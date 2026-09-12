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Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
09:28 | 12/09/2026
(TBTCO) - Tỷ giá trung tâm khép lại tuần ở 25.596 đồng/USD, giảm 9 đồng và là tuần giảm thứ hai liên tiếp; USD ngân hàng cũng đồng loạt đi xuống, trong khi DXY giữ mốc 99 điểm. Tại Mỹ, lạm phát cơ bản tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn dự báo 0,2%, làm nóng kỳ vọng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.
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Thị trường trong nước

Sáng 12/9, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.596 đồng/USD, tăng 5 đồng so với phiên trước. Với mức này, tỷ giá trung tâm khép lại tuần giảm 9 đồng, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp, sau mức giảm 5 đồng của tuần trước. Diễn biến trong tuần khá giằng co, khi tỷ giá tăng ở phiên đầu và cuối tuần, xen giữa là ba phiên giảm liên tiếp.

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng, xuống 24.367 - 26.825 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.316,2 - 26.875,8 VND/USD.

Trên thị trường tự do, USD dao động trong biên độ hẹp quanh 25.750 - 25.780 VND/USD, cùng tăng 30 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, USD tự do vẫn giảm 30 đồng so với cuối tuần trước.

Tại các ngân hàng thương mại, xu hướng giảm chiếm ưu thế trong tuần qua, khi USD, EUR, GBP và CNY cùng đi xuống tại cả các ngân hàng lớn, riêng JPY tăng nhẹ.

Theo đó, tuần qua, tỷ giá USD đồng loạt giảm mạnh tại các ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.700 - 26.110 VND/USD, cùng giảm 145 đồng so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.730 - 26.110 VND/USD, giảm lần lượt 150 đồng ở cả hai chiều.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 12/9 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR cũng giảm khá sâu, với mức điều chỉnh trên 200 đồng. Tại Vietcombank, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 29.297,41 - 30.842,66 VND/EUR, giảm lần lượt 217,35 đồng và 228,55 đồng. Tại BIDV, tỷ giá EUR mua vào - bán ra ở mức 29.499 - 30.923 VND/EUR, giảm tương ứng 205 đồng và 212 đồng.

Tỷ giá GBP ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm ngoại tệ khảo sát.

Trái chiều, JPY tăng nhẹ trong tuần. Tại Vietcombank, tỷ giá JPY mua vào - bán ra tăng 1,4 - 1,49 đồng, lên 162,3 - 173,5 VND/JPY; tại BIDV tăng 1,34 - 1,4 đồng, lên 163,51 - 173,71 VND/JPY.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - khép lại tuần vẫn giữ được mốc 99 điểm, dù có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng này trong tuần.

Ngày 10/9 vừa qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản như dự kiến. Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Christine Lagarde không đưa ra cam kết về động thái tiếp theo, nhấn mạnh các quyết định chính sách sẽ phụ thuộc vào dữ liệu và được xem xét tại từng cuộc họp. Chủ tịch ECB cũng cho biết, kỳ vọng lạm phát trong ngắn hạn vẫn ở mức cao, trong bối cảnh xung đột Trung Đông làm gia tăng rủi ro đối với giá cả.

Trong khi đó, lạm phát tại Mỹ trong tháng 8 nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, nhưng lạm phát cơ bản theo tháng cao hơn dự báo, tiếp tục củng cố quan điểm rằng áp lực giá vẫn chưa hoàn toàn được kiểm soát.

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed
Diễn biến lạm phát và lãi suất Fed giai đoạn 2021 - 2026. Nguồn: Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS).

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, không đổi so với tháng 7 và đúng như dự báo. So với tháng trước, CPI tăng 0,4%, mạnh hơn mức tăng 0,1% của tháng 7.

Đáng chú ý, CPI cơ bản, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn dự báo 0,2%. So với cùng kỳ năm trước, CPI cơ bản tăng 2,4%, hạ nhẹ từ mức 2,5% của tháng 7.

Giá năng lượng vẫn là một rủi ro đối với triển vọng lạm phát, khi dầu Brent duy trì trên 104 USD/thùng trong bối cảnh gián đoạn quanh eo biển Hormuz. Đồng USD mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt ngay sau khi báo cáo lạm phát được công bố.

Dữ liệu mới càng làm nóng kỳ vọng trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Thị trường tiền tệ hiện nhận định khoảng 91% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên 4% từ 3,75%.

Tuy nhiên, quan điểm trong Fed vẫn có sự khác biệt về thời điểm và tốc độ thắt chặt: một số quan chức ủng hộ hành động sớm để đưa lạm phát trở lại mục tiêu, trong khi những người khác thiên về kiên nhẫn hơn.

Do khả năng tăng lãi suất đã được thị trường phản ánh phần lớn vào giá, tâm điểm tại cuộc họp tới không chỉ nằm ở quyết định lãi suất, mà còn ở bản tóm tắt dự báo kinh tế và cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Thị trường sẽ tìm kiếm tín hiệu liệu một đợt tăng lãi suất có mang tính điều chỉnh một lần hay mở đầu cho một chu kỳ thắt chặt kéo dài hơn./.

Ba ngân hàng trung ương họp bàn lãi suất trong một tuần

Tuần tới cũng dày đặc các sự kiện tiền tệ quan trọng. Quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thứ Tư sẽ là tâm điểm của tuần tới, khi thị trường nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Tiếp đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ công bố quyết định lãi suất vào thứ Năm và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) khép lại tuần với cuộc họp chính sách vào thứ Sáu.

Đặc biệt, kỳ vọng BoJ tăng lãi suất đang gia tăng; nếu cả Fed và BoJ cùng thắt chặt chính sách trong một tuần, đồng yên có thể tiếp tục được hỗ trợ./.
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Cập nhật: 12/09/2026 10:00

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