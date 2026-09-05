Ngân hàng - Bảo hiểm

Nguồn thu bảo hiểm tăng, ngân hàng đua nhau sở hữu “mảnh ghép” đắt giá

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

06:35 | 05/09/2026
(TBTCO) - Nguồn thu bảo hiểm khởi sắc trong nửa đầu năm, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhiều ngân hàng đầu tư, thành lập công ty bảo hiểm riêng để hoàn thiện “mảnh ghép” hệ sinh thái và mở rộng nguồn thu ngoài lãi, bên cạnh kênh hợp tác phân phối truyền thống.
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Nhiều nhà băng “bỏ túi” nghìn tỷ đồng từ bảo hiểm

Khảo sát của phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư tại nhóm ngân hàng niêm yết có thuyết minh riêng nguồn thu từ hoạt động bảo hiểm cho thấy, nguồn thu này phục hồi khá rõ trong nửa đầu năm 2026, song đà tăng chủ yếu tập trung ở một số nhà băng lớn.

Nổi bật nhất về tốc độ tăng trưởng là VIB, với kết quả thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 790 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng tới 313,5% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, riêng quý II/2026, nguồn thu này gấp khoảng 8 lần quý đầu năm và lên mức cao nhất trong nhiều quý. Nhờ đó, tỷ trọng bảo hiểm trong tổng thu từ hoạt động dịch vụ của VIB tăng mạnh từ 11,1% lên 18,9%.

Quy mô nguồn thu nửa đầu năm của VIB càng đáng chú ý khi đã tương đương khoảng 61% mức kỷ lục từng ghi nhận năm 2022 (1.302,9 tỷ đồng).

Nguồn thu bảo hiểm tăng, ngân hàng đua nhau sở hữu “mảnh ghép” đắt giá
Nguồn: Báo cáo tài chính của các ngân hàng. Đồ họa: Ánh Tuyết

Diễn biến tích cực xuất hiện trong bối cảnh đầu tháng 6/2026, Prudential và VIB ký thỏa thuận mới nhằm tiếp tục tăng cường mô hình phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, tập trung vào chất lượng tư vấn, tính minh bạch và trải nghiệm khách hàng. Trước đó, hai bên bắt đầu hợp tác từ năm 2015 và năm 2023 đã gia hạn thỏa thuận đến năm 2036.

Techcombank cũng ghi nhận sự trở lại đáng chú ý của nguồn thu bảo hiểm khi đạt 1.260,8 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 171% so với cùng kỳ. Tỷ trọng trong tổng thu dịch vụ tăng từ 8,3% lên 13,6%. Doanh thu bảo hiểm theo quý của ngân hàng cũng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2022.

Đây là chuyển động đáng chú ý của Techcombank sau giai đoạn 2022 - 2023, khi nguồn thu bảo hiểm chỉ duy trì quanh 600 tỷ đồng/năm. Tháng 10/2024, Techcombank chấm dứt hợp đồng phân phối bảo hiểm nhân thọ độc quyền với Manulife và chuyển sang giai đoạn mới. Sau đó, ngân hàng từng bước xây dựng các “mảnh ghép” riêng, với bảo hiểm phi nhân thọ TCGIns (được cấp phép tháng 10/2024) và bảo hiểm nhân thọ TCLife (được cấp phép tháng 7/2025).

Đáng chú ý, tỷ trọng tổng thu từ hoạt động bảo hiểm của 8 ngân hàng nhóm khảo sát chiếm 13,4% tổng thu từ hoạt động dịch vụ, cho thấy bảo hiểm tiếp tục là một cấu phần đáng kể trong nguồn thu ngoài lãi của các ngân hàng.

Bảo hiểm trở thành “mảnh ghép” đắt giá của các ngân hàng

Đại diện MB khẳng định, bảo hiểm tiếp tục là một mảng quan trọng trong định hướng chiến lược. Ngân hàng sẽ khai thác lợi thế cạnh tranh, đầu tư thêm nguồn lực và phát triển hệ sinh thái nhằm duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu thị trường.

Thực tế cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, mảng bảo hiểm triển khai thông qua hai công ty con của MB là MIC và MB Life ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai con số, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường.

Thị trường phát triển lành mạnh dẫn dắt niềm tin trở lại

Theo ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB, bảo hiểm không phải là sản phẩm mới, mà đã tồn tại từ lâu tại Việt Nam và nhu cầu của người dân vẫn luôn hiện hữu. Có cầu thì sẽ có cung, khi đã có cung - cầu thì dần dần thị trường sẽ phát triển. Thị trường phát triển tốt hơn, lành mạnh hơn sẽ tạo động lực dẫn dắt và khi chinh phục được niềm tin của khách hàng, thì thị trường sẽ phát triển mạnh mẽ.

Chia sẻ về những chuyển động của thị trường bảo hiểm, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB cho biết, sau giai đoạn khó khăn, thị trường bắt đầu phục hồi từ năm 2025 và ghi nhận những chuyển biến tích cực hơn trong đầu năm 2026.

