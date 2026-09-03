Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Vinachem

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đông góp phần kiện toàn Hội đồng thành viên Vinachem, tăng cường nguồn lực quản trị, lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Văn Đông sinh năm 1982, có trình độ Cử nhân Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội; Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Cao cấp lý luận chính trị. Ông được tuyển dụng vào Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc từ tháng 6/2005.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Đông đã trải qua nhiều vị trí tại các đơn vị thành viên và cơ quan tập đoàn, từng bước tích lũy kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành và tham mưu. Từ năm 2014, ông đảm nhiệm các vị trí tại cơ quan tập đoàn như Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Chủ tịch Hội đồng thành viên; Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thành viên và Trưởng Ban Thư ký Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên Vinachem

Từ năm 2019, ông được giao đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị thành viên của Vinachem, trong đó có Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình; Chủ tịch Hội đồng thành viên và Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam.

Từ tháng 11/2024 đến nay, ông Nguyễn Văn Đông giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, đồng thời là Bí thư Đảng ủy Công ty.

Với quá trình công tác lâu năm trong ngành Hóa chất, cùng kinh nghiệm quản lý tại cơ quan tập đoàn và các đơn vị thành viên, ông Nguyễn Văn Đông được tin tưởng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể Hội đồng thành viên và Ban điều hành Vinachem nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các mục tiêu phát triển Tập đoàn trong thời gian tới.

Quyết định số 2368/QĐ-BTC ngày 22/8/2026 góp phần tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự Hội đồng thành viên Vinachem, tăng cường năng lực lãnh đạo, quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển tập đoàn trong giai đoạn mới./.