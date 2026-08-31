Ngày 31/8: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê tuần qua giảm hơn 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong khoảng 94.600 - 95.300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước khép lại một tuần đi xuống. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua hiện dao động trong khoảng 94.600 - 95.300 đồng/kg, giảm 1.100 - 1.200 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giảm mạnh nhất, mất 1.200 đồng/kg, đưa giá thu mua xuống còn 95.300 đồng/kg. Đây vẫn là mức cao nhất trong các địa phương được khảo sát. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 1.100 đồng/kg, xuống mức 95.100 đồng/kg.

Lâm Đồng cũng giảm 1.100 đồng/kg so với tuần trước, hiện giao dịch ở 94.600 đồng/kg, thấp nhất trong các vùng sản xuất được khảo sát.

Như vậy, sau những phiên tăng mạnh xuất hiện trong tuần trước, thị trường nội địa đã quay lại xu hướng điều chỉnh. Mặt bằng giá cao nhất hiện chỉ còn 95.300 đồng/kg, trong khi ngưỡng 100.000 đồng/kg tiếp tục nằm ngoài vùng giao dịch.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê cũng khép lại một tuần giảm trên cả hai sàn London và New York. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2026 kết thúc tuần ở mức 3.492 USD/tấn, giảm 2,9%, tương đương 106 USD/tấn so với cuối tuần trước. Hợp đồng robusta giao tháng 11/2026 giảm 2,5%, tương đương 89 USD/tấn, xuống còn 3.529 USD/tấn.

Mức giảm của cà phê Arabica trên sàn New York mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 mất 3,6%, tương đương 12,9 US cent/pound, đóng cửa ở 345,85 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm 3%, tương đương 9,8 US cent/pound, xuống 312,85 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước điều chỉnh giảm

Giá tiêu giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay khép lại một tuần giao dịch với xu hướng đi xuống tại các vùng sản xuất trọng điểm. Mặt bằng giá trong nước hiện dao động trong khoảng 135.000 - 137.000 đồng/kg, giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) điều chỉnh mạnh nhất. Giá tiêu tại địa phương này giảm 2.000 đồng/kg trong tuần, xuống còn 137.000 đồng/kg. Dù giảm mạnh, đây vẫn là mức thu mua cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu giảm 1.500 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 136.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) cùng giảm 1.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa giá thu mua về 135.000 đồng/kg.

Như vậy, sau một số phiên duy trì ổn định và tăng nhẹ vào giữa tuần, thị trường hồ tiêu đã xuất hiện nhịp điều chỉnh đáng kể vào cuối tuần. Đặc biệt trong phiên 30/8, giá tại nhiều vùng trồng đồng loạt giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg, kéo mặt bằng chung xuống vùng hiện tại.

Trái với xu hướng giảm tương đối đồng đều tại thị trường trong nước, giá tiêu thế giới có sự phân hóa giữa các quốc gia sản xuất lớn trong tuần qua.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia kết thúc tuần ở mức 6.897 USD/tấn, tăng 0,67%, tương đương 46 USD/tấn so với tuần trước. Diễn biến tương tự xuất hiện ở mặt hàng tiêu trắng của quốc gia này. Tiêu trắng Muntok tăng 0,67%, tương đương 63 USD/tấn, lên 9.443 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 1,69%, tương đương 100 USD/tấn, xuống còn 5.800 USD/tấn. Đây cũng là mức thấp nhất trong nhóm giá tiêu đen của các quốc gia được khảo sát.

Giá tiêu đen Malaysia không thay đổi trong tuần, tiếp tục được niêm yết ở mức 9.300 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng duy trì ổn định, dao động trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn đối với hai chủng loại 500 g/l và 550 g/l.

Đối với tiêu trắng, Việt Nam tiếp tục chào bán ở mức 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia duy trì 12.200 USD/tấn./.