Tỷ giá USD hôm nay (29/8): USD trong nước ít biến động, DXY áp sát 100 điểm sau thông điệp “diều hâu” từ Fed

Thị trường trong nước

Sáng 29/8, tỷ giá trung tâm kết tuần ở mức 25.610 đồng, tăng 10 đồng so với cuối tuần trước và tiếp nối xu hướng đi lên trong nhiều tháng qua. Tuy nhiên, diễn biến trong tuần khá hẹp, nhiều phiên tỷ giá trung tâm đứng yên hoặc điều chỉnh giảm. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng biến động tương ứng lên 24.380 - 26.840 VND/USD. Nguồn: Ngân hàng Nhà nước. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 24.329,5 - 26.890,5 VND/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh 25.860 - 25.890 VND/USD, giảm 20 đồng trong tuần, nối tiếp mức giảm 80 đồng của tuần trước, đánh dấu 9 tuần giảm liên tục. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 29/8 cho thấy, tỷ giá các ngoại tệ chủ chốt đồng loạt giảm trong tuần qua ở cả hai chiều mua vào - bán ra, trong đó tỷ giá GBP và tỷ giá EUR ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào - bán ra ở mức 25.850 - 26.260 VND/USD, cùng giảm 20 đồng; tại BIDV ở mức 25.890 - 26.270 VND/USD, cùng giảm 10 đồng. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV phiên sáng 29/8 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với tuần trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Mức giảm đáng kể nhất thuộc về tỷ giá GBP. Vietcombank niêm yết mua vào - bán ra 34.483,57 - 35.975,46 VND/GBP, giảm lần lượt 202,43 đồng và 183,39 đồng; BIDV niêm yết ở mức 34.806 - 36.105 VND/GBP, giảm 176 đồng và 184 đồng.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - tăng mạnh 0,55%, lên 99,67 điểm.

Tại Hội nghị Jackson Hole ngày 28/8, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát biểu, Fed cần tin chắc lạm phát cơ bản đang tiến về mục tiêu, nếu không, cơ quan này vẫn còn nhiều việc phải làm. Thông điệp mang tính “diều hâu” củng cố khả năng Fed tăng lãi suất vào cuối năm, dù chưa đồng nghĩa với cam kết hành động ngay tại cuộc họp tháng 9.

Phát biểu của Chủ tịch Fed tại Hội nghị Jackson Hole nhanh chóng hỗ trợ đồng USD. Theo CME FedWatch Tool, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 đã tăng từ khoảng 35% lên 45,7%. DXY theo đó lấy lại đà tăng và hướng tới một tuần tích cực, qua đó, mở ra khả năng kiểm định lại mốc tâm lý 100 điểm.

Một yếu tố khác hỗ trợ đồng bạc xanh là sự phân hóa chính sách tiền tệ giữa Fed và nhiều ngân hàng trung ương lớn.

Trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương lớn đã kích hoạt các đợt tăng lãi suất, thậm chí nhiều lần kể từ đầu năm, Fed cũng đứng trước áp lực cân nhắc tăng lãi suất để phù hợp với diễn biến lạm phát và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Cùng với đó, những biến động trên thị trường trái phiếu Mỹ tuần trước phần nào đã được hấp thụ, căng thẳng địa chính trị tạm lắng và không xuất hiện thêm tín hiệu can thiệp từ phía Nhật Bản, khiến sự chú ý của thị trường quay trở lại dữ liệu kinh tế Mỹ và định hướng chính sách của Fed.

Sau 3 tuần tăng liên tiếp với mức tăng gần 14%, giá vàng thế giới đã vươn lên gần 4.700 USD/ounce, cao nhất kể từ giữa tháng 5, trước khi đảo chiều điều chỉnh và khép lại tuần trong sắc đỏ.

Áp lực bán gia tăng trong phiên thứ Sáu sau những phát biểu mang tính “diều hâu” của Chủ tịch Fed tại Jackson Hole. Kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ và đồng USD đi lên, qua đó gây sức ép lên kim loại quý. Giá vàng giảm mạnh về 4.453 USD/ounce, mất 148 USD/ounce, tương đương hơn 3,2%.

Tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, có thể cung cấp thêm tín hiệu về triển vọng tăng trưởng, thị trường lao động và chính sách tiền tệ của Fed.

Ngày 31/8, chỉ số sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas sẽ được công bố. Sang ngày 1/9, tâm điểm là chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Viện Quản lý Cung ứng Mỹ (ISM), cùng báo cáo Khảo sát cơ hội việc làm và luân chuyển lao động.

Ngày 2/9, thị trường đón báo cáo việc làm, đơn đặt hàng nhà máy cùng một số dữ liệu khác. Tiếp đó, ngày 3/9 sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, PMI dịch vụ của S&P Global và PMI dịch vụ của ISM. Đáng chú ý nhất, ngày 4/9, Mỹ công bố bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 8 và tỷ lệ thất nghiệp, cung cấp thêm căn cứ để thị trường đánh giá triển vọng lãi suất của Fed./.