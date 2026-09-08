Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Thị trường trong nước

Sáng 8/9, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.603 đồng, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng. Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.322,85 - 26.883,15 VND/USD. Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh mức 25.740 - 25.780 VND/USD, giảm 30 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại các ngân hàng thương mại, sáng 8/9, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt sáng nay diễn biến phân hóa: USD, EUR và CNY giảm, trong khi GBP và JPY đồng loạt tăng. Theo đó, tỷ giá USD tiếp tục giảm ở cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.800 - 26.210 VND/USD, cùng giảm 40 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.830 - 26.210 VND/USD, cũng giảm 40 đồng ở cả chiều mua và bán. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 8/9 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá JPY cũng duy trì đà tăng. Vietcombank niêm yết tỷ giá JPY mua vào - bán ra ở mức 163,34 - 174,62 VND/JPY, tăng 1,95 đồng chiều mua và 2,09 đồng chiều bán. Tại BIDV, tỷ giá JPY mua vào - bán ra đạt 164,62 - 174,88 VND/JPY, tăng tương ứng 2,08 đồng và 2,2 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - giảm 0,08% xuống 98,85 điểm.

Tại Mỹ, báo cáo việc làm tháng 8 tích cực hơn dự kiến, với 162.000 việc làm được tạo thêm, đã đẩy kỳ vọng Fed tăng lãi suất lên trên 60%. Cùng với đó, căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là các động thái đáp trả giữa Mỹ và Iran liên quan đến tàu thuyền qua eo biển Hormuz, có thể gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn và hỗ trợ đồng USD.

Thị trường hiện tập trung vào dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tuần này. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 có thể được củng cố, qua đó tạo thêm động lực cho đồng USD.

Về diễn biến các ngoại tệ chủ chốt, đồng yên Nhật (JPY) tiếp tục mạnh lên so với USD khi tác động từ báo cáo việc làm tích cực của Mỹ dần lắng xuống, còn các tín hiệu từ Nhật Bản làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ đẩy nhanh quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ. Tỷ giá USD/JPY giảm xuống gần 153,5 - mức thấp nhất trong 6 tháng.

Theo số liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, nước này đã chi kỷ lục 15.400 tỷ yên, tương đương khoảng 98 tỷ USD, để mua vào đồng nội tệ trong giai đoạn từ ngày 30/7 - 26/8. Động thái này góp phần củng cố sức mạnh của đồng yên.

Thị trường hiện gần như đã phản ánh đầy đủ khả năng BoJ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17 - 18/9. Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng BoJ có thể phải thắt chặt mạnh hơn nhằm kiểm soát kỳ vọng lạm phát, qua đó, tạo thêm lực hỗ trợ cho đồng yên.

Đồng EUR cũng mạnh lên so với đồng USD trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

ECB đã tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2023 tại cuộc họp tháng 6/2026, nhằm kiềm chế áp lực giá cả, sau đó giữ nguyên lãi suất trong tháng 7/2026, để đánh giá thêm tác động của các xung đột địa chính trị.

Tại cuộc họp chính sách vào thứ năm tuần này, ECB được kỳ vọng sẽ thực hiện đợt tăng lãi suất thứ hai trong năm.

Ông Andrew Kenningham - Kinh tế trưởng khu vực châu Âu tại Capital Economics nhận định, Hội đồng Thống đốc ECB gần như chắc chắn sẽ nâng lãi suất tiền gửi từ 2,25% lên 2,5%.

Tuy nhiên, theo dự báo, Chủ tịch ECB Christine Lagarde sẽ thận trọng trong việc đưa ra tín hiệu về các bước đi tiếp theo và tiếp tục nhấn mạnh rằng, quyết định chính sách sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế sắp tới./.