Lãnh đạo MB cũng nhấn mạnh, bảo hiểm là một lĩnh vực đã tồn tại hàng trăm năm, có vai trò bảo vệ khách hàng trước những rủi ro, nên nhu cầu đối với các sản phẩm bảo hiểm vẫn luôn hiện hữu.

Cùng chung kỳ vọng vào dư địa và tiềm năng phát triển của thị trường, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Techcombank nhận định, thu nhập từ bảo hiểm qua kênh ngân hàng tạo ra sự đột phá, bứt phá cho ngân hàng.

Ông Tuấn chia sẻ, TCLife ra mắt các dòng sản phẩm từ đầu năm 2026 và đến nay đã có đủ năng lực thiết kế những dòng sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng. Không chỉ tập trung vào sản phẩm, Công ty cũng tập trung vào trải nghiệm của khách hàng, từ trước khi được tư vấn đến sau khi sử dụng sản phẩm bảo hiểm và được giải quyết quyền lợi.

Trong bối cảnh nguồn thu bảo hiểm trên đà khởi sắc, xu hướng ngân hàng chủ động hoàn thiện các “mảnh ghép” bảo hiểm trong hệ sinh thái cũng tiếp tục được nối dài. Thay vì chỉ dựa vào mô hình hợp tác phân phối với doanh nghiệp bảo hiểm bên ngoài, ngày càng nhiều nhà băng tiến tới thành lập công ty bảo hiểm riêng, mở rộng dư địa khai thác hệ sinh thái khách hàng và đa dạng hóa nguồn thu ngoài lãi.

Mới đây, ACB được cấp phép thành lập Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ ACB (ACB Insurance) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, chính thức hoạt động từ ngày 12/8/2026. ACB Insurance được phép kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe, dự kiến phát triển theo mô hình Insurtech - ứng dụng công nghệ để phân phối sản phẩm trên nền tảng của ACB và các công ty trong hệ sinh thái. ACB Insurance đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 2.300 tỷ đồng vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép trên 50%/năm.

Trước đó, Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ LP (LP Life) được cấp phép thành lập ngày 1/6/2026 và đổi tên thành Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Sacom (Sacom Life) hơn 2 tháng sau đó.

Bảo hiểm mang về hơn 5.000 tỷ đồng cho MB; VPBank hướng tới kỷ lục mới

Xét về quy mô, MB dẫn đầu nhóm khảo sát với 5.051,4 tỷ đồng thu từ hoạt động bảo hiểm trong nửa đầu năm 2026, tăng 10,3% so với cùng kỳ và cũng là mức cao nhất trong nhiều quý. MB là một trong những ngân hàng sớm hoàn thiện cả hai “mảnh ghép” bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, qua đó, duy trì nguồn thu từ lĩnh vực này ở quy mô lớn, khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng/năm trong suốt từ năm 2021 đến nay, trong đó, đỉnh cao 10.185 tỷ đồng được ghi nhận năm 2022.

Đáng chú ý, nguồn thu từ bảo hiểm nhiều giai đoạn chiếm trên 50% tổng thu từ hoạt động dịch vụ của MB, đồng thời, duy trì tỷ trọng cao nhất trong nhóm ngân hàng khảo sát, cho thấy đây là một trong những nguồn thu dịch vụ chủ lực.

Đứng thứ hai về quy mô là VPBank, với nguồn thu bảo hiểm đạt 3.540,9 tỷ đồng, tăng 38,8%. Với kết quả này, VPBank tiến sát khả năng thiết lập mức doanh thu bảo hiểm cao nhất lịch sử, nếu duy trì được đà tăng nửa cuối năm, qua đó, có thể vượt mốc 5.900 tỷ đồng của năm 2025.

Trái ngược với nhóm dẫn đầu, nguồn thu từ bảo hiểm tại một số ngân hàng ghi nhận sự sụt giảm, song quy mô khá nhỏ, dưới 50 tỷ đồng. Mức độ đóng góp của mảng bảo hiểm vào tổng thu từ hoạt động dịch vụ của nhóm ngân hàng này cũng khiêm tốn. Trong đó, tại TPBank, tỷ lệ này chỉ hơn 1%, còn tại SeABank, KienlongBank và PGBank dao động quanh 10%.

Để cải thiện nguồn thu, TPBank đã thông qua nghị quyết thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ. VPBank cũng lên kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ, cho thấy định hướng tiếp tục mở rộng mảng này trong hệ sinh thái. Kế hoạch của nhiều nhà băng cho thấy, xu hướng các ngân hàng chủ động xây dựng, hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm riêng đang ngày càng rõ nét.
Ánh Tuyết
Từ khóa:
bảo hiểm ngân hàng công ty bảo hiểm đầu tư

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Cập nhật: 05/09/2026 11:00

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Cập nhật: 05/09/2026 11:00

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