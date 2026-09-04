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PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)

16:40 | 04/09/2026
(TBTCO) - Hiệp hội Truyền thông Chuyên nghiệp Hoa Kỳ (League of American Communications Professionals - LACP) vinh danh Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) ở vị trí Hạng Nhì toàn cầu tại Cuộc thi Báo cáo thường niên - 2025 Vision Awards.
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Đây là mùa giải thứ 25 liên tiếp do LACP tổ chức. Năm nay, gần 1.000 báo cáo thường niên đến từ hơn 20 quốc gia tham gia bình xét. Vượt trội lên trên mặt bằng chung, Báo cáo thường niên 2025 của PVFCCo - Phú Mỹ với chủ đề “Elevating Governance - Optimizing Efficiency” (Nâng tầm Quản trị - Tối ưu Hiệu quả) đã xuất sắc giành giải thưởng tại 5 hạng mục danh giá:

Top 100 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất toàn cầu - PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng Nhì;

Giải Bạch Kim (Platinum Award) - giải cao nhất hạng mục ngành Nông nghiệp (Agribusiness);

Thông điệp Lãnh đạo hay nhất (Best Letter to Shareholders) - giải Bạch Kim, ở cả cấp Toàn cầu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương;

Top 5 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất Việt Nam;

• Giải Báo cáo ứng dụng công nghệ xuất sắc (Technical Achievement Award).

99/100 điểm - Chuẩn mực quản trị tiệm cận mức tuyệt đối

PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)
PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng Nhì top 100 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất toàn cầu

Trên thang điểm 100, Báo cáo thường niên 2025 của PVFCCo - Phú Mỹ đạt 99 điểm. Ấn tượng đầu tiên (First Impression) - tiêu chí có trọng số cao nhất, 30/100 điểm - đạt điểm tuyệt đối 30/30. Ba hạng mục khác cũng ghi điểm tuyệt đối 10/10 là “Thư gửi cổ đông” với thông điệp rõ ràng, nội dung sâu sắc; “Thông tin tài chính” trình bày theo chuẩn quốc tế, phân tích chuyên sâu, đa chiều; Sáng tạo và linh hoạt trong thiết kế, sử dụng hiệu quả biểu đồ minh họa.

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo LACP, Báo cáo thường niên 2025 của PVFCCo - Phú Mỹ gây ấn tượng nhờ phong cách minh họa cắt giấy (paper-cut) giàu tính nghệ thuật, bảng màu xanh ngọc - cam kết hợp cùng các con số 3D tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng. Hệ thống infographic, từ dòng thời gian, bản đồ đến bảng chỉ số KPI, được tích hợp xuyên suốt, giúp báo cáo với dung lượng lớn vẫn giữ được sự mạch lạc và dễ theo dõi.

PVFCCo - Phú Mỹ xếp hạng nhì toàn cầu, giành 2 giải bạch kim tại LACP 2025 Vision Awards (Hoa Kỳ)
PVFCCo - Phú Mỹ giải Bạch Kim (Platinum Award) – giải cao nhất hạng mục ngành Nông nghiệp (Agribusiness)

Giải thưởng là sự ghi nhận quốc tế cho nỗ lực của PVFCCo - Phú Mỹ trong việc nâng chuẩn minh bạch thông tin và quản trị doanh nghiệp, đúng với tinh thần chủ đề “Elevating Governance - Optimizing Efficiency” mà Báo cáo thường niên 2025 của Tổng Công ty theo đuổi. Đây cũng là nền tảng để PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục củng cố niềm tin với cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan trên hành trình phát triển bền vững.

Về PVFCCo - Phú Mỹ

PVFCCo - Phú Mỹ là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón, hóa chất tại Việt Nam. Cổ phiếu PVFCCo - Phú Mỹ hiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), mã chứng khoán DPM.

Về LACP

Thành lập năm 2001 tại Hoa Kỳ, Hiệp hội Truyền thông Chuyên nghiệp (LACP) là tổ chức uy tín toàn cầu chuyên đánh giá, xếp hạng các ấn phẩm truyền thông và báo cáo doanh nghiệp. Hệ thống giải thưởng thường niên của LACP thu hút hàng nghìn tổ chức tài chính, tập đoàn đa quốc gia tham gia tranh tài.

Thông tin thêm

Xem đầy đủ kết quả Cuộc thi 2025 Vision Awards tại: https://lacp.com/2025vision/top100.htm

Xem Báo cáo thường niên 2025 của PVFCCo – Phú Mỹ tại:

VIE: https://dpm.vn/bao-cao-thuong-nien/bao-cao-thuong-nien-2025-1335

ENG: https://dpm.vn/en/bao-cao-thuong-nien/annual-report-2025-1336

Hằng Nga
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