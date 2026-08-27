Đưa nghiên cứu khoa học sinh viên gắn với thực tiễn phát triển kinh tế

Phát biểu tại hội thảo, TS. Lê Tuấn Hiệp - Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho rằng, thế giới đang thay đổi nhanh chóng với những biến động về kinh tế, công nghệ, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và quá trình hội nhập quốc tế.

Những thay đổi đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với giáo dục đại học: không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn cho người học, mà quan trọng hơn là phải giúp người học hình thành tư duy, năng lực thích ứng, khả năng học hỏi và chủ động trước những thay đổi của thế giới.

Đó cũng chính là tinh thần trong triết lý giáo dục “Công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi” mà Học viện Tài chính hướng tới. Để trở thành những công dân toàn cầu, sinh viên cần được học tập trong một môi trường không chỉ cung cấp tri thức, mà còn khuyến khích các em đặt câu hỏi, tư duy độc lập, nghiên cứu, sáng tạo và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề mới của thực tiễn.

TS. Lê Tuấn Hiệp - Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Đức Việt.

Vì vậy, bên cạnh hoạt động đào tạo, Học viện luôn quan tâm và tạo điều kiện để phát triển phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên, coi đây là một môi trường quan trọng để các em rèn luyện năng lực và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Trong tinh thần đó, TS. Lê Tuấn Hiệp đánh giá cao những nỗ lực của Viện Đào tạo quốc tế trong việc duy trì và phát triển Hội thảo khoa học sinh viên qua các năm.

Với chủ đề “Phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh mới: Chuyển đổi số và chiến lược kinh doanh”, hội thảo thường niên lần thứ 5 này giúp sinh viên tiếp cận những vấn đề đang đặt ra từ chính sự thay đổi của nền kinh tế, công nghệ và môi trường kinh doanh. Qua đó, tạo cơ hội để các em không chỉ tiếp nhận kiến thức, mà còn quan sát, phân tích, nghiên cứu và đưa ra những góc nhìn, giải pháp trước những vấn đề mới của thực tiễn…

Đại diện nhóm sinh viên tham luận tại hội thảo. Ảnh: Đức Việt.

TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế cho biết, nhà trường luôn xác định đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai trụ cột song hành, gắn kết chặt chẽ trong định hướng phát triển. Chất lượng đào tạo không chỉ được đo bằng kiến thức sinh viên tiếp thu trên giảng đường, mà còn được khẳng định qua năng lực tư duy độc lập, khả năng vận dụng lý luận vào giải quyết những bài toán thực tiễn của nền kinh tế.

TS. Trịnh Thanh Huyền - Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế phát biểu khai mạc hội thảo.

Theo TS. Trịnh Thanh Huyền, hội thảo không chỉ nhận được bài của các sinh viên đang theo học Chương trình liên kết đào tạo Mỗi bên cấp một Bằng Cử nhân (DDP), chương trình định hướng chứng chỉ quốc tế, chương trình chuẩn, mà còn cả các cựu sinh viên Học viện Tài chính và cựu sinh viên DDP.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong 5 hội thảo thường niên đã tổ chức, có các sinh viên vừa hoàn thành năm thứ nhất tại DDP được tham gia trong nhóm thuyết trình. Không chỉ vậy, 113 sinh viên DDP gửi bài tham gia hội thảo, chiếm tới gần 30% tổng số 406 sinh viên theo học DDP là một con số thực sự rất lớn, là kết tinh của nỗ lực không chỉ từ phía các sinh viên mà cả từ sự động viên mạnh mẽ của các thầy cô.

Sinh viên đại diện cho nhóm nghiên cứu trình bày và trả lời những câu hỏi tại hội thảo.

Tại hội thảo, các giảng viên, chuyên gia và sinh viên tập trung thảo luận và làm rõ 4 nhóm chủ đề trọng tâm: chuyển đổi số, fintech và trí tuệ nhân tạo (AI); tài chính xanh và phát triển bền vững ESG; chiến lược doanh nghiệp và quản trị rủi ro; quản trị, kế toán và kiểm toán.

Sau những phần trình bày và thảo luận sôi nổi, Ban tổ chức đã lựa chọn được 2 nhóm để trao giải Best Paper - bài viết xuất sắc nhất cho nhóm sinh viên DDP - Viện Đào tạo Quốc tế (Học viện Tài chính) và nhóm đến từ Đại học Thương mại./.