Chứng khoán

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán

Hoàng Yến

Hoàng Yến

hoangyen@gmail.com
15:40 | 03/09/2026
(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh; bổ sung cơ sở pháp lý cho giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.
aa

Chiều 3/9, tại Phiên họp thứ sáu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Cắt giảm thủ tục gắn với hậu kiểm và quản lý rủi ro

Trình bày tóm tắt tờ trình của Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, Luật Chứng khoán hiện hành đã tạo khung khổ pháp lý cơ bản cho thị trường. Tuy nhiên, trước yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập và nâng cao năng lực thị trường, một số quy định cần tiếp tục được hoàn thiện.

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trình bày tại phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn

Thực tiễn phát triển của giao dịch điện tử, công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới cũng đòi hỏi có cơ sở pháp lý phù hợp, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư.

Mục tiêu sửa đổi luật là giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh và chi phí tuân thủ; thúc đẩy hiện đại hóa, chuyển đổi số; hoàn thiện hành lang pháp lý cho những vấn đề mới; bảo đảm tính thống nhất của pháp luật; nâng cao hiệu lực quản lý, hỗ trợ phát triển và nâng hạng thị trường.

So với luật hiện hành, dự thảo sửa đổi, bổ sung 23 điều, bổ sung mới một điều và giữ nguyên 112 điều.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là luật hóa phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, dự thảo cắt giảm điều kiện, hồ sơ về đăng ký hoạt động lưu ký đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; điều kiện đối với ngân hàng thương mại được lựa chọn làm ngân hàng thanh toán; điều kiện, hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Một số quy định cũng được tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, gồm chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng; công bố bản thông báo phát hành; hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hồ sơ đăng ký công ty đại chúng và hồ sơ đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán.

Các thủ tục được sửa đổi theo hướng phù hợp với việc xử lý trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, theo tờ trình, việc cắt giảm phải gắn với hậu kiểm, giám sát và quản lý rủi ro.

Dự thảo đồng thời bổ sung, hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm thể chế hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, dự thảo bổ sung cơ sở pháp lý cho giao dịch điện tử và bảo đảm an toàn giao dịch điện tử; cho phép giao kết hợp đồng theo pháp luật về giao dịch điện tử; quy định việc ứng dụng công nghệ mới trong cung cấp dịch vụ chứng khoán.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là dự thảo bổ sung Điều 6a về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới, trong giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian. Dự thảo quy định các nguyên tắc về an toàn, điều kiện tham gia, cấp và xử lý giấy chứng nhận, giám sát trách nhiệm và giao dịch trong quá trình thử nghiệm.

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung quy định về các dịch vụ công ty chứng khoán được phép cung cấp khi được cấp phép nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán; tiêu chuẩn người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; việc cấp chứng chỉ, quản lý, giám sát người hành nghề chứng khoán và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán.

Chính sách phát triển thị trường chứng khoán cũng được hoàn thiện, trong đó có quy định về phát triển, thu hút nguồn nhân lực trong ngành chứng khoán. Một số tên gọi, thuật ngữ được chuẩn hóa để thống nhất với pháp luật về thanh tra, doanh nghiệp; những quy định không còn cần thiết, trùng lặp hoặc không phù hợp với phương thức quản lý mới được đề xuất bãi bỏ.

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Mãi trình bày báo cáo thẩm tra.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát dự kiến có hiệu lực từ 1/3/2028

Theo dự thảo, luật dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Riêng quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/3/2028, nhằm bảo đảm đủ thời gian chuẩn bị tổ chức thực hiện.

Trình bày báo cáo thẩm tra sơ bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Mãi cho biết, Thường trực Ủy ban và các cơ quan tham gia thẩm tra tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán.

Theo cơ quan thẩm tra, việc sửa luật nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; tạo cơ sở cho cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới; đồng thời nâng cao tính minh bạch, an toàn, hiệu quả của thị trường chứng khoán trong bối cảnh thị trường được nâng hạng.

Hồ sơ dự án luật cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục làm rõ những vướng mắc thực tiễn tương ứng với từng nhóm nội dung sửa đổi; lượng hóa tác động và chi phí tuân thủ; bảo đảm cân bằng giữa cắt giảm tiền kiểm với tăng cường hậu kiểm, bảo vệ nhà đầu tư.

