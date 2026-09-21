Việt Nam - Liên hợp quốc: Từ hỗ trợ tái thiết đến đối tác phát triển

Hợp tác quốc tế đồng hành cùng tiến trình phát triển

Kể từ khi trở thành thành viên Liên hợp quốc năm 1977, Việt Nam từng bước mở rộng và làm sâu sắc quan hệ hợp tác với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển bền vững, an ninh quốc tế, gìn giữ hòa bình đến ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Trong tiến trình đó, Liên hợp quốc và các tổ chức thành viên đã đồng hành với Việt Nam trong nhiều giai đoạn phát triển, hỗ trợ đất nước khắc phục hậu quả chiến tranh, phục hồi kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và từng bước hội nhập với cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei. Nguồn: United Nations Peacekeeping

Hợp tác Việt Nam - Liên hợp quốc được cụ thể hóa bằng nhiều chương trình và khuôn khổ hợp tác. Hai bên đã ký và triển khai thành công Kế hoạch chiến lược chung Việt Nam - Liên hợp quốc giai đoạn 2017-2021 với tổng ngân sách 423 triệu USD. Hiện hai bên đang triển khai Khung hợp tác phát triển bền vững Việt Nam - Liên hợp quốc giai đoạn 2022-2026 với tổng ngân sách hơn 542 triệu USD. Việt Nam cũng đã thông qua các Chương trình quốc gia hợp tác với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) giai đoạn 2022 - 2026…

Hiện có 15 cơ quan Liên hợp quốc có đại diện thường trú tại Việt Nam. Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam tham gia tích cực vào hỗ trợ huy động nguồn lực, tư vấn chính sách, cung cấp tri thức, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực. Các chương trình hợp tác tập trung vào nhiều lĩnh vực gắn với các ưu tiên phát triển của Việt Nam và đạt được nhiều kết quả nổi bật như giáo dục, giảm nghèo, tăng trưởng xanh, lao động, y tế, bảo trợ xã hội và chuyển đổi số.

Chủ động đóng góp, nâng tầm vai trò

Nếu những năm đầu sau khi gia nhập Liên hợp quốc, Việt Nam chủ yếu tranh thủ sự hỗ trợ quốc tế cho quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển đất nước, thì cùng với sự phát triển của đất nước, vai trò của Việt Nam tại Liên hợp quốc ngày càng được nâng cao.

Việt Nam đã và đang tham gia ngày càng sâu rộng, đóng góp thực chất vào công việc chung của Liên hợp quốc, thể hiện qua việc đảm nhiệm nhiều trọng trách, vị trí quan trọng; đưa ra các sáng kiến và tích cực thực hiện các mục tiêu phát triển của tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 (diễn ra từ 22 - 28/9/2026, tại New York, Mỹ). Tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng, có một số cuộc tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các đối tác và tổ chức quốc tế.

Việt Nam từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77; hai lần là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, nhiệm kỳ 2008-2009 và 2020-2021; thành viên Hội đồng Nhân quyền các nhiệm kỳ 2014-2016, 2023-2025 và 2026-2028; thành viên Hội đồng Kinh tế và Xã hội nhiệm kỳ 1998-2000 và 2014-2016. Năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11 và lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (SPLOS 35)…

Vào tháng 10/2025, Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai, kết hợp tham dự sự kiện này, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định, Việt Nam là “một trụ cột quan trọng của hệ thống đa phương” và bày tỏ mong muốn Việt Nam có vai trò lớn hơn trong cải tổ hệ thống quốc tế và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Đóng góp của Việt Nam còn được thể hiện rõ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Việt Nam đã cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên cho Liên hợp quốc và đóng góp hàng triệu USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của các cơ quan Liên hợp quốc.

Việt Nam cũng đưa ra nhiều sáng kiến có ý nghĩa tại Liên hợp quốc, trong đó có các nghị quyết của Hội đồng Bảo an về vai trò của phụ nữ trong bối cảnh hậu xung đột và bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với người dân trong xung đột, sáng kiến Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững 2027-2036; khởi xướng Nhóm bạn bè Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982…

Trong lĩnh vực phát triển, Việt Nam đã và đang cam kết mạnh mẽ, tích cực tham gia thực hiện các chương trình nghị sự quan trọng của Liên hợp quốc, nhất là các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG), các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Những đóng góp ngày càng chủ động và thực chất của Việt Nam cho công việc chung của Liên hợp quốc không chỉ thể hiện trách nhiệm của một thành viên tích cực, mà còn góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.