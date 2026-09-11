Giá vàng hôm nay ngày 11/9: Vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay được niêm yết quanh mức 4.320 USD/ounce, giảm 95 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng.

Trong phiên giao dịch thứ Năm, giá vàng thế giới giảm hơn 1% khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cùng đi lên. Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh số liệu giá sản xuất của Mỹ và đà tăng của giá dầu làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất tại cuộc họp sắp tới.

Giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Ông Kyle Rodda - Chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho rằng, số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) cho thấy lạm phát cơ bản trong nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu tăng, một phần do chi phí năng lượng đi lên. Trong tháng 8, giá sản xuất tại Mỹ tăng phù hợp với dự báo khi chi phí các sản phẩm năng lượng phục hồi.

Sau khi dữ liệu được công bố, thị trường nâng mức dự báo về khả năng Fed điều chỉnh lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tuần tới ở mức 70%, cao hơn mức 62% trước đó.

Dù vậy, quan điểm trên thị trường vẫn chưa đồng nhất. Nhiều nhà kinh tế dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 15 và 16/9, đồng thời chưa điều chỉnh chính sách trong thời gian còn lại của năm.

Kỳ vọng lãi suất thay đổi đã tác động trực tiếp đến các tài sản tài chính. Đồng USD tăng giá khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi lên tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Theo các nhà phân tích, diễn biến của thị trường trái phiếu đang phản ánh lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài, nhất là khi giá dầu tăng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá vàng chịu áp lực giảm.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ tập trung theo dõi số liệu lạm phát tiêu dùng của Mỹ cùng những tín hiệu từ cuộc họp chính sách sắp tới của Fed. Sự khác biệt giữa kỳ vọng của giới giao dịch và dự báo của các nhà kinh tế có thể khiến giá vàng thế giới tiếp tục biến động mạnh.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 10/9, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động về giá ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ không thay đổi so với phiên trước đó, kết phiên ở ngưỡng đưa giá về mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 143,6 - 147 triệu đồng/lượng. SJC giao dịch ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng. PNJ kết phiên ở ngưỡng 143,2 - 146,5 triệu đồng/lượng.