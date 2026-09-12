Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi

Đón Thủ tướng và Đoàn tại Công viên G20 có cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người bạn lớn, thân thiết của nhân dân Ấn Độ, người trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng luôn dành tình cảm và sự quan tâm sâu sắc đối với đất nước, nhân dân Ấn Độ và cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thành kính dâng hoa, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: chinhphu.vn

Tháng 10/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đón Thủ tướng Jawaharlal Nehru thăm Hà Nội, chỉ ít ngày sau Giải phóng Thủ đô. Năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Ấn Độ, để lại những tình cảm và ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân nước bạn. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Jawaharlal Nehru cùng các thế hệ lãnh đạo hai nước đã đặt nền móng, dày công vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ sau này.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên G20 ở New Delhi là công trình có ý nghĩa chính trị - ngoại giao đặc biệt, là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và tình cảm của Nhà nước, nhân dân Ấn Độ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Bức tượng do nhà điêu khắc nổi tiếng Ram V. Sutar thực hiện với nhiều vòng tham vấn, điều chỉnh của các cơ quan liên quan phía Việt Nam.

Hoạt động dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự trân trọng đối với di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Jawaharlal Nehru và các thế hệ lãnh đạo hai nước đã gây dựng; đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ với quê hương, đất nước.

Nhân dịp đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bà con kiều bào và đông đảo sinh viên Việt Nam tại Ấn Độ bày tỏ vui mừng, xúc động, thể hiện tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước và niềm tự hào trước những bước phát triển của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, học tập, công tác của bà con và các sinh viên; động viên cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục đoàn kết, gắn bó, hướng về quê hương, đất nước, đồng thời đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ./.