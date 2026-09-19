Đầu tư

Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân

18:54 | 19/09/2026
(TBTCO) - Với quan điểm doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong quá trình phát triển, Quảng Ninh đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, vốn, nhân lực và chuyển đổi số, tạo động lực để khu vực kinh tế tư nhân trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng của địa phương.
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Theo báo cáo của Sở Tài chính TP. Quảng Ninh, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong 9 tháng đầu năm 2026, khu vực doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tiếp tục có bước phát triển tích cực.

Từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, toàn thành phố có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 33.186 tỷ đồng; 925 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại. Lũy kế, số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đạt 13.763 doanh nghiệp.

Đáng chú ý, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đóng góp ngân sách và tạo việc làm. Tổng thu ngân sách từ khu vực này trong thời gian từ ngày 1/1/2026 đến 15/9/2026 đạt 45.114 tỷ đồng, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách nhà nước; tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm 70,65% tổng lực lượng lao động xã hội.

Cải thiện môi trường đầu tư, giảm chi phí cho doanh nghiệp

Một trong những trọng tâm được Quảng Ninh ưu tiên là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Hiện nay, thành phố đã rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính; 100% danh mục thủ tục hành chính được ban hành quy trình nội bộ và cấu hình quy trình điện tử. Đối với các thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, 713/1.026 thủ tục đã được cắt giảm 38% thời gian giải quyết; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,1%.

Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân
Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đóng góp ngân sách và tạo việc làm cho thành phố Quảng Ninh. Ảnh T.D

Cùng với cải cách hành chính, Quảng Ninh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, quy hoạch và đầu tư. Thành phố đang theo dõi, xử lý các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án mới.

Trong lĩnh vực vốn, dư nợ cho vay đối với khu vực kinh tế tư nhân đến ngày 31/8/2026 đạt 218.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2025, chiếm 89,3% tổng dư nợ trên địa bàn. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 18,8%.

Không chỉ tháo gỡ khó khăn trước mắt, Quảng Ninh đang hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn cho doanh nghiệp thông qua thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, thành phố đã hỗ trợ, thẩm định công nghệ cho 531 lượt hồ sơ/doanh nghiệp; hướng dẫn 83 đơn vị thực hiện các thủ tục liên quan đến sở hữu công nghiệp. Nhiều doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đã ứng dụng nền tảng số trong quản trị và sản xuất.

Bên cạnh đó, thành phố triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến nay, 19 lớp đào tạo đã được tổ chức với 760 học viên tham gia, góp phần nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực khu vực tư nhân.

Đối thoại thực chất, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp

Trong năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục duy trì các kênh đối thoại trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp. Trong 8 tháng đầu năm, UBND thành phố đã tổ chức 9 hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực; các kiến nghị được phân công cơ quan chủ trì, xác định thời hạn xử lý và thường xuyên theo dõi tiến độ. Đến nay, hơn 220 kiến nghị của doanh nghiệp đã được giải quyết.

Chia sẻ tại buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp trong ngày 17/9, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh, nhấn mạnh yêu cầu thay đổi mạnh mẽ tư duy phục vụ doanh nghiệp của các cấp chính quyền.

Quảng Ninh triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân
Nhờ chính sách thông thoáng, thành phố Quảng Ninh thu hút được nhiều dự án của doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn. Ảnh T.T

“Các cấp, các ngành, địa phương phải xác định doanh nghiệp là đối tác đồng hành trong quá trình phát triển Thành phố; cán bộ, công chức chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, phục vụ”.

Theo Chủ tịch UBND TP. Quảng Ninh, mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cần được tiếp nhận, phân công rõ cơ quan xử lý, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của người đứng đầu, tránh tình trạng doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

Ông Bùi Văn Khắng cũng yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ những vấn đề doanh nghiệp quan tâm như đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, môi trường, thuế, logistics; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số nhằm giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Trong giai đoạn tới, Quảng Ninh xác định tiếp tục phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.

Địa phương cũng định hướng thúc đẩy các lĩnh vực có lợi thế như kinh tế biển, cảng biển - logistics, du lịch - dịch vụ - kinh tế di sản, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế cửa khẩu, kinh tế số và kinh tế xanh.

“Chính quyền kiến tạo - doanh nghiệp đồng hành - phát triển bền vững” tiếp tục là định hướng xuyên suốt trong quan hệ giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp tại Quảng Ninh. Ông Bùi Văn Khắng khẳng định UBND thành phố sẽ tiếp tục lắng nghe, chia sẻ và tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài và hiệu quả.

Tiến Dũng
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