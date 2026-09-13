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Giá vàng

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:45 | 13/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng trong nước tăng trở lại ở cả vàng miếng và vàng nhẫn, với mức điều chỉnh cao nhất 600.000 đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.347 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 136,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 9,2 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng vừa khép lại một tuần biến động mạnh. Mặc dù có thời điểm vượt 4.440 USD/ounce, kim loại quý không duy trì được đà tăng trước sức ép từ giá dầu leo thang, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Mở cửa tuần ở mức 4.414 USD/ounce, giá vàng tiếp tục tăng lên 4.442 USD/ounce trong phiên thứ Ba, mức cao nhất tuần. Tuy nhiên, xu hướng nhanh chóng đảo chiều khi đồng USD mạnh lên và kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ gia tăng.

Áp lực bán trở nên rõ nét hơn trong hai phiên thứ Tư và thứ Năm. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ tăng đã làm dấy lên lo ngại về tác động của chi phí năng lượng và gián đoạn nguồn cung đối với lạm phát. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên, giá vàng lùi xuống dưới 4.350 USD/ounce. Giới giao dịch đồng thời nâng dự báo về khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách ngày 15 và 16/9.

Sang phiên thứ Sáu, giá vàng có thời điểm giảm xuống 4.292 USD/ounce, thấp nhất tuần. Lực mua bắt đáy xuất hiện sau khi số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 không tạo thêm cú sốc lớn đối với thị trường, giúp giá kim loại quý phục hồi phần nào.

Dù vậy, đà hồi phục vẫn hạn chế khi lạm phát lõi tiếp tục củng cố kỳ vọng Fed nâng lãi suất. Giá vàng không thể trở lại trên mốc 4.400 USD/ounce và khép lại tuần trong xu hướng giảm.

Ông Marc Chandler - Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng có thể đi lên trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), với vùng mục tiêu kỹ thuật khoảng 4.460 - 4.510 USD/ounce. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, kết quả cuộc họp của Fed mới là yếu tố có tính quyết định đối với diễn biến tiếp theo của thị trường.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 12/9, giá vàng trong nước đảo chiều tăng ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá lên mức 143 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng kết phiên ở ngưỡng 142,9 - 146 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 143 - 147 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 142,9 - 146,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC cùng tăng 600.000 đồng/lượng, giá vàng niêm yết lần lượt ở ngưỡng 143 - 146,4 triệu đồng/lượng và 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 143 - 146 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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Cập nhật: 13/09/2026 08:00

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