Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD cho Nepal khắc phục hậu quả thiên tai

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai Nepal, tính đến 20h00 tối 4/9, theo giờ Việt Nam, nước này ghi nhận ít nhất 1.287 người thiệt mạng và 5.083 người mất tích do thảm họa lũ quét và sạt lở.

Thảm họa này gây ra tổn thất kinh tế cho Nepal ước tính lên tới 2,56 tỷ USD (tương đương khoảng 66,5 nghìn tỷ đồng hoặc 387,5 tỷ rupee cho giai đoạn đầu phục hồi).

Trận lũ quét và sạt lở kinh hoàng tại Nepal hôm 26/8 đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, khoảng 4.000 người vẫn mất tích. Ảnh: AFP

Trước những thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản do lũ quét và sạt lở gây ra cho nhân dân Nepal, trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Nepal, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Nepal khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước đó, ngày 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có điện thăm hỏi gửi Thủ tướng Nepal Balendra Shah; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal.