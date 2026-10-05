Ngân hàng - Bảo hiểm

Nam A Bank bứt phá, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

15:16 | 05/10/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã CK: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. Tính đến ngày 30/9/2026, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng; tổng tài sản tiệm cận mốc 465.000 tỷ đồng. Chất lượng tài sản và đệm an toàn vốn tiếp tục được củng cố mạnh mẽ.
aa

Tăng trưởng đi cùng củng cố chất lượng tài sản và bộ đệm vốn

Trong 9 tháng năm 2026, Nam A Bank tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng và tăng cường các nền tảng an toàn. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; ROE đạt gần 20%, tiếp tục đưa Nam A Bank vào nhóm các ngân hàng có tỷ suất sinh lời trên vốn top đầu thị trường, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và gia tăng tích lũy nội lực tài chính. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng khi đóng góp 26% vào tổng thu nhập hoạt động. Đặc biệt, mảng kinh doanh giấy tờ có giá bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đóng góp 5% vào lợi nhuận trước thuế.

Nam A Bank bứt phá, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng
9 tháng năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện

Song song với việc mở rộng quy mô kinh doanh, Nam A Bank đặc biệt chú trọng công tác kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản và gia tăng bộ đệm an toàn vốn.

Tỷ lệ nợ xấu (trước CIC) tính đến ngày 30/9/2026 giảm xuống quanh mức 1,5%, giảm mạnh 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng được kiểm soát ở mức rất thấp là 0,6%, phản ánh chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ từ khâu thẩm định, quản lý sau cho vay đến công tác xử lý nợ hiệu quả. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, qua đó tăng cường nguồn lực dự phòng và khả năng chủ động xử lý các rủi ro tín dụng.

Cùng với việc nâng cao năng lực dự phòng, Nam A Bank tiếp tục củng cố nền tảng vốn. Ngân hàng đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, hoàn thành phát hành 100 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP và hoàn tất chương trình phát hành gần 4.150 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2 (bao gồm phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng), qua đó bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, tăng cường vốn cấp 2 và hỗ trợ duy trì các chỉ tiêu an toàn vốn.

Đáng chú ý, Nam A Bank đã hoàn thành đánh giá tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư số 14/2025/TT-NHNN, tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ quản trị an toàn vốn theo định hướng Basel III. Đến cuối tháng 9, CAR đạt 11,3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cuối năm 2025 và vượt xa mức tối thiểu 8%.

Huy động vốn tăng mạnh, mở rộng nền tảng cho tăng trưởng tín dụng

Đến ngày 30/9/2026, huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá của Nam A Bank đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.

Đồng thời, Nam A Bank tiếp tục chủ động phân bổ nguồn lực vào các tài sản có tính thanh khoản cao. Danh mục chứng khoán đầu tư đạt gần 48.700 tỷ đồng, tăng 21,5%, trong đó trái phiếu chính phủ đạt gần 32.600 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với đầu năm. Danh mục này góp phần nâng cao tính linh hoạt trong quản trị nguồn vốn, đồng thời tạo thêm dư địa cho Nam A Bank chủ động cân đối thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Nam A Bank bứt phá, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng
Nam A Bank đẩy mạnh hợp tác với các định chế tài chính quốc tế.

Trên nền tảng nguồn vốn được củng cố, tổng dư nợ tín dụng tăng 10,8% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục được định hướng gắn với nhu cầu vốn của nền kinh tế, đảm bảo cân đối giữa mở rộng quy mô, chất lượng tài sản và các chỉ tiêu an toàn. Tín dụng đi vào các lĩnh vực có chuỗi giá trị khép kín (trà, thủy sản, cà phê, cao su...) với giá trị xuất khẩu cao, các ngành mang đến dòng tiền ổn định như giáo dục, y tế; giảm sâu tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực bất động sản.

Từ đầu năm 2026, Nam A Bank đẩy mạnh hợp tác với các định chế tài chính quốc tế như IFC, ADB, BlueOrchard, SIFEM, responsAbility, Proparco, FMO, Symbiotics và nhiều định chế tài chính khác, qua đó đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường nguồn lực cho các lĩnh vực tài trợ thương mại, chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tài chính xanh và tài chính toàn diện. Tổng quy mô nguồn vốn quốc tế Nam A Bank đã huy động thành công từ đầu năm đến tháng 6/2026 đạt gần 350 triệu USD.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, Nam A Bank tiếp tục nhận thêm các khoản vay hợp vốn quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển từ mô hình vay song phương sang huy động vốn đa phương. Đồng thời, sau khi hoàn tất tăng hơn 3.400 tỷ đồng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và 1.000 tỷ đồng từ ESOP, Ngân hàng tiếp tục thực hiện kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp theo chủ trương được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Việc liên tục mở rộng hợp tác và thu hút nguồn vốn quốc tế không chỉ bổ sung nguồn lực trung và dài hạn cho hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần mở rộng hệ sinh thái đối tác, tăng cường năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế và tạo thêm dư địa để Nam A Bank đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Với kết quả 9 tháng, Nam A Bank đã đạt gần 80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và hơn 95% mục tiêu về tăng trưởng quy mô. Trong quý IV, Nam A Bank sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh doanh năm 2026 trên cơ sở cân đối giữa tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, hiệu quả hoạt động và kiểm soát chất lượng tài sản./.

Ánh Hồng
Từ khóa:
nam a bank bứt phá 9 tháng năm 2026 hoạt động kinh doanh Huy động vốn tăng mạnh

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