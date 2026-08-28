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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9

22:10 | 28/08/2026
(TBTCO) - Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đọc diễn văn kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Tham dự buổi Lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Phu nhân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu.

Về phía Đoàn ngoại giao có các vị Đại sứ, Đại biện, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam và phu quân.

Đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động nhắc lại, cứ mỗi mùa Thu đến, triệu triệu trái tim người Việt Nam lại bồi hồi hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi cách đây 81 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đọc bản Tuyên ngôn Độc lập - tuyên bố với thế giới sự khai sinh của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từng câu, từng chữ của lời hịch non sông ấy, dù trải qua bao thăng trầm của lịch sử vẫn vẹn nguyên giá trị, là âm thanh vang vọng trong tâm thức mỗi người con đất Việt, là cội nguồn sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Trong không khí thiêng liêng của “Tết Độc lập”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đây là dịp để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, những đóng góp to lớn của nhân dân, những người đã lao động, sáng tạo để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc.

Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt “nhân dân là chủ thể, là trung tâm”, mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế; chân thành cảm ơn và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.

Trong thế giới phụ thuộc sâu sắc và gắn kết chặt chẽ như ngày nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, chúng ta phải chủ động chiến lược, hội nhập, tạo sự ổn định cho hòa bình và phát triển trong một thế giới đầy bất định; cùng nhau tăng cường đối thoại và hợp tác, giải quyết các tranh chấp và xung đột trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc để đem lại hòa bình lâu dài, sự phát triển bền vững, bao trùm cho thế giới; cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học - công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế; ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên hợp quốc làm trung tâm. Đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam, mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước những năm qua.

Thay mặt Đoàn Ngoại giao, các Trưởng Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh đạo và đại diện các tổ chức khu vực và quốc tế tại Việt Nam, phát biểu chúc mừng tại Lễ kỷ niệm, ông Raúl Juan Pollak Giampietro - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng, kế thừa tư tưởng và tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt 81 năm qua, Việt Nam đã xây dựng nên một quốc gia mới, vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách. Từ một nền kinh tế nông nghiệp truyền thống, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia thịnh vượng, tràn đầy sức sống và năng động, khẳng định vị thế xứng đáng trên trường quốc tế, không ngừng thắt chặt quan hệ với cộng đồng quốc tế và khẳng định mình là một đối tác tin cậy, một người bạn chân thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9
Các đại biểu khách quốc tế và trong nước tham dự buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Raúl Juan Pollak Giampietro nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới sau 4 thập kỷ thực hiện thành công công cuộc Đổi mới, đưa đất nước trở thành một quốc gia hiện đại, năng động và thịnh vượng, tạo nên những cải cách mang tính đột phá và đạt được những bước tiến quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, bất ổn kinh tế và bất bình đẳng ngày càng gia tăng, Đại sứ Raúl Juan Pollak Giampietro cho rằng, Việt Nam nổi bật với những bước tiến vượt bậc về khoa học, công nghệ tiên tiến, một nền công nghiệp năng động và hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hiện đại, cùng với sự ổn định về chính trị, kinh tế và xã hội. Việt Nam cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với những giá trị chung về hòa bình, hợp tác, chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững, đồng thời có những đóng góp quan trọng đối với an ninh quốc tế, nổi bật là việc tích cực tham gia đàm phán Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, còn được gọi là Công ước Hà Nội.

Đại sứ Raúl Juan Pollak Giampietro tái khẳng định quyết tâm tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam; ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân.

Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu đã thưởng thức Chương trình hòa nhạc “Việt Nam - Kỷ nguyên mới” chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh

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