Thị trường

Ngày 25/9: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu tiếp đà giảm

06:31 | 25/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (25/9) đồng loạt đảo chiều tăng mạnh 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm thêm 500 đồng/kg tại Đắk Nông, xuống 140.000 đồng/kg.
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Ngày 25/9: Giá cà phê đảo chiều tăng mạnh, hồ tiêu tiếp đà giảm
Giá cà phê hôm nay điều chỉnh tăng. Ảnh minh họa

Giá cà phê đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt đảo chiều tăng sau chuỗi phiên giảm mạnh, đưa mặt bằng thu mua trở lại khoảng 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương dẫn đầu với mức 93.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày trước đó. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cũng tăng 1.000 đồng/kg, cùng đạt 92.800 đồng/kg.

Lâm Đồng tăng tương ứng lên 92.200 đồng/kg, nhưng vẫn là địa phương có mức thu mua thấp nhất trong số các vùng được khảo sát. Đà phục hồi xuất hiện ngay sau khi giá cà phê trong nước ngày 24/9 giảm xuống vùng thấp nhất trong gần ba tháng, chỉ còn 91.200 - 92.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính cũng đồng loạt đảo chiều tăng. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 tăng 57 USD/tấn, tương đương 1,75%, lên 3.317 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 tăng 41 USD/tấn, tương đương khoảng 1,26%, đạt 3.290 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 tăng 3,61 US cent/pound, tương đương 1,32%, lên 275,9 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 tăng 3,45 US cent/pound, tương ứng 1,3%, đạt 268,15 US cent/pound.

Giá tiêu giảm phiên thứ hai liên tiếp

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Giá tiêu tại Đắk Nông hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, với Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương duy nhất ghi nhận điều chỉnh mới.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông giảm thêm 500 đồng/kg, từ 140.500 đồng/kg xuống còn 140.000 đồng/kg. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp tại địa phương này. Trong ngày 24/9, giá tiêu Đắk Nông cũng đã mất 500 đồng/kg. Như vậy, chỉ sau hai phiên, mức thu mua tại đây đã giảm tổng cộng 1.000 đồng/kg so với mức 141.000 đồng/kg trước đó.

Dù vậy, Đắk Nông vẫn là địa phương có giá hồ tiêu cao nhất trong số các vùng được khảo sát.

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới sau đợt giảm tương đối đồng loạt trong phiên trước. Tại Đắk Lắk, giá tiêu duy trì ở mức 138.000 đồng/kg. Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) tiếp tục được thu mua với giá 136.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng đứng ở mức 136.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương khảo sát.

Như vậy, sau nhịp giảm 500 - 1.000 đồng/kg trên diện rộng ngày 24/9, thị trường đã ổn định trở lại ở phần lớn vùng trồng. Khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất hiện thu hẹp còn 4.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu cũng chưa xuất hiện biến động đáng kể. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia tiếp tục được giao dịch ở mức 6.886 USD/tấn.

Tiêu đen Malaysia đạt 9.250 USD/tấn, cao nhất trong nhóm thị trường được khảo sát, trong khi tiêu đen ASTA 570 của Brazil đứng ở mức 5.750 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn dao động từ 6.070 - 6.130 USD/tấn, tương ứng với hai quy cách 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia giữ mức 9.428 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia được giao dịch ở mức 12.150 USD/tấn, còn Việt Nam duy trì mức 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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