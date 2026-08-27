Thời sự

Việt Nam hướng tới tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
13:35 | 27/08/2026
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Việt Nam kiên định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI và hạ tầng tài chính hiện đại.
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Ngày 26/8/2026 (giờ New York), Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã hoàn thành tốt đẹp Chương trình Lãnh đạo Việt Nam (VLP) 2026 sau 3 ngày làm việc tại Đại học Columbia, New York, Hoa Kỳ.

Việt Nam hướng tới tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu bế mạc Chương trình Lãnh đạo Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc Chương trình VLP, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao và cảm ơn Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead, các cá nhân liên quan và toàn thể chuyên gia, học giả Hoa Kỳ đã đầu tư nhiều thời gian, tâm huyết và trí tuệ, chuẩn bị công phu cho Chương trình, chia sẻ những tri thức và kinh nghiệm sâu sắc cũng như dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm chân thành.

Phó Thủ tướng đánh giá, trên tinh thần trao đổi cởi mở, các chuyên đề thảo luận của Chương trình VLP đã cho thấy tính thiết thực và hữu ích đối với các cơ quan liên quan của Việt Nam trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Phó Thủ tướng chia sẻ đánh giá của các giáo sư, chuyên gia về thế giới đang ở thời điểm bước ngoặt quan trọng, thách thức luôn đan xen cơ hội cho những quốc gia có khát vọng tự chủ và vươn lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm, Việt Nam nhận thức rõ yêu cầu kiên định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động thích ứng với các cú sốc bên ngoài, coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng tài chính hiện đại là các động lực tăng trưởng quan trọng. Việc hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ là chìa khóa để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng, thành công của Chương trình Lãnh đạo Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục củng cố cầu nối tri thức, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Việt Nam hướng tới tăng trưởng cao gắn với ổn định kinh tế vĩ mô
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn Việt Nam cùng các chuyên gia của Đại học Columbia bế mạc Chương trình VLP 2026. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch điều hành Đại học Columbia Amy Hungerford đánh giá cao những trao đổi thẳng thắn, thực chất và đa chiều về các nội dung của Chương trình VLP.

Bà nhấn mạnh vai trò của Đại học trong thúc đẩy đối thoại, kết nối các nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp; khẳng định Đại học Columbia cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, mong muốn tăng cường các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời coi Chương trình VLP 2026 là khởi đầu cho quan hệ đối thoại và hợp tác bền vững giữa hai bên.

Tại các phiên thảo luận trong khuôn khổ Chương trình VLP, các giáo sư, chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng bứt phá của Việt Nam, đồng thời cho rằng, làm chủ công nghệ và phát triển hạ tầng tài chính số hiện đại sẽ là đòn bẩy nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên cơ sở đó, các học giả khuyến nghị Việt Nam chủ động ứng dụng AI và công nghệ dữ liệu để nâng cao năng lực tự chủ; xây dựng khung khổ thể chế tiên phong nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, làm chủ các công nghệ nền tảng và quản trị an toàn các mô hình tài chính công nghệ; cải cách thị trường vốn gắn với hiện đại hóa hệ thống ngân hàng để tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, bảo đảm tăng trưởng cao đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại các phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên đoàn đại biểu Việt Nam chia sẻ quan điểm, tầm nhìn, định hướng phát triển và những giải pháp cụ thể của Việt Nam; nhấn mạnh việc củng cố nội lực, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược giữ vai trò quyết định, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế mang tính đột phá nhằm giữ vững ổn định vĩ mô, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan và thành viên đoàn công tác nghiên cứu, chắt lọc các khuyến nghị giá trị từ Chương trình VLP để tham mưu cho Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành vĩ mô và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội./.

Hà My
Từ khóa:
Chương trình Lãnh đạo Việt Nam Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng Chương trình VLP

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