Đối với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành chủ trương giảm giấy tờ và những điều kiện không còn cần thiết. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần thuyết minh rõ hơn cơ sở cắt giảm, công cụ hậu kiểm sau khi cắt giảm điều kiện, bảo đảm không làm giảm chuẩn an toàn và không chuyển rủi ro từ khâu tiền kiểm sang nhà đầu tư và thị trường.

Thường trực Ủy ban cũng cơ bản tán thành việc bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để tạo không gian thử nghiệm công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới.

Song, do chính sách có thể tác động trực tiếp đến tài sản của nhà đầu tư và an toàn thị trường, cơ quan thẩm tra đề nghị luật cần quy định rõ các nguyên tắc cốt lõi về thẩm quyền, đối tượng, phạm vi, quy mô và thời gian thử nghiệm; công bố, cảnh báo rủi ro; bảo vệ dữ liệu, tài sản khách hàng; giám sát, tạm dừng, chấm dứt thử nghiệm, bồi thường và giải quyết tranh chấp.

Hoàng Yến
Từ khóa:
cơ chế thử nghiệm có kiểm soát luật chứng khoán giao dịch chứng khoán

Bài liên quan

Nâng chuẩn người hành nghề chứng khoán, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Nâng chuẩn người hành nghề chứng khoán, củng cố niềm tin nhà đầu tư

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc để hoàn thiện khung khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán

Khảo sát tình hình thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi tại HOSE

Khảo sát tình hình thực tiễn, phục vụ quá trình xây dựng Luật Chứng khoán sửa đổi tại HOSE

Dành cho bạn

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh xử phạt 8 cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 324 triệu đồng

Giải thưởng quản trị công ty - VLCA: Thước đo tin cậy, động lực cải thiện quản trị cho doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Giải thưởng quản trị công ty - VLCA: Thước đo tin cậy, động lực cải thiện quản trị cho doanh nghiệp niêm yết Việt Nam

Kho bạc Nhà nước mở rộng thanh toán tự động tiền điện, nước

Kho bạc Nhà nước mở rộng thanh toán tự động tiền điện, nước

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

Xuất nhập khẩu vượt 770 tỷ USD sau 8 tháng

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Người nộp thuế chủ động khai, tạm nộp và quyết toán thuế tránh tâm lý lo ngại chờ quy định mới

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Vinachem

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Vinachem

Đọc thêm

VNX tăng cường giám sát giao dịch trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell

VNX tăng cường giám sát giao dịch trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell

(TBTCO) - Trong bối cảnh việc nâng hạng thị trường Việt Nam dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9, VNX đã ban hành quy chế giám sát tăng cường đối với giao dịch cổ phiếu trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell, thiết lập cơ chế theo dõi xuyên suốt trước, trong và sau khi danh mục mới có hiệu lực.
Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Tạo “đường băng” mới cho dòng vốn trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Những thay đổi về khung pháp lý mới đang từng bước mở thêm dư địa để thị trường trái phiếu doanh nghiệp đa dạng nguồn cung, nâng chất lượng hàng hóa và thu hút dòng vốn dài hạn.
Thị trường chứng khoán mở rộng cửa đón dòng vốn mới

Thị trường chứng khoán mở rộng cửa đón dòng vốn mới

(TBTCO) - Việc được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội để thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp cận các dòng vốn quốc tế với phạm vi rộng hơn. Tuy nhiên, nâng hạng mới là bước khởi đầu, để chuyển cơ hội này thành nguồn vốn trung và dài hạn, thị trường cần tiếp tục nâng chất lượng hàng hóa, cải thiện khả năng tiếp cận, gia tăng tính minh bạch và hướng tới những chuẩn mực cao hơn.
"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

"Khoác áo mới" sau gần ba thập kỷ gắn với may mặc, TTG huy động trăm tỷ mở chuỗi spa ứng dụng AI

