Đầu tư

Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%

Hà My

Hà My

vuthiluyentb@gmail.com
11:25 | 03/09/2026
(TBTCO) - 8 tháng năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước.
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Vốn FDI đăng ký cấp mới tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/8/2026 đạt 40,63 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cả 3 cấu phần gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đều ghi nhận mức tăng.

Cụ thể, trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam có 2.771 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 21,72 tỷ USD, tăng 9,4% về số dự án và tăng tới 96,8% (gần gấp đôi) về số vốn so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô vốn đăng ký cấp mới tăng mạnh cho thấy dòng vốn mới vào Việt Nam tiếp tục có xu hướng mở rộng, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Vốn FDI vào Việt Nam tăng 55,4%
FDI vào Việt Nam tăng 55,4%, vốn thực hiện cao nhất 8 tháng trong 5 năm. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Trong tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với 12,15 tỷ USD, chiếm 55,9% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa với 3,13 tỷ USD, chiếm 14,4%; các ngành còn lại đạt 6,44 tỷ USD, chiếm 29,7%.

Xét cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã được cấp phép từ các năm trước, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều vốn nhất với 20,18 tỷ USD, chiếm 59,5% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Đứng thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản với 5,32 tỷ USD, chiếm 15,7%; các ngành còn lại đạt 8,42 tỷ USD, chiếm 24,8%.

Diễn biến này cho thấy sản xuất vẫn là lĩnh vực trọng tâm trong thu hút FDI, đồng thời dòng vốn vào các lĩnh vực khác như bất động sản, năng lượng và dịch vụ cũng đóng góp đáng kể vào tổng vốn đăng ký.

Cùng với vốn cấp mới, trong 8 tháng có 819 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn tăng thêm 12,21 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng tăng mạnh. Có 2.062 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị 6,7 tỷ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ. Trong đó, 652 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị 2,55 tỷ USD; 1.410 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước nhưng không làm tăng vốn điều lệ, với giá trị 4,15 tỷ USD.

Đáng chú ý, xét theo ngành, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ dẫn đầu về giá trị góp vốn, mua cổ phần với 2,74 tỷ USD, chiếm 40,9%. Bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đứng thứ hai với 2,01 tỷ USD, chiếm 30%; các ngành còn lại đạt 1,95 tỷ USD, chiếm 29,1%.

Về đối tác, trong số 73 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án được cấp phép mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Singapore dẫn đầu với 7,62 tỷ USD, chiếm 35,1% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc đứng thứ hai với 5,67 tỷ USD, chiếm 26,1%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) đạt 2,96 tỷ USD, chiếm 13,6%; Trung Quốc đạt 1,93 tỷ USD, chiếm 8,9%; Nhật Bản đạt 1,42 tỷ USD, chiếm 6,5%; Hà Lan đạt 424,3 triệu USD, chiếm 2%.

Như vậy, nhóm các nhà đầu tư lớn tiếp tục tập trung vào những đối tác có hoạt động đầu tư lâu năm tại Việt Nam, đồng thời cho thấy dòng vốn từ khu vực châu Á vẫn giữ vai trò quan trọng trong thu hút FDI mới.

Vốn thực hiện đạt mức cao nhất 8 tháng trong 5 năm

Không chỉ tăng mạnh về vốn đăng ký, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 8 tháng năm 2026 cũng ghi nhận kết quả tích cực.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI thực hiện 8 tháng ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức vốn FDI thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trong dòng vốn FDI thực hiện, đạt 14,24 tỷ USD, tương đương 82,6% tổng vốn. Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,29 tỷ USD, chiếm 7,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 622,9 triệu USD, chiếm 3,6%.

Việc vốn thực hiện tăng 12% trong khi vốn đăng ký tăng tới 55,4% cho thấy không chỉ quy mô đăng ký đầu tư được mở rộng, mà dòng vốn FDI thực tế đưa vào nền kinh tế cũng tiếp tục tăng. Đây là yếu tố đáng chú ý đối với tăng trưởng và năng lực sản xuất trong nước.

Bên cạnh dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam cũng tăng mạnh trong 8 tháng năm 2026.

Cụ thể, có 113 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn của phía Việt Nam đạt 1,21 tỷ USD, gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, có 29 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 1,41 tỷ USD, gấp 10,9 lần.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng, gồm vốn cấp mới và vốn điều chỉnh, đạt 2,62 tỷ USD, gấp 4,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Vận tải kho bãi là lĩnh vực nhận nhiều vốn đầu tư ra nước ngoài nhất của doanh nghiệp Việt Nam với 601,7 triệu USD, chiếm 23% tổng vốn. Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 22,4%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516,6 triệu USD, chiếm 19,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 320,1 triệu USD, chiếm 12,2%.

Trong 8 tháng, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư vào 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Lào dẫn đầu với 667,5 triệu USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài; tiếp đến là Campuchia với 486,5 triệu USD, chiếm 18,6%; Ấn Độ 323,9 triệu USD, chiếm 12,4%; Indonesia 313,6 triệu USD, chiếm 12%; Philippines 167,2 triệu USD, chiếm 6,4%; Kazakhstan 149,9 triệu USD, chiếm 5,7% và Anh 82,8 triệu USD, chiếm 3,2%.

Những con số trên cho thấy cùng với việc tiếp tục thu hút mạnh nguồn lực quốc tế, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường nước ngoài cũng đang mở rộng cả về quy mô vốn, lĩnh vực và địa bàn đầu tư.

Hà My
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