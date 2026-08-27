Ngày 27/8: Giá bạc trong nước giảm nhẹ, giá bạc thế giới quanh 69 USD/ounce

Giá bạc trong nước hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h15 ngày 27/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.335.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.407.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 1.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.335.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.407.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.335.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.747.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.266.511 đồng/kg (mua vào) và 64.186.506 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h15 ngày 27/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9 giờ ngày 27/8, giá bạc giao ngay ở mức 69,6165 USD/ounce, tăng 2,17% so với hôm qua.

Mức giá này đưa bạc trở lại sát vùng 70 USD/ounce, một ngưỡng có ý nghĩa về mặt tâm lý đối với thị trường. Việc giá bạc liên tục dao động quanh vùng cao cho thấy lực mua vẫn hiện hữu, nhưng thị trường cũng đang chịu tác động mạnh từ các thông tin kinh tế Mỹ.

Sau khi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 7 tại Mỹ được công bố, tâm điểm của thị trường bạc sẽ chuyển sang những tín hiệu mới về chính sách tiền tệ Mỹ.

Vì vậy, vùng 69 - 70 USD/ounce có thể tiếp tục là khu vực quan trọng đối với giá bạc. Nếu lực mua đủ mạnh để giúp bạc vượt qua vùng này, tâm lý thị trường có thể được cải thiện. Ngược lại, nếu USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng lãi suất cao duy trì, bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Đối với thị trường trong nước, nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng, giá bạc vật chất không chỉ phụ thuộc vào giá bạc thế giới, mà còn chịu tác động của tỷ giá, nguồn cung, chi phí gia công và mức chênh lệch mua - bán của từng doanh nghiệp.

Do đó, việc giá bạc thế giới tăng không đồng nghĩa giá bạc trong nước sẽ tăng với cùng biên độ. Người mua bạc vật chất nên so sánh giá mua vào, bán ra và mức chênh lệch giữa các đơn vị trước khi giao dịch./.