Ngày 14/9: Giá bạc sáng đầu tuần đồng loạt suy giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 8h45 ngày 14/9, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 7.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.264.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.196.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.584.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 58.559,854 đồng/kg (mua vào) và 60.373.182 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h45 ngày 14/9/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h35 ngày 14/9, giá bạc giao ngay ở mức 64,110 USD/ounce, giảm 0,52% so với giá đóng cửa phiên cuối tuần.

Một trong những yếu tố đáng chú ý nhất đối với giá bạc hôm nay là diễn biến của thị trường tài chính Mỹ sau khi nước này công bố số liệu lạm phát tháng 8.

Theo dữ liệu được công bố, CPI của Mỹ trong tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, trong khi tính theo năm tăng 3,4%. Lạm phát lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng và 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các con số này cho thấy lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Đặc biệt, việc CPI tăng 0,4% trong tháng 8 tiếp tục khiến thị trường phải cân nhắc khả năng Fed duy trì hoặc thậm chí tăng lãi suất để kiểm soát áp lực giá.

Trước đó, giá bạc từng giảm mạnh xuống khoảng 62,94 USD/ounce, mức thấp nhất trong khoảng 3 tuần, khi thị trường phản ứng với các tín hiệu từ lạm phát Mỹ.

Về lý thuyết, lãi suất cao thường gây bất lợi cho bạc bởi đây là tài sản không tạo ra dòng tiền hay lợi suất cố định. Khi lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng, nhà đầu tư có thêm động lực chuyển vốn sang những tài sản có khả năng tạo thu nhập, qua đó làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý.

Đây cũng là lý do giá bạc thường phản ứng khá nhanh với những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Một yếu tố khác cũng cần được theo dõi là đồng USD. Giá bạc trên thị trường quốc tế chủ yếu được định giá bằng USD. Khi đồng bạc xanh suy yếu, bạc trở nên tương đối rẻ hơn đối với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác, từ đó có thể hỗ trợ nhu cầu./.