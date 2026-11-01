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Ngày 1/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

06:10 | 01/11/2026
Giá lúa gạo hôm nay (1/11) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua.
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Ngày 1/11: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ổn định. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.500 - 6.650 đồng/kg; lúa tươi DS1 dao động ở mức 6.800 - 7.000/ kg; lúa tươi OM 34 dao động mốc 5.900 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 dao động mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán chậm, giá lúa ít biến động. Tại Cần Thơ, nông dân neo giