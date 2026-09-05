Giá vàng hôm nay ngày 5/9: Vàng thế giới giảm hơn 60 USD, vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.430 USD/ounce, giảm hơn 60 USD/ounce so với sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 140,2 triệu đồng/lượng. Dù đảo chiều đi xuống, giá vàng vẫn duy trì trên ngưỡng 4.400 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Sáu tại Mỹ, giá vàng giao ngay chịu áp lực giảm sau khi báo cáo việc làm tháng 8 tích cực hơn dự kiến. Thông tin này khiến lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên, đồng thời làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày 15 và 16/9.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo Bộ Lao động Mỹ, nền kinh tế nước này tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao hơn đáng kể so với mức dự báo khoảng 55.000 việc làm của các nhà kinh tế. Ngay trong 30 phút đầu tiên sau khi báo cáo được công bố, giá vàng đã giảm hơn 100 USD/ounce.

Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên khoảng 4,37 - 4,38%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm cũng giao dịch quanh vùng 4,77 - 4,78%.

Theo các chuyên gia, dù áp lực bán trên thị trường vàng diễn ra mạnh, phản ứng này không nằm ngoài dự báo. Thị trường lao động duy trì tương đối ổn định tạo thêm dư địa để Fed tập trung vào mục tiêu ổn định giá cả và kiểm soát áp lực lạm phát.

Trong tuần tới, các số liệu lạm phát của Mỹ sẽ tiếp tục là thông tin được thị trường đặc biệt quan tâm. Nếu lạm phát cao hơn dự kiến, khả năng Fed nâng lãi suất có thể được củng cố, qua đó tiếp tục gây sức ép lên giá vàng.

Ở góc độ kỹ thuật, một số chuyên gia cho rằng những nhịp điều chỉnh có thể mở ra cơ hội mua vào, song nhà đầu tư cần thận trọng và kiên nhẫn. Trong trường hợp Fed nâng lãi suất, giá vàng có thể đối mặt với áp lực giảm sâu, thậm chí lùi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 4/9, giá vàng trong nước đồng loạt tăng cả ở phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ tăng 200.000 đồng/lượng, cùng được niêm yết ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, niêm yết ở ngưỡng 145,6 - 148,9 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng lên ngưỡng 145,1 - 148,5 triệu đồng/lượng. SJC cũng tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giá vàng nhẫn ở ngưỡng 145,1 - 148,1 triệu đồng/lượng.