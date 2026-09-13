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Ngày 13/9: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

06:47 | 13/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (13/9) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi hợp đồng trên sàn SHFE giảm từ 0,87 - 0,89%; giá TSR20 tại Singapore mất tới 2,09%. Trái chiều với xu hướng này, thị trường Nhật Bản diễn biến phân hóa, nổi bật là hợp đồng RSS3 tháng 10/2026 tăng 1,83%. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp bình ổn.
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Ngày 13/9: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh
Giá cao su tại các doanh nghiệp trong nước hôm nay bình ổn. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 đi ngang ở mức 483,10 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 458,30 Yên/kg, tăng 1,83%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) đi ngang mức 92,37 Baht/kg. Cao su tiêu chuẩn kỹ thuật STR20 ở mức 84,49 Baht/kg và mủ latex 60% (dạng bulk) 59,75 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 18.400 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,89%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.320 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,87%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 241,00 Cent/kg, giảm 2,03%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 239,40 Cent/kg, giảm 2,09%.

Tại Malaysia, giá cao su tiêu chuẩn SMR 20 giao tháng 10 ở mức 2,50 USD/kg.

Sắc đỏ bao phủ trên sàn SHFE và sàn SGX cho thấy lực bán vẫn chi phối thị trường cao su thế giới, đặc biệt tại Singapore khi các kỳ hạn đồng loạt giảm trên 2%. Mức tăng của hợp đồng tháng 10 tại Nhật Bản chưa đủ tạo lực đỡ cho xu hướng chung. Trong ngắn hạn, giá cao su có thể tiếp tục giằng co khi tâm lý thận trọng lan rộng và lực mua chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên dự báo, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu trong năm 2026 tăng 2,1%, lên 15,279 triệu tấn, so với 14,971 triệu tấn của năm 2025. Riêng Việt Nam được dự báo đạt khoảng 1,290 triệu tấn, giảm 4,2%.

Giá cao su trong nước

Trái với diễn biến trên các sàn giao dịch khu vực, giá cao su trong nước hiện chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp duy trì mặt bằng thu mua tương đối ổn định.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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