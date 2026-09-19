Việt Nam - đối tác đặc biệt tin cậy, đóng góp chủ động và đột phá của Liên hợp quốc

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81.

Khẳng định vai trò Việt Nam trong hợp tác đa phương

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cho biết, chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là minh chứng rõ nét cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, tranh thủ tốt các điều kiện, nguồn lực mở ra không gian, dư địa phát triển cho đất nước.

Từ ngày 20 - 25/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.

Chuyến công tác cũng là cơ hội để Việt Nam truyền tải ở cấp cao nhất thông điệp về một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ. Điều này cũng khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hợp tác đa phương, thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế.

Ông cho biết, nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ chia sẻ với các Nhà Lãnh đạo cấp cao các nước những bài học thành công sau 40 năm Đổi mới, đồng thời đóng góp các sáng kiến thiết thực nhằm giải quyết các thách thức chung của nhân loại như biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững và quản trị các công nghệ cốt lõi của tương lai, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế và tiềm lực mới của đất nước trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 79, tháng 9/2024. Nguồn: America Times

Theo bà Pauline Tamesis - Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, việc Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu tham dự Phiên thảo luận cấp cao gửi đi một thông điệp rất rõ ràng và mạnh mẽ về tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương, trong bối cảnh hợp tác quốc tế đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Đây là lần thứ 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tháng 9/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu củng cố lòng tin, đề cao chủ nghĩa đa phương và tăng cường hợp tác quốc tế để cùng ứng phó những thách thức chung.

Hai năm sau, trong bối cảnh thế giới tiếp tục có những chuyển dịch sâu sắc, Việt Nam tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 với vị thế và vai trò ngày càng được khẳng định. Thông điệp của Việt Nam tại diễn đàn lần này được kỳ vọng tiếp tục làm rõ quan điểm về củng cố lòng tin, thúc đẩy hợp tác và cùng chung tay hành động, hướng tới hòa bình, phát triển và một trật tự quốc tế công bằng, nhân văn hơn.

Việt Nam chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến

Chia sẻ về những đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với những công việc chung của Liên hợp quốc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể tự hào khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp và thực chất. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy, có những đóng góp chủ động, đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên hợp quốc.

Ông cho biết, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng nâng tầm vị thế quốc gia bằng việc chủ động tham gia dẫn dắt và định hình các sáng kiến mang tầm vóc toàn cầu trên nhiều lĩnh vực then chốt.

Điển hình là việc Việt Nam đã để lại dấu ấn mang tầm quốc tế khi tổ chức thành công Lễ mở ký “Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng”, hay còn được đông đảo bạn bè quốc tế biết đến là Công ước Hà Nội vào tháng 10/2025, đặt nền móng pháp lý quan trọng đầu tiên cho hợp tác an ninh mạng toàn cầu.

Uy tín ngoại giao đa phương của Việt Nam còn liên tục gặt hái những thành tựu quan trọng như đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11; tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026 - 2028; lần đầu tiên làm Chủ tịch Hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về Luật biển.

Đặc biệt ý nghĩa là việc đại diện của Việt Nam lần đầu tiên trúng cử vị trí Thẩm phán Tòa án Quốc tế về Luật Biển nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu tín nhiệm cao nhất khu vực. Mới đây nhất, Việt Nam còn có nhiều sáng kiến ghi dấu ấn như việc thúc đẩy Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết về Ngày quốc tế vui chơi (11/6) hay khởi xướng giai đoạn 2027 - 2036 là “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là hình mẫu đi đầu trong cải tổ Liên hợp quốc với sáng kiến Thống nhất hành động, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và Bình đẳng giới. Việt Nam luôn được Liên hợp quốc đánh giá cao khi đã đạt và vượt kế hoạch 13 trên tổng số 20 mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.

Mô hình kinh nghiệm của Việt Nam trong việc lồng ghép vai trò của phụ nữ vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh đã trở thành bài học truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển.

Đặc biệt, Việt Nam đã thực sự trở thành một sứ giả của hòa bình và nhân đạo quốc tế. Hình ảnh những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam dũng cảm, tận tụy thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã trở thành một biểu tượng sống động và cao đẹp trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại các khu vực xung đột.

Việt Nam đã cử gần 1400 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei. Việt Nam hiện xếp thứ 49/193 về mức đóng góp ngân sách thường xuyên cho Liên hợp quốc; đóng góp hàng triệu USD cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo của các cơ quan Liên hợp quốc.

Cùng với những đóng góp về con người, Việt Nam luôn duy trì trách nhiệm tài chính thực chất thông qua việc đóng góp vào các quỹ cứu trợ khẩn cấp toàn cầu như Quỹ Hỗ trợ khẩn cấp trung ương (CERF), tổ chức Y tế thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)..., lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái quốc tế.