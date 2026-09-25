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Ngày 25/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ

06:27 | 25/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (25/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, trong khi giao dịch tại nhiều địa phương vẫn khá trầm lắng do nguồn hàng về ít. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua.
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Ngày 25/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ
Giá lúa gạo hôm nay biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Gian, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.600 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3 - 4 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; giá cám tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.450 - 7.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo Đài thơm hôm nay tăng 500 đồng/kg dao động 15.500 - 16.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.700 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa Thu Đông chào bán lượng khá ở một số khu vực, nhu cầu tương đối chậm, giá lúa vững. Tại Cần Thơ, lúa Thu Đông chào bán giá tương đối ổn định. Tại Cà Mau, nguồn lúa Hè Thu giao dịch chậm, lúa vững giá.

Tại An Giang, lúa Hè Thu vãn đồng, giao dịch lúa Thu Đông ít, giá tương đối ổn định. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 368 - 372 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 477 - 481 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 373 - 377 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 375 - 379 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 307 - 311 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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