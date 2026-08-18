Học viện Tài chính: Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Thuế và Hải quan khóa 60

Báo cáo kết quả toàn khóa, TS. Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) cho biết, khóa 60 hệ đại học chính quy thuộc Khoa Thuế và Hải quan nhập học tháng 9/2022, với tổng số 405 sinh viên, gồm 98 sinh viên ngành Thuế, 95 sinh viên ngành Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương, 212 sinh viên ngành Hải quan và Logistics chất lượng cao.

Sau 4 năm học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học, tổng số sinh viên khóa 60 của Khoa tốt nghiệp và nhận bằng cử nhân kinh tế là 365 sinh viên, đạt tỷ lệ 90,12% số sinh viên cuối khóa. Chất lượng tốt nghiệp của khóa 60 được thể hiện rõ qua kết quả xếp loại. Trong tổng số 365 sinh viên được công nhận tốt nghiệp, có 99 sinh viên xếp loại Xuất sắc, chiếm 27,12%; 155 sinh viên xếp loại Giỏi, chiếm 42,47%; 110 sinh viên xếp loại Khá, chiếm 30,14%; có 1 sinh viên xếp loại Trung bình và không có sinh viên xếp loại Yếu. Đặc biệt, có 364 trong tổng số 365 sinh viên tốt nghiệp đạt xếp loại từ Khá trở lên, tương ứng 99,73%.

TS. Nguyễn Văn Bình - Phó Giám đốc Học viện Tài chính trao Giấy khen của Giám đốc Học viện cho Thủ khoa Lê Thị Hồng Nhung tại Lễ bế giảng. Ảnh: Đức Việt

Bên cạnh kết quả xếp loại tốt nghiệp, Khoa có 204 sinh viên được Học viện khen thưởng toàn khóa về học tập và rèn luyện, gồm 29 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, 154 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Giỏi và 21 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên Khá. Những danh hiệu ấy phản ánh sự phấn đấu toàn diện của sinh viên trong học tập, rèn luyện và trách nhiệm với tập thể.

“Dấu ấn hội nhập của khóa 60 được thể hiện qua việc thực hiện luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Sinh viên khóa 60 của Khoa có 221 sinh viên thực hiện luận văn bằng tiếng Anh, trong đó có 4 sinh viên chuyên ngành Thuế, 5 sinh viên chuyên ngành Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; đặc biệt 100% sinh viên chuyên ngành Hải quan và Logistics chất lượng cao thực hiện luận văn bằng tiếng Anh. Đây là nền tảng quan trọng để sinh viên tiếp cận tri thức, rèn luyện tư duy hệ thống và mở rộng tầm nhìn trong các lĩnh vực có tính liên kết quốc tế cao”- TS. Nguyễn Thị Kim Oanh cho hay.

Phát biểu tại lễ bế giảng, thay mặt cho tập thể cán bộ, giáo viên Khoa Thuế và Hải quan, PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan chúc mừng các em sinh viên khóa 60 đã trở thành những tân cử nhân kinh tế và sẽ được nhận bằng cử nhân của Học viện Tài chính - một cơ sở giáo dục đại học danh giá hàng đầu Việt Nam.

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Việt.

PGS.TS Lê Xuân Trường nhắn nhủ, các sinh viên cần tiếp tục nỗ lực không ngừng để hoàn thiện mình, cống hiến cho xã hội và nhận được từ xã hội những gì xứng đáng với những đóng góp của bản thân.

“Những kiến thức các em được trang bị trong thời gian học đại học chỉ là kiến thức nền tảng về chuyên môn, nghiệp vụ. Để đáp ứng tốt yêu cầu của nghề nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế tri thức và thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với trí tuệ nhân tạo (AI), để thực sự trở thành những “Công dân toàn cầu trong thế giới thay đổi” như triết lý giáo dục của Học viện Tài chính, các em cần tiếp tục không ngừng tự học với phương châm “học tập suốt đời”, học để làm chủ công nghệ…”, PGS.TS Lê Xuân Trường chia sẻ.

Lãnh đạo Khoa Thuế và Hải quan, cùng giảng viên và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên xuất sắc toàn khóa.

PGS.TS Lê Xuân Trường cho biết, Khoa Thuế và Hải quan hiện có 4 chương trình đào tạo là Thuế; Hải quan và Nghiệp vụ ngoại thương; Hải quan và Logistics (chương trình chất lượng cao, định hướng chứng chỉ quốc tế); Thuế và Quản trị thuế (Chương trình chất lượng cao, định hướng chứng chỉ quốc tế). Trong số 4 chuyên ngành này, chương trình Thuế và Quản trị thuế mới bắt đầu đào tạo từ năm 2025.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan trao Giấy khen cho sinh viên xuất sắc toàn khóa.

TS. Nguyễn Thị Thúy Nga - Phó Trưởng ban Quản lý khoa học (Học viện Tài chính) trao Giấy khen cho sinh viên xuất sắc trong nghiên cứu khoa học toàn khóa.

PGS.TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan trao Giấy khen của Trưởng Khoa Thuế và Hải quan cho sinh viên đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện toàn khóa.