(TBTCO) - Công ty Cổ phần Royal Healthtech TTG đang đẩy mạnh tái cấu trúc, mở rộng hoạt động từ may mặc truyền thống sang chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. TTG dự kiến huy động 165 tỷ đồng, trong đó hơn 106 tỷ đồng đầu tư cho các địa điểm kinh doanh spa, trọng tâm là 8 dự án spa dưỡng sinh ứng dụng AI trong quý IV/2026.
Chứng khoán tuần đầu tháng 9: VN-Index thử sức vùng đỉnh cũ sau đà hồi phục tích cực

Chứng khoán tuần đầu tháng 9: VN-Index thử sức vùng đỉnh cũ sau đà hồi phục tích cực

Khép lại tháng 8 với mức tăng 5,55%, VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm và tiến sát vùng đỉnh lịch sử sau chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp. Tuần giao dịch đầu tháng 9 chỉ có hai phiên, nhưng thị trường sẽ bước vào phép thử mới khi vùng 1.850 - 1.900 điểm đang ngay phía trước.
Phát triển ngành quỹ, tạo nền tảng hút vốn dài hạn cho thị trường chứng khoán

Phát triển ngành quỹ, tạo nền tảng hút vốn dài hạn cho thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Sự phát triển của công nghệ số đang mở rộng cơ hội tiếp cận các sản phẩm tài chính, song cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về kiến thức và quản trị rủi ro. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước sang giai đoạn phát triển mới, việc mở rộng ngành quỹ, gia tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức được kỳ vọng tạo nguồn vốn dài hạn, góp phần xây dựng cơ cấu nhà đầu tư cân bằng, chuyên nghiệp và bền vững hơn.
VN-Index bứt phá trong tháng 8, khối ngoại giảm mạnh bán ròng

VN-Index bứt phá trong tháng 8, khối ngoại giảm mạnh bán ròng

(TBTCO) - Sau nhịp điều chỉnh trong nửa đầu tháng 8, VN-Index phục hồi mạnh và liên tiếp chinh phục các ngưỡng điểm quan trọng. Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đánh giá, dòng tiền trong nước tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt, trong khi áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đáng kể so với những tháng trước.
“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

“Kho” đầu tư gần 370.000 tỷ đồng giúp doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sinh sôi lợi nhuận

(TBTCO) - Nửa đầu năm 2026, “kho” đầu tư hơn 367.000 tỷ đồng của 13 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết mang về 7.930,4 tỷ đồng lợi nhuận tài chính, tăng 14,6%. "Ông lớn" Bảo Việt chiếm ưu thế áp đảo, trong khi hiệu quả sinh lời giữa các doanh nghiệp phân hóa rõ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải

Quy định về chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện vận tải

Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng ngân hàng chịu áp lực

Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng ngân hàng chịu áp lực

42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu

42,76 triệu USD giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống thủy lợi, tăng cường khả năng chống chịu

Chứng khoán phái sinh ngày 3/9: Chênh lệch đồng loạt chuyển sang trạng thái âm

Chứng khoán phái sinh ngày 3/9: Chênh lệch đồng loạt chuyển sang trạng thái âm

Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

Doanh nghiệp Việt phải vượt "rào cản xanh" để giữ chân đối tác toàn cầu

Chứng khoán ngày 3/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index chấm dứt chuỗi phiên tăng liên tiếp

Chứng khoán ngày 3/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index chấm dứt chuỗi phiên tăng liên tiếp

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Đề xuất cắt giảm toàn bộ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

Mở rộng đầu ra cho sản phẩm vùng dân tộc thiểu số

VPBank tung game mới, khách hàng nhận ưu đãi kép khi tham gia Hoàn tiền Thịnh Vượng

VPBank tung game mới, khách hàng nhận ưu đãi kép khi tham gia Hoàn tiền Thịnh Vượng

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Từ năm 2027 trở đi, seri tiền mới in được xác lập theo nguyên tắc mới

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Ngày 2/9: Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (3/9): Tỷ giá trung tâm tăng sau kỳ nghỉ lễ, USD được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Tỷ giá USD hôm nay (2/9): DXY tiến sát 100 điểm, kỳ vọng nâng lãi suất lan rộng tại nhiều ngân hàng trung ương

