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Giá vàng hôm nay ngày 14/9: Vàng thế giới lùi về 4.333 USD/ounce

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:50 | 14/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 34 USD/ounce, xuống 4.333 USD/ounce. Trong nước, giá vàng giao dịch trong khoảng 142,5 - 147 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay giao dịch quanh mức 4.333 USD/ounce, giảm 34 USD/ounce so với 24 giờ trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng tương đương khoảng 136,4 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên cuối tuần, giá vàng tăng hơn 1%, phục hồi sau chuỗi giảm và cho thấy dấu hiệu thiết lập vùng đáy ngắn hạn. Đà tăng xuất hiện dù số liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến, làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tuần này.

Giá vàng hôm nay ngày 14/9: Vàng thế giới lùi về 4.333 USD/ounce
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% trong tháng 8, cao hơn đáng kể mức tăng 0,1% của tháng 7. Sau khi số liệu được công bố, thị trường nâng dự báo khả năng Fed tăng lãi suất từ 67% lên 87%, theo Công cụ FedWatch của CME.

Ông Tai Wong - nhà giao dịch kim loại độc lập nhận định, vàng đang phục hồi nhanh sau nhịp giảm ngắn. Theo ông, số liệu CPI củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất, song tác động lên giá vàng phần nào được hạn chế do khả năng này đã được thị trường phản ánh trước. Diễn biến hiện tại cũng cho thấy kim loại quý có thể đang hình thành vùng đáy ngắn hạn sau đợt điều chỉnh vừa qua.

Giá dầu đã hạ nhiệt nhưng vẫn hướng tới một tuần tăng. Mặt bằng giá dầu cao tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát, qua đó gia tăng sức ép thắt chặt tiền tệ. Dù thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, vàng có thể kém hấp dẫn hơn khi lãi suất tăng do đây là tài sản không sinh lời.

Triển vọng giá vàng tuần này đang nhận được đánh giá tương đối tích cực. Khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy giới phân tích Phố Wall đã lạc quan trở lại sau nhịp phục hồi cuối tuần, trong khi tâm lý của nhà đầu tư cá nhân thận trọng hơn.

Trong 14 chuyên gia tham gia khảo sát, 64% dự báo giá vàng tăng, 14% nghiêng về khả năng giảm và 22% cho rằng giá đi ngang. Với 115 nhà đầu tư cá nhân tham gia cuộc thăm dò trực tuyến, 53% kỳ vọng giá tăng, 24% dự báo giảm và 23% nhận định thị trường sẽ ổn định.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 13/9, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động về giá ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ giao dịch ở mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu kết phiên ở ngưỡng 142,9 - 146 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI niêm yết ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 143 - 147 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC niêm yết lần lượt ở ngưỡng 143 - 146,4 triệu đồng/lượng và 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, PNJ kết phiên ở ngưỡng 143 - 146 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 14/09/2026 07:30

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