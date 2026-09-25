Đội Fourfold giành giải Nhất Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026 cấp Học viện Tài chính

Phát biểu khai mạc cuộc thi, PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế và Hải quan cho biết, logistics đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Sự phát triển của ngành logistics không chỉ đòi hỏi cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện đại mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn, tư duy đổi mới, khả năng thích ứng và năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Chính vì vậy, việc tạo ra những sân chơi học thuật để sinh viên được nghiên cứu, sáng tạo, tranh luận và trực tiếp giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành logistics có ý nghĩa rất thiết thực.

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng khoa Thuế và Hải quan (đứng ngoài cùng bên trái) và ông Vũ Hùng Cường-Phó Giám đốc trung tâm giải pháp kho vận, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao giải Nhất cho Đội Fourfold. Ảnh: Đức Việt.

Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam là một hoạt động có ý nghĩa trong việc phát hiện, bồi dưỡng và tạo cơ hội để sinh viên phát huy năng lực của mình trong lĩnh vực logistics. Đối với Học viện Tài chính, cuộc thi cũng là dịp để sinh viên được vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phản biện và xử lý tình huống, đồng thời giao lưu, học hỏi với sinh viên đến từ các cơ sở đào tạo khác trên cả nước.

Đặc biệt, thông qua cuộc thi, Khoa Thuế và Hải quan mong muốn góp phần mở rộng không gian học thuật cho sinh viên, tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo - nghiên cứu khoa học - thực tiễn doanh nghiệp, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong lĩnh vực logistics.

TS. Nguyễn Đình Chiến - Phó Trưởng khoa Thuế và Hải quan và TS. Đào Minh Thu - Đại học Điện lực trao giải Nhì cho đội 4sight. Ảnh: Đức Việt.

Theo PGS.TS Lê Xuân Trường, đến với vòng tuyển chọn cấp Học viện năm nay, các đội thi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các đề án gắn với những vấn đề thực tiễn và xu hướng phát triển của logistics Việt Nam. Ở vòng thi trước, các đề án được đánh giá trên nhiều phương diện, trong đó chú trọng tính khoa học, tính sáng tạo, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của các giải pháp. Sau quá trình làm việc nghiêm túc, khách quan và trách nhiệm của Ban Giám khảo, từ tổng số 26 đội thi, 4 đội xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng Chung kết hôm nay, gồm: Đội Fourfold; Đội BOXI; Đội 4sight và Đội LOGIQUEENS.

“Để có mặt tại vòng thi ngày hôm nay, mỗi đội đã có một quá trình chuẩn bị nghiêm túc, với nhiều tâm huyết, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm. Điều quan trọng nhất mà các em có được sau cuộc thi không chỉ là kết quả hay giải thưởng, mà còn là những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và sự tự tin được tích lũy trong quá trình nghiên cứu và tranh tài. Sau cuộc thi hôm nay, các em sẽ tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, không ngừng học hỏi và chủ động trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cần thiết để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung” - PGS.TS Lê Xuân Trường tin tưởng.

Bước vào vòng chung kết, các đội trải qua 2 phần thi là thuyết trình và hùng biện. Theo đó, 4 đội thi sẽ trình bày những ý tưởng và giải pháp của mình trước Ban Giám khảo, đồng thời thể hiện khả năng tư duy, phản biện và xử lý các câu hỏi, tình huống thực tiễn từ các thành viên Ban Giám khảo. Sau các màn tranh tài đầy kịch tính, kết quả chung cuộc, đội Fourfold xuất sắc giành giải Nhất với 43,65 điểm; giải Nhì thuộc về đội 4sight với 43,25 điểm; đồng giải Ba là đội BOXI và LOGIQUEENS.

Các đội thi tranh tài tại đêm chung kết.

Sau đêm chung kết hôm nay, Ban tổ chức sẽ lựa chọn ra các cá nhân xuất sắc từ 4 đội để lập đội đại diện của Học viện Tài chính tham dự Vòng Bán kết Cuộc thi Tài năng trẻ logistics Việt Nam 2026.