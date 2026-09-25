Ngân hàng - Bảo hiểm

Nam Á Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế

10:10 | 25/09/2026
(TBTCO) - Ngày 25/9/2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) tiếp tục ghi dấu mốc hợp tác quốc tế quan trọng khi chính thức hoàn tất ký kết thỏa thuận nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO). Sự kiện này tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực quản trị chuẩn quốc tế và định hướng phát triển bền vững của Nam A Bank trên thị trường tài chính toàn cầu.
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Sự kiện có sự tham dự của Bà Hanna Pors – Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh cùng Lãnh đạo cấp cao Nam A Bank và FMO.

Nam Á Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế
Đại diện Lãnh đạo Nam A Bank và FMO ký kết thỏa thuận.

Theo thỏa thuận hợp tác, nguồn vốn 60 triệu USD từ FMO sẽ được Nam A Bank ưu tiên phân bổ trực tiếp cho các dự án xanh, đồng thời đẩy mạnh giải ngân cho phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro) cùng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Đây là khoản vay tín chấp, có kỳ hạn 5 năm, hỗ trợ các lĩnh vực trọng tâm bao gồm nông nghiệp, chuỗi giá trị nông nghiệp, phát triển khu vực nông thôn, các hộ nông dân, cũng như các mô hình kinh doanh do phụ nữ hoặc giới trẻ làm chủ.

Thỏa thuận này mang lại ý nghĩa thực tiễn khi trực tiếp hỗ trợ các nhóm đối tượng còn nhiều dư địa phát triển nhưng gặp hạn chế về tài chính dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý. Đồng thời, nguồn lực tài chính dài hạn này sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang mô hình sản xuất bền vững. Việc ưu tiên hỗ trợ các mô hình do phụ nữ và giới trẻ lãnh đạo cũng góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, tạo bước đệm phát triển toàn diện và lan tỏa các giá trị xã hội tích cực.

Nam Á Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế
Ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Nam A Bank, Ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc cho biết: “Khoản tài trợ từ FMO lần này sẽ hướng trực tiếp đến nhóm khách hàng còn nhiều dư địa tiếp cận vốn, qua đó giúp ngân hàng mở rộng tác động xã hội song song với mục tiêu tăng trưởng xanh. Đồng thời đây là kết quả của quá trình xây dựng uy tín trong nhiều năm, phản ánh chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế mà Nam A Bank kiên trì theo đuổi”.

Nam Á Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế
Bà Frouke Hoekstra - Giám đốc Định chế tài chính của FMO phát biểu.

Bà Frouke Hoekstra - Giám đốc Định chế tài chính của FMO chia sẻ: “Quan hệ đối tác với Nam A Bank kết hợp hai ưu tiên quan trọng của FMO: thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp chưa được phục vụ đầy đủ. Thông qua việc cung cấp nguồn vốn dài hạn cho các dự án xanh, doanh nghiệp siêu nhỏ và SME, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ và người trẻ làm chủ, chúng tôi mong muốn hỗ trợ một khu vực kinh tế tư nhân bền vững và toàn diện hơn tại Việt Nam”.

Nam Á Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế
Bà Hanna Pors – Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu.

Trong khi đó, đánh giá cao thỏa thuận này, Bà Hanna Pors - Phó Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh nhận định hợp tác song phương giữa Việt Nam và Hà Lan đang từng bước chuyển từ việc chia sẻ kinh nghiệm sang cùng kiến tạo những giải pháp dài hạn cho phát triển bền vững. Tài chính xanh đang trở thành một trong những động lực quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Bà Hana Pors đánh giá cao định hướng của Nam A Bank trong việc tăng cường kết nối với cộng đồng tài chính quốc tế và từng bước nâng cao năng lực để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của tài chính bền vững và sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế trong nước. Thỏa thuận được ký kết không chỉ đánh dấu một cột mốc trong quan hệ hợp tác giữa các bên, mà còn mở ra một nền tảng để nguồn vốn, tri thức, mạng lưới và kinh nghiệm quốc tế được chuyển hóa thành những cơ hội phát triển cụ thể tại Việt Nam. Bà Hanna Pors kỳ vọng sự hợp tác giữa các bên sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng dài hạn và tạo thêm nhiều giá trị, góp phần đưa các mục tiêu về phát triển bền vững từ những cam kết ở cấp độ chiến lược trở thành những kết quả cụ thể, có khả năng tạo tác động và lan tỏa trong nền kinh tế Việt Nam.

Trước đó, ngày 22/9, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cùng FMO cũng đã phối hợp tổ chức tọa đàm cấp cao “Góc nhìn ESG dành cho Lãnh đạo Ngân hàng - ESG Insights for Banking Leaders” tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ các lãnh đạo cấp cao từ các ngân hàng đối tác của FMO nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về tích hợp quản trị rủi ro môi trường - xã hội - quản trị (ESG) vào cấp Hội đồng quản trị, qua đó càng củng cố định hướng phát triển bền vững đồng điệu giữa hai bên trước thềm thỏa thuận tài trợ này.

Nam Á Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế
Toàn cảnh sự kiện.

Hợp tác cùng FMO là bước tiếp nối trong chiến lược mở rộng dòng vốn xanh quốc tế của Nam A Bank trong suốt thời gian qua. Trước đó, ngày 9/9/2026, Nam A Bank cũng đã ký kết hợp đồng tín dụng trị giá 30 triệu USD với Tổ chức tài chính phát triển Pháp (Proparco). Ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tổ chức tài chính nằm trong tốp đầu tiếp nhận nguồn vốn xanh quốc tế tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Nam A Bank đã tích cực triển khai danh mục tín dụng xanh và tích hợp hệ thống quản lý rủi ro Môi trường và Xã hội (ESMS) vào hoạt động cấp tín dụng. Các khoản tài trợ quốc tế không chỉ cung cấp nguồn vốn dài hạn ưu đãi cho các dự án năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp SME, mà còn là bằng chứng rõ nét cho thấy sự tin tưởng của các tổ chức tài chính quốc tế đối với năng lực tài chính và cam kết phát triển bền vững của Ngân hàng.

FMO là ngân hàng phát triển doanh nghiệp của Hà Lan. Là nhà đầu tư tác động hàng đầu, FMO hỗ trợ tăng trưởng bền vững của khu vực tư nhân tại các quốc gia đang phát triển và thị trường mới nổi thông qua đầu tư vào các dự án và doanh nhân giàu khát vọng. FMO tin rằng một khu vực tư nhân vững mạnh sẽ dẫn dắt phát triển kinh tế và xã hội, với hơn 55 năm kinh nghiệm được kiểm chứng trong việc hỗ trợ doanh nhân giúp nền kinh tế địa phương trở nên bao trùm, hiệu quả, có khả năng chống chịu và bền vững hơn.

FMO tập trung vào ba lĩnh vực có tác động phát triển cao: Nông nghiệp, Thực phẩm & Lâm nghiệp; Năng lượng; và Định chế Tài chính. Với tổng danh mục cam kết khoảng 16 tỷ EUR trải rộng tại hơn 85 quốc gia, FMO là một trong những ngân hàng phát triển khu vực tư nhân song phương lớn trên thế giới./.

Ánh Hồng
Từ khóa:
nam a bank FMO dòng vốn xanh hợp tác quốc tế

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Cập nhật: 27/09/2026 08:30

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