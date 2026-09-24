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Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:33 | 24/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce, lùi về 4.295 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng chốt phiên trước tăng tới 600.000 đồng/lượng, lên 145,5 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay được niêm yết ở mức 4.295 USD/ounce, giảm hơn 60 USD so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch thứ Tư, giá vàng giảm hơn 1% khi những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến thị trường gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng. Đồng USD lên mức cao nhất trong hai tháng, tạo thêm sức ép lên kim loại quý không sinh lợi suất.

Giá vàng hôm nay ngày 24/9: Vàng thế giới mất mốc 4.300 USD/ounce
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Dù vậy, các nhà phân tích tại BMO Capital Markets cho rằng nhu cầu đầu tư vàng vẫn tương đối mạnh. Theo báo cáo mới nhất của ngân hàng này, nhà đầu tư tiếp tục tìm đến vàng để phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ và những lo ngại về tính bền vững tài chính của Mỹ. Nhu cầu vàng toàn cầu phục hồi cũng có thể tạo thêm động lực cho giá.

Cùng quan điểm, ông Ryan McKay - Chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại TD Securities, nhận định nhu cầu đầu tư nền tảng vẫn vững và bắt đầu tăng ở một số phân khúc quan trọng, dù lãi suất cao tiếp tục gây bất lợi cho vàng. Theo ông, quan hệ giữa giá vàng và lãi suất không phải lúc nào cũng diễn biến theo quy luật thông thường: trong một số giai đoạn, vàng vẫn tăng giá cùng với lãi suất thực khi các rủi ro kinh tế vĩ mô chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Ông McKay cho rằng bất ổn địa chính trị, lo ngại lạm phát kéo dài, điều kiện tài chính xấu đi và rủi ro mất giá tiền tệ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu vàng. Trong khi đó, thị trường đã phản ánh kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm ba lần. Nếu Fed không tăng lãi suất như kỳ vọng, theo ông, giá vàng có thể được hỗ trợ mạnh hơn.

Từ những yếu tố trên, ông McKay dự báo vàng có khả năng bước vào một đợt tăng mới và vượt 5.000 USD/ounce trong năm 2027.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 23/9, giá vàng trong nước đảo chiều tăng ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, PNJ đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng miếng lên 142,3 - 145,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng giao dịch ở ngưỡng 142,2 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi giá so với phiên trước đó, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 142,3 - 146,3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, tăng 300.000 đồng/lượng, giao dịch ở ngưỡng 142,2 - 145,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ và SJC cùng tăng 600.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn lần lượt ở mức 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng và 142 - 145 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 24/09/2026 08:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30