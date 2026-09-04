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Ngày 4/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

06:17 | 04/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (4/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán ít. Cụ thể, giá lúa tươi OM 34, OM 18, Đài Thơm 8, OM 5451 và IR 50404 đồng loạt giảm 100 đồng/kg. Trong khi đó, gạo xuất khẩu trong nước duy trì ổn định.
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Ngày 4/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm
Giá lúa tươi hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 34 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động mốc 5.800 - 5.900 đồng/kg; lúa tươi OM 18 giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 giảm 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa tươi giá lúa OM 5451 (tươi) giảm 100 đồng/kg dao động mốc 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 6.200 - 6.400 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, thị trường khởi sắc, giá lúa biến động nhẹ. Tại An Giang, nhu cầu cải thiện, giá lúa tươi biến động nhẹ. Tại Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh, giao dịch mua bán khá hơn, giá lúa tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.900 - 8.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.900 - 8.950 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.450 - 8.750 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.500 - 18.00 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.500 - 15.500 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp bình ổn so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 470 - 480 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 373 - 377 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 534 - 538 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 453 - 457 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 366 - 370 USD/tấn.

Tại Pakistan, gạo trắng 5% tấm hiện được chào giá ở mức thấp hơn với 406 - 410 USD/tấn.

Trong khi đó, Ấn Độ vẫn là nguồn cung có mức giá thấp nhất trong số các nước xuất khẩu lớn. Gạo trắng 5% tấm của nước này được chào bán 364 - 368 USD/tấn, trong khi gạo đồ 5% tấm ở mức 370 - 374 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động 304 - 308 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
lúa tươi giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

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