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá heo hơi đang bước vào nhịp điều chỉnh

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 1/9: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Tỷ giá USD hôm nay (1/9): DXY lùi nhẹ, thị trường chờ tín hiệu lạm phát trước quyết định lãi suất của ECB

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Ngày 3/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu tiếp tục đi ngang

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +35.13
03/09 | +35.13 (7,666.60 +35.13 (+0.46%))
DJI +295.07
03/09 | +295.07 (53,061.95 +295.07 (+0.56%))
IXIC +118.05
03/09 | +118.05 (26,217.83 +118.05 (+0.45%))
NYA +146.28
03/09 | +146.28 (24,495.55 +146.28 (+0.60%))
XAX -10.67
03/09 | -10.67 (8,890.56 -10.67 (-0.12%))
BUK100P +8.11
03/09 | +8.11 (1,077.83 +8.11 (+0.76%))
RUT +33.03
03/09 | +33.03 (2,953.17 +33.03 (+1.13%))
VIX -0.13
03/09 | -0.13 (15.07 -0.13 (-0.86%))
FTSE +86.48
03/09 | +86.48 (10,842.93 +86.48 (+0.80%))
GDAXI +117.18
03/09 | +117.18 (25,956.51 +117.18 (+0.45%))
FCHI -4.77
03/09 | -4.77 (8,275.86 -4.77 (-0.06%))
STOXX50E +9.35
03/09 | +9.35 (6,371.50 +9.35 (+0.15%))
N100 -0.46
03/09 | -0.46 (1,904.58 -0.46 (-0.02%))
BFX +59.09
03/09 | +59.09 (5,884.80 +59.09 (+1.01%))
MOEX.ME -0.11
03/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -97.90
03/09 | -97.90 (25,213.31 -97.90 (-0.39%))
STI +3.60
03/09 | +3.60 (5,747.71 +3.60 (+0.06%))
AXJO +41.70
03/09 | +41.70 (9,020.10 +41.70 (+0.46%))
AORD +38.00
03/09 | +38.00 (9,198.30 +38.00 (+0.41%))
BSESN -417.49
03/09 | -417.49 (76,152.86 -417.49 (-0.55%))
JKSE +72.12
03/09 | +72.12 (6,667.89 +72.12 (+1.09%))
KLSE +6.39
03/09 | +6.39 (1,715.13 +6.39 (+0.37%))
NZ50 -84.39
03/09 | -84.39 (13,846.18 -84.39 (-0.61%))
KS11 +16.76
03/09 | +16.76 (6,579.48 +16.76 (+0.26%))
TWII -307.06
03/09 | -307.06 (45,857.66 -307.06 (-0.67%))
GSPTSE +265.88
03/09 | +265.88 (36,091.61 +265.88 (+0.74%))
BVSP +1,037.81
03/09 | +1,037.81 (186,242.91 +1,037.81 (+0.56%))
MXX +370.03
03/09 | +370.03 (64,884.28 +370.03 (+0.57%))
IPSA -59.68
03/09 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV +56,761.25
03/09 | +56,761.25 (3,106,215.75 +56,761.25 (+1.86%))
TA125.TA +22.54
03/09 | +22.54 (4,161.40 +22.54 (+0.54%))
CASE30 +590.60
03/09 | +590.60 (56,270.30 +590.60 (+1.06%))
JN0U.JO +150.49
03/09 | +150.49 (7,367.89 +150.49 (+2.09%))
DX-Y.NYB -0.57
03/09 | -0.57 (99.02 -0.57 (-0.58%))
125904-USD-STRD +23.40
03/09 | +23.40 (2,874.65 +23.40 (+0.82%))
XDB -0.03
03/09 | -0.03 (135.11 -0.03 (-0.02%))
XDE +0.31
03/09 | +0.31 (116.23 +0.31 (+0.26%))
000001.SS +0.70
03/09 | +0.70 (3,942.09 +0.70 (+0.02%))
N225 -111.16
03/09 | -111.16 (64,214.48 -111.16 (-0.17%))
XDN +1.81
03/09 | +1.81 (64.24 +1.81 (+2.90%))
XDA +0.48
03/09 | +0.48 (71.96 +0.48 (+0.67%))