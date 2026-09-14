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Ngày 14/9: Giá heo hơi đang trong giai đoạn tương đối cân bằng

06:24 | 14/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (14/9) tiếp tục duy trì tương đối ổn định trên cả nước, dao động trong khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu tính chung cả tuần, thị trường miền Bắc đã ghi nhận xu hướng giảm tại một số địa phương.
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Ngày 14/9: Giá heo hơi đang trong giai đoạn tương đối cân bằng
Giá heo hơi hôm nay tuột khỏi mốc 60.000 đồng/kg. Ảnh minh họa
Trong tuần qua, giá heo hơi tại Thái Nguyên, Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên, Cao Bằng và Lạng Sơn đã được điều chỉnh giảm. Qua đó, mốc 60.000 đồng/kg từng xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc vào đầu tuần đã hoàn toàn biến mất.

Hiện giá heo hơi miền Bắc chỉ còn dao động trong khoảng 58.000 - 59.000 đồng/kg. Cụ thể, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Các địa phương còn lại duy trì mức 59.000 đồng/kg, cũng là mức cao nhất trên thị trường cả nước hiện nay.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi có một số biến động trái chiều trong tuần nhưng nhìn chung không thay đổi đáng kể so với cuối tuần trước. Mặt bằng thu mua hiện duy trì trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Trong đó, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng cùng giữ mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Miền Nam tiếp tục là khu vực ổn định nhất khi giá heo hơi không thay đổi so với cuối tuần trước.

Cà Mau duy trì mức thấp nhất 57.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại được khảo sát cùng giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi trong tuần qua không xuất hiện biến động mạnh. Điểm đáng chú ý nhất là mặt bằng giá miền Bắc hạ nhiệt, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam tương đối ổn định.

Trước đó, vào đầu tuần, mốc 60.000 đồng/kg còn xuất hiện tại Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên và Phú Thọ. Tuy nhiên, sau các đợt điều chỉnh, mức cao nhất trên thị trường hiện chỉ còn 59.000 đồng/kg.

Như vậy, biên độ giá heo hơi trên toàn quốc đã thu hẹp về 57.000 - 59.000 đồng/kg, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ còn 2.000 đồng/kg.

Miền Bắc dù giảm vẫn tiếp tục giữ mặt bằng cao hơn hai khu vực còn lại. Phần lớn địa phương phía Bắc giao dịch ở 59.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam chủ yếu phổ biến ở 57.000 - 58.000 đồng/kg.

Việc giá giảm nhẹ nhưng không xuất hiện tình trạng điều chỉnh mạnh trên diện rộng cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tương đối cân bằng./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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