Thuế - Hải quan

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
21:06 | 20/10/2026
Tối 19/10, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025 - 2026 và trao học bổng của Cục Thuế, Cục Hải quan cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.
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Báo cáo tại buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng Khoa Thuế và Hải quan cho hay, bước vào năm học 2025-2026, Khoa Thuế và Hải quan quản lý 70 lớp với 2.297 sinh viên thuộc các khóa CQ60, CQ61, CQ62, CQ63, theo các chương trình đào tạo về Thuế, Thuế và Quản trị thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, Hải quan và Logistics chất lượng cao và định hướng chứng chỉ quốc tế.

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

Quý đại biểu, ban lãnh đạo Học viện cùng lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan và giảng viên chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên đạt học bổng Cục Thuế, Cục Hải quan năm học 2025-2026. Ảnh: CTV.

Trong học kỳ I, phát huy những kết quả đã đạt được của năm học trước, sinh viên trong khoa đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu trong học tập và đạt được những kết quả đáng khích lệ, đặc biệt là sự gia tăng rõ rệt tỷ lệ sinh viên xếp loại học tập Xuất sắc và tỷ lệ sinh viên đạt kết quả từ Khá trở lên.

Sang học kỳ II, Khoa Thuế và Hải quan có 58 lớp với 1.888 sinh viên thuộc các khóa CQ61, CQ62, CQ63 được xét phân loại kết quả học tập. Trong đó, số sinh viên có kết quả học tập từ Khá trở lên là 1.593 sinh viên, chiếm 84,38%; tỷ lệ sinh viên xếp loại Xuất sắc và Giỏi đạt 57,42%...

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan trao thưởng cho sinh viên xuất sắc năm học 2025-2026. Ảnh: CTV.

Theo TS. Nguyễn Thị Kim Oanh, về hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), năm học 2025-2026, có 120 công trình được sinh viên hoặc nhóm sinh viên đăng ký tham gia và được khoa lựa chọn giao thực hiện nghiên cứu. Kết quả là khoa có 85 công trình NCKH sinh viên dự thi cấp khoa (tăng 11 công trình so với năm học 2024-2025), khoa đã chọn 17 công trình gửi dự thi cấp Học viện.

Kết quả cấp Học viện có 4 công trình đạt giải Nhất (chiếm 30% số lượng công trình đạt giải Nhất trong toàn Học viện), 8 công trình đạt giải Nhì và 5 công trình đạt giải Ba. Khoa có 1 công trình gửi đi dự thi Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka năm 2026. Trong năm học, khoa đã tổ chức 2 Hội thảo khoa học sinh viên. Hai hội thảo này đã thu hút được sự tham gia đông đảo của hơn 448 sinh viên trong khoa với hơn 670 bài viết.

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan

Bà Vũ Thị Thu Hà - Phó Trưởng ban Tổ Chức cán bộ, Cục Thuế trao học bổng của Cục Thuế cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026. Ảnh: CTV.

Bên cạnh các hoạt động NCKH theo kế hoạch, sinh viên khoa tích cực tham gia những sân chơi học thuật, các kỳ thi và cuộc thi có quy mô lớn. Tiêu biểu, sinh viên Đỗ Khánh Ly - lớp CQ61/05.02, đạt giải Nhì tại Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên Việt Nam năm 2026. Đây là thành tích đáng biểu dương, thể hiện năng lực học tập, tư duy và tinh thần phấn đấu của sinh viên khoa ngoài phạm vi chuyên môn đào tạo...

Bước vào năm học 2026-2027, phát huy thành tích đã đạt được, toàn thể giảng viên, sinh viên Khoa Thuế và Hải quan tiếp tục đoàn kết, phấn đấu thi đua trong học tập, rèn luyện, NCKH để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới theo các chỉ tiêu: Tỷ lệ sinh viên xếp loại khá, giỏi, xuất sắc ít nhất 88%; tỷ lệ sinh viên xếp loại yếu, kém dưới 2%.

Cục Thuế, Cục Hải quan trao học bổng cho sinh viên xuất sắc Khoa Thuế và Hải quan
TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng Khoa Thuế và Hải quan trao thưởng cho sinh viên có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên. Ảnh: CTV.

Đối với sinh viên cuối khóa CQ61, phấn đấu 100% đủ điều kiện đi thực tập cuối khóa, 92% đủ điều kiện tốt nghiệp theo tiến độ chung của khóa học. Sinh viên các khóa tích cực tham gia vào công tác NCKH. Phấn đấu tỷ lệ sinh viên có bài viết gửi cho nội san đạt ít nhất 2% trên tổng số sinh viên. Tỷ lệ sinh viên tham gia các hoạt động NCKH phấn đấu đạt ít nhất 25% trên tổng số sinh viên...

Tại buổi lễ, 15 xuất học bổng của Cục thuế và 20 xuất học bổng của Cục Hải quan đã được trao tặng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025 - 2026; cùng với đó, nhiều phần thưởng và Giấy khen của Giám đốc Học viện Tài chính, Đoàn thanh niên Học viện và Trưởng khoa Thuế và Hải quan trao cho các sinh viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi và hoạt động học tập, rèn luyện, NCKH.
Đức Việt
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