Ngân hàng - Bảo hiểm

VPBank ghi dấu ấn tại ngày Chuyển đổi số với loạt trải nghiệm công nghệ nổi bật

22:24 | 18/08/2026
(TBTCO) - Với không gian trải nghiệm hiện đại và nhiều hoạt động tương tác hấp dẫn, gian hàng VPBank tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức ngày 18/8 tại Hà Nội) đã trở thành điểm dừng chân nổi bật tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026. Chuỗi hoạt động giới thiệu sản phẩm, tư vấn giải pháp tài chính và trải nghiệm công nghệ thanh toán mới đã mang đến những góc nhìn trực quan về hành trình chuyển đổi số đang được VPBank đẩy mạnh.
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Số hóa là chiến lược trọng tâm

Trong chiến lược tăng trưởng dài hạn, VPBank xác định công nghệ là năng lực cốt lõi và là động lực quan trọng để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Những năm gần đây, ngân hàng liên tục đầu tư đồng bộ nền tảng công nghệ, năng lực dữ liệu và cá nhân hóa dịch vụ. Từ đó, VPBank liên tiếp ra mắt các giải pháp thanh toán số mới, góp phần thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt và phổ cập các dịch vụ tài chính hiện đại đến đông đảo khách hàng.

Tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, VPBank tiếp tục khẳng định định hướng tiên phong đổi mới sáng tạo khi mang đến những giải pháp tài chính số hiện đại cùng không gian trải nghiệm tương tác thú vị dành cho khách tham quan. Từ các giải pháp thanh toán, tài khoản, ngân hàng số đến những tiện ích phục vụ đời sống thường nhật, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung giúp khách hàng quản lý tài chính dễ dàng hơn, giao dịch nhanh chóng hơn và tiếp cận dịch vụ ngân hàng theo cách thuận tiện nhất.

VPBank ghi dấu ấn tại ngày Chuyển đổi số với loạt trải nghiệm công nghệ nổi bật
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cùng lãnh đạo các bộ, ngành tham quan gian hàng VPBank tại sự kiện.

Nổi bật trong số đó là Pay by Account - giải pháp cho phép khách hàng thanh toán trực tiếp từ tài khoản thanh toán VPBank bằng cách chạm điện thoại vào máy POS mà không cần sử dụng thẻ vật lý. Thay vì phải mang theo nhiều loại thẻ hoặc thực hiện nhiều thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể hoàn tất thanh toán chỉ trong vài giây bằng chính chiếc điện thoại đang sử dụng hằng ngày. Sự đơn giản đó phản ánh triết lý phát triển sản phẩm của VPBank: công nghệ phải thực sự hữu ích và giúp khách hàng tiết kiệm thời gian trong từng điểm chạm giao dịch.

Ông Phạm Long Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ngân hàng số, Khối Khách hàng cá nhân VPBank cho biết, VPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai dịch vụ Pay by Account trên cả hai hệ điều hành iOS và Android, cho phép khách hàng có thể thực hiện thanh toán chạm bằng tài khoản tại mọi điểm chấp nhận thẻ trên toàn thế giới.

VPBank ghi dấu ấn tại ngày Chuyển đổi số với loạt trải nghiệm công nghệ nổi bật
Ông Phạm Long Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Ngân hàng số, Khối Khách hàng cá nhân VPBank chia sẻ tại sự kiện.

Sức hút của dịch vụ nhanh chóng được thị trường ghi nhận khi Pay by Account đạt mốc 28.000 tài khoản đăng ký thành công tính đến tháng 8/2026. Kết quả này cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với những giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của VPBank trong việc liên tục đổi mới để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng.

Không gian kết nối và tương tác khách hàng

Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới, VPBank còn mang đến không gian kết nối và tương tác gần gũi với khách thông qua các hoạt động trải nghiệm, check-in nhận quà và mini game. Thông qua các hoạt động tại gian hàng, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm, dịch vụ cũng như những lợi ích thiết thực mà công nghệ ngân hàng số mang lại. Đây cũng là cách VPBank rút ngắn khoảng cách giữa công nghệ và người dùng, biến những khái niệm về chuyển đổi số thành những trải nghiệm cụ thể, gần gũi và dễ ứng dụng trong đời sống.

VPBank ghi dấu ấn tại ngày Chuyển đổi số với loạt trải nghiệm công nghệ nổi bật
Pay by Account của VPBank đạt mốc 28.000 tài khoản đăng ký thành công.

Chị Nguyễn Thu Hà, một khách tham quan tại sự kiện chia sẻ: “Điều tôi thích nhất là được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm thay vì chỉ nghe giới thiệu. Pay by Account cho thấy việc thanh toán giờ đây có thể đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần điện thoại là có thể thực hiện giao dịch mà không phải mang theo thẻ. Đây là trải nghiệm khá mới và tiện lợi đối với tôi”.

Trong khi đó, anh Trần Minh Đức, khách tham quan sự kiện lại ấn tượng với các hoạt động hoạt náo tại gian hàng. “Các mini game tại gian hàng VPBank khá thú vị và có tính tương tác cao. Vừa tham gia nhận quà, vừa tìm hiểu thêm về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng nên tôi cảm thấy trải nghiệm rất hữu ích và không bị khô cứng như những hoạt động giới thiệu sản phẩm thông thường”- anh Đức cho hay.

VPBank ghi dấu ấn tại ngày Chuyển đổi số với loạt trải nghiệm công nghệ nổi bật
Khách hàng trải nghiệm tại gian hàng VPBank.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, VPBank xác định công nghệ là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, đồng thời là nền tảng để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Việc liên tục ra mắt các giải pháp thanh toán mới, mở rộng hệ sinh thái số và đầu tư vào trải nghiệm người dùng thể hiện quyết tâm của ngân hàng trong việc đồng hành cùng xu hướng thanh toán không tiền mặt và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Sự hiện diện tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026 một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của VPBank trong hành trình kiến tạo những trải nghiệm tài chính hiện đại, an toàn và thuận tiện. Không chỉ mang đến những công nghệ mới, VPBank đang từng bước góp phần định hình thói quen tài chính số của người Việt, đưa các giải pháp ngân hàng trở nên đơn giản hơn, thông minh hơn và gần gũi hơn với cuộc sống mỗi ngày./.

Hồng Chi
Từ khóa:
chiến lược chuyển đổi số VPBank giải pháp thanh toán Pay by Account

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