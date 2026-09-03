Xã hội

42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu

Thảo Miên

Thảo Miên

vuthiluyentb@gmail.com
18:24 | 03/09/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, ngày 3/9, ADB và Chính phủ Việt Nam đã ký kết gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD nhằm hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực ngày càng gia tăng đối với tài nguyên nước.
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Dự án “Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu” sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng 295.500 người tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi. Thông qua hiện đại hóa 7 hệ thống thủy lợi và cải thiện quản lý nước, dự án sẽ giúp nông dân ứng phó với tình trạng hạn hán, thay đổi về lượng mưa và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng đối với nguồn nước.

42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu
42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu. Ảnh minh họa

Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty chia sẻ: “Các hệ thống thủy lợi hiện đại và đáng tin cậy có vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ sinh kế nông thôn và tăng cường an ninh lương thực trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gây áp lực ngày càng lớn lên tài nguyên nước. Dự án này sẽ cung cấp cho người nông dân các dịch vụ thủy lợi ổn định hơn, giúp họ chuyển đổi và đa dạng hóa sang các loại cây trồng có giá trị cao hơn, đồng thời xây dựng sinh kế bền vững và có khả năng chống chịu tốt hơn”.

Dự án sẽ tăng cường công tác quản lý thủy lợi thông qua xây dựng hướng dẫn quốc gia về dịch vụ thủy lợi theo hướng hiện đại, thích ứng với điều kiện thời tiết và đáp ứng nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái.

Các hướng dẫn này sẽ bao gồm lập kế hoạch và quản lý thủy lợi, thiết kế hệ thống thủy lợi thích ứng với thời tiết, vận hành và bảo trì, cũng như tích hợp công nghệ số. Ở cấp nông hộ, dự án sẽ hỗ trợ áp dụng các phương thức canh tác nông nghiệp thích ứng với thời tiết và thành lập mới hoặc củng cố các nhóm người sử dụng nước.

Gói tài trợ trị giá 42,76 triệu USD bao gồm 40,66 triệu USD từ quỹ nguồn vốn thông thường của ADB và hai khoản viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản do ADB quản lý: 1,5 triệu USD từ Quỹ Nhật Bản vì châu Á và Thái Bình Dương thịnh vượng và thích ứng, và 600.000 USD từ Quỹ Công nghệ cao.

Dự án sẽ tăng diện tích đất canh tác được tưới với nguồn nước bảo đảm lên 21.941 ha, đồng thời mở rộng diện tích trồng cây có giá trị cao và đa dạng hóa cây trồng lên 11.399 ha. Phụ nữ sẽ chiếm ít nhất 40% số người tham gia các khóa tập huấn về tưới hiệu quả cao và nông nghiệp thích ứng với thời tiết.

Thảo Miên
Từ khóa:
hiện đại hóa thủy lợi biến đổi khí hậu hiện đại hóa hệ thống thủy lợi quản lý nước trong nông nghiệp ngân hàng phát triển châu á (adb)

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