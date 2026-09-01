Hải quan khu vực VIII: Số hóa để phục vụ doanh nghiệp tốt hơn

Tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp

Theo Chi cục Hải quan khu vực VIII, thời gian gần đây, hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn Quảng Ninh tiếp tục tăng trưởng. Trong tháng 8/2026, đơn vị làm thủ tục cho 1.371 doanh nghiệp, tăng 2,47% so với tháng trước; lũy kế đạt 3.006 doanh nghiệp, tăng 35,71% so với cùng kỳ năm 2025.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Ngọc Lợi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VIII cho biết, trong điều kiện số lượng doanh nghiệp, tờ khai và hàng hóa qua địa bàn ngày càng lớn, cải cách thủ tục hành chính, số hóa quy trình và duy trì các hệ thống nghiệp vụ hoạt động ổn định là những giải pháp quan trọng để vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cán bộ Chi cục Hải quan khu vực VIII hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu. Ảnh: Xuân Hương

Đơn vị đang đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Mục tiêu không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường điện tử, mà còn giảm thời gian, chi phí tuân thủ và hạn chế những khâu trung gian không cần thiết.

Các hệ thống nghiệp vụ được duy trì vận hành 24/7, bảo đảm quá trình làm thủ tục của doanh nghiệp không bị gián đoạn. Việc kết nối, trao đổi dữ liệu qua Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tiếp tục được duy trì. Tính từ đầu năm đến nay, Chi cục tiếp nhận kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với 9.173 tờ khai và 1.217 C/O mẫu D. Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện tiếp tục được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; hơn 20 phần mềm vệ tinh phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước được duy trì vận hành ổn định.

“Chuyển đổi số phải mang lại lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp, từ việc giảm hồ sơ, giảm thời gian xử lý đến hạn chế việc phải đi lại, chờ đợi khi thực hiện thủ tục” - lãnh đạo đơn vị nhấn mạnh.

Đưa AI vào hỗ trợ công việc, thúc đẩy cửa khẩu thông minh

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đơn vị chú trọng nâng cao năng lực số của đội ngũ, coi đây là một trong những điều kiện quan trọng để chuyển đổi số đi vào thực chất. Cán bộ được khuyến khích chủ động nghiên cứu, khai thác công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là phối hợp triển khai Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng. Cửa khẩu thông minh được kỳ vọng tạo bước chuyển trong quản lý, giám sát và tổ chức lưu chuyển hàng hóa. Khi dữ liệu được kết nối và các khâu được tự động hóa ở mức cao hơn, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả logistics và thúc đẩy thương mại qua biên giới.

Cùng với đó, Chi cục đang triển khai số hóa quy trình quản lý, hướng tới cắt giảm tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính. Đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kiểm tra công vụ và kiểm tra đột xuất tại các khâu nghiệp vụ, vị trí trọng điểm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trong thực thi nhiệm vụ.

Hoạt động xuất nhập khẩu tăng, số thu ngân sách của đơn vị tiếp tục được duy trì. Đến cuối tháng 8/2026, số thu của đơn vị đạt hơn 11.605 tỷ đồng, tăng 5,67% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 66,32% dự toán Chính phủ giao và 63,42% chỉ tiêu phấn đấu.

Thời gian tới, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ; triển khai mô hình “Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan khu vực VIII với AI”, nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin và tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Mục tiêu xuyên suốt là đưa chuyển đổi số trở thành công cụ phục vụ cải cách, giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuận lợi, minh bạch và tiết kiệm hơn, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.