức giảm phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua toàn khu vực xuống còn 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Cụ thể, 8 địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nội, Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La ghi nhận mức giảm mạnh hơn, lên tới 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi miền Bắc không còn địa phương nào giao dịch ở mức 52.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất khu vực hiện chỉ còn 51.000 đồng/kg, được ghi nhận tại Cao Bằng, Hà Nội và Hưng Yên. Trong khi đó, 12 địa phương còn lại cùng giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, thị trường miền Bắc vẫn duy trì mặt bằng 51.000 - 52.000 đồng/kg và không ghi nhận biến động mới. Việc số địa phương giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg tăng nhanh cho thấy áp lực giảm giá đang lan rộng trên thị trường phía Bắc.

So với những phiên giữa tháng 10, khi một số địa phương còn ghi nhận mức thu mua 53.000 - 54.000 đồng/kg, mặt bằng giá hiện đã giảm đáng kể. Diễn biến này cho thấy thị trường heo hơi miền Bắc chưa hình thành được xu hướng phục hồi ổn định sau đợt điều chỉnh trong tuần trước.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng giảm tại toàn bộ địa phương được khảo sát, với mức điều chỉnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg.

Trong đó, 7 địa phương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng giảm mạnh 3.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại các địa phương này lần lượt xuống còn 48.000 đồng/kg đối với Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Quảng Ngãi; riêng Gia Lai giảm sâu về 47.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá heo hơi thấp nhất được ghi nhận trên cả nước trong sáng hôm nay.

Tại Đà Nẵng, giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, xuống còn 48.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg.

Theo đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa hiện giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tiếp tục giữ giá cao nhất khu vực, đạt 52.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng giảm mạnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Cụ thể, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng giảm 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 48.000 đồng/kg.

Vĩnh Long giảm 2.000 đồng/kg, cũng xuống mức 48.000 đồng/kg. Tại Đồng Tháp, giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức 49.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 52.000 đồng/kg. Đây tiếp tục là ba địa phương có mức giá cao nhất tại miền Nam.

Nhìn chung, giá heo hơi cả nước hôm nay chứng kiến sắc đỏ bao trùm 100% địa phương với mức giảm rất mạnh từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, đánh sập hoàn toàn các mặt bằng giá cũ và kéo khung giao dịch toàn quốc lùi sâu về mức 47.000 - 52.000 đồng/kg./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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