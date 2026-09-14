Mở thêm dư địa hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan

Tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị hai nước

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Nhà Vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu. Đồng thời cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần đầu tiên của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan trong suốt 50 năm qua.

Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính). Đồ họa: Phương Anh

Chuyến thăm diễn ra vào một thời điểm hết sức đặc biệt, khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026), chỉ ít tháng sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân vào cuối tháng 5/2026.

Sự hiện diện của Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu tại Hà Nội cũng đánh dấu chuyến thăm cấp cao thứ 3 của các nhà lãnh đạo Thái Lan tới Việt Nam chỉ trong vòng hơn 3 tháng, sau các chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul (8 - 9/6) và Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Sophon Zaram (5 - 7/8).

Phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD Trong các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam và Thái Lan gần đây, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược toàn diện. Đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, duy trì trao đổi đoàn các cấp và các cơ chế hợp tác song phương; thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng cân bằng và bền vững; phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD, hướng tới 50 tỷ USD.

Theo ông Phạm Việt Hùng - Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, sự trao đổi đoàn cấp cao với tần suất và cấp độ rất cao này là minh chứng sinh động cho sự coi trọng, tin cậy chính trị và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, được nâng cấp từ tháng 5/2025.

Chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố nền tảng hữu nghị, tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước và tạo động lực mới để hiện thực hóa đầy đủ tiềm năng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan, hướng tới một tương lai hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Dòng vốn Thái Lan tiếp tục mở rộng tại Việt Nam

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 8/2026, Thái Lan hiện có 824 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 15,476 tỷ USD, đứng thứ 9/154 quốc gia có đầu tư tại Việt Nam và đứng thứ 2 trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam, sau Singapore.

Các nhà đầu tư Thái Lan chủ yếu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa; kinh doanh bất động sản, bán buôn và bán lẻ. Việt Nam có 23 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Thái Lan, tổng vốn đăng ký gần 55,5 triệu USD. Các dự án chủ yếu trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ; công nghệ chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản.

Nhiều tập đoàn lớn của Thái Lan như Central Retail, SCG, CP, Amata, WHA, Bangkok Bank, TCC... liên tục mở rộng hoạt động và gia tăng hiện diện tại Việt Nam, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Tiêu biểu, “ông lớn” trong lĩnh vực bán lẻ của Thái là Central Retail (chủ sở hữu của các thương hiệu đại siêu thị và siêu thị như GO!, Tops Market, và Lan Chi Mart) dự kiến sẽ đầu tư khoảng 1,42 - 1,49 tỷ USD vào thị trường Thái Lan và Việt Nam trong giai đoạn 2025 - 2027. Central Retail cũng đặt mục tiêu mở thêm 12 đại siêu thị tại Việt Nam trong 3 năm tới nhằm tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ và gia tăng độ phủ trên thị trường.

Năm 2025, tập đoàn SCG cũng đã công bố kế hoạch đầu tư bổ sung 500 triệu USD vào Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khoản đầu tư mới này dự kiến sẽ nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên khoảng 5,6 tỷ USD vào năm 2027.

Một “ông lớn” khác chuyên về phát triển bất động sản công nghiệp của Thái là Tập đoàn Amata mới đây đã thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược với Marubeni và đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Uông Bí cùng Khu công nghiệp phía Tây Sông Khoai tại Quảng Ninh. Gần đây nhất vào tháng 6/2026, Amata đã khởi động dự án Amata City Phú Thọ (Khu công nghiệp Đoan Hùng), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư 185 triệu USD và quy mô gần 476ha, được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới của tỉnh Phú Thọ và khu vực trung du, miền núi phía Bắc….

Cơ cấu dòng vốn FDI của Thái Lan vào Việt Nam hiện tại cho thấy các doanh nghiệp Thái có xu hướng ưu tiên thâm nhập hoặc gia tăng hiện diện thông qua M&A hơn là triển khai các dự án đầu tư mới có quy mô lớn. Điều này tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam.