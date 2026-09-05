Ngày 5/9: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Giá cà phê giảm thêm 500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tiếp tục đi xuống trên cả thị trường trong nước và thế giới khi áp lực nguồn cung ngày càng rõ nét. Tại Tây Nguyên, giá thu mua giảm đồng loạt 500 đồng/kg, xuống còn 93.200 - 94.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm về 94.000 đồng/kg, song vẫn là địa phương có mức giá cao nhất trong số các khu vực được khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm xuống 93.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục có mức thấp nhất với 93.200 đồng/kg.

Như vậy, ngoại trừ Đắk Nông còn đứng đúng mốc 94.000 đồng/kg, các địa phương còn lại được khảo sát đều đã xuống dưới ngưỡng này.

So với mức 95.000 đồng/kg vừa bị phá vỡ trong phiên trước, diễn biến mới cho thấy áp lực giảm trên thị trường nội địa chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch chủ chốt cũng đồng loạt giảm. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 giảm thêm 0,81%, tương đương 27 USD/tấn, xuống còn 3.298 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm 0,94%, tương đương 32 USD/tấn, còn 3.374 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2026 giảm 1,23%, tương đương 4,05 US cent/pound, xuống 324,35 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 mất 0,92%, tương đương 2,75 US cent/pound, còn 295,35 US cent/pound.

Giá tiêu tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay duy trì trạng thái ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa ghi nhận biến động mới. Mặt bằng thu mua trong nước hiện dao động trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là địa phương có giá thu mua cao nhất với 137.000 đồng/kg. Đứng tiếp theo là Đắk Lắk với mức 136.500 đồng/kg.

Tại Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), giá tiêu cùng duy trì ở 135.000 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục kéo dài chuỗi phiên đi ngang kể từ đầu tháng 9. Sau nhịp giảm vào cuối tháng 8, giá tại các vùng nguyên liệu chưa xuất hiện động lực đủ mạnh để hình thành một xu hướng mới.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng không có nhiều biến động. Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở 6.893 USD/tấn. Tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ mức 5.800 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với hai chủng loại có dung trọng 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ mức 9.438 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam và Malaysia lần lượt được chào bán ở 8.400 USD/tấn và 12.200 USD/tấn, không thay đổi so với phiên trước./.