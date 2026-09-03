Chi cục Hải quan khu vực XIII: Siết chặt kiểm soát rủi ro, tờ khai luồng Đỏ tăng mạnh

Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch kiểm soát rủi ro trọng tâm năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã tập trung thiết lập hệ thống tiêu chí mới và đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm. Việc triển khai này được thực hiện nghiêm túc theo Quyết định 477/QĐ-CHQ ngày 31/3/2026 cùng Công văn 630/HQKV13-QLRR&CNTT ngày 07/4/2026, tạo cơ sở để cơ quan hải quan chủ động nhận diện sớm các nguy cơ gian lận ngay từ khâu tiếp nhận thông tin.

Trong kỳ (từ ngày 15/7/2026 đến 14/8/2026), đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 6.861 tờ khai, giảm nhẹ 0,15% so với tháng trước. Sự biến động về số lượng tuy không quá lớn nhưng bức tranh phân luồng lại ghi nhận những chuyển dịch rất đáng chú ý. Hoạt động xuất khẩu duy trì đà tăng nhẹ với 3.990 tờ khai (tăng 2,73%), trong khi luồng nhập khẩu giảm 3,88% xuống còn 2.871 tờ khai.

Đáng chú ý, số tờ khai phải kiểm tra thực tế (luồng Đỏ) ghi nhận 178 tờ khai, tăng 93,48% so với tháng trước (92 tờ khai). Việc gia tăng tỷ lệ kiểm tra này cho thấy cơ quan hải quan đã siết chặt các tiêu chí rủi ro, đưa đúng đối tượng nghi vấn vào tầm ngắm. Ở chiều ngược lại, luồng Vàng giảm 5,92% xuống còn 1.668 tờ khai (chiếm 24,31%). Nhờ phân loại hiệu quả, tỷ lệ luồng Xanh vẫn giữ nhịp ổn định với 5.015 tờ khai (chiếm 73,09%, tăng 0,18%), đảm bảo thời gian thông quan nhanh chóng cho các doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.

Song song với việc nâng cao hiệu quả phân luồng, công tác kiểm soát quy trình kiểm tra thực tế hàng hóa tại đơn vị cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Trong kỳ, không phát sinh tờ khai nào phải chuyển luồng, giảm 100% so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Chi cục đã hoàn thành phê duyệt 03 hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống CMRS trong kỳ, nâng tổng số hồ sơ lũy kế từ đầu năm lên 106 hồ sơ. Đơn vị cũng đã hoàn thành 2/3 chỉ tiêu xây dựng hồ sơ doanh nghiệp trọng điểm được giao và chủ động thiết lập thêm 01 hồ sơ mới trong kỳ. Thông qua hệ thống quản lý vi phạm, 08 hồ sơ mới đã được cập nhật, đưa tổng số vi phạm xử lý lũy kế năm 2026 lên 65 hồ sơ.

Ngoài ra, Chi cục Hải quan khu vực XIII vẫn tiếp tục duy trì chính sách đồng hành, hỗ trợ 17 doanh nghiệp thành viên tham gia Chương trình khuyến khích tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Cách làm này không chỉ giúp đơn vị tối ưu hóa nguồn lực kiểm tra mà còn xây dựng môi trường thông quan minh bạch, nơi các doanh nghiệp tuân thủ được tạo thuận lợi tối đa, còn các hành vi rủi ro bị kiểm soát triệt để.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực XIII cho biết sẽ tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm soát rủi ro trọng tâm năm 2026, tăng cường giám sát các doanh nghiệp xếp hạng 5 - 9 và duy trì chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ tự nguyện. Đồng thời, đơn vị sẽ đẩy mạnh kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch, chủ động thu thập thông tin để kịp thời phát sinh và xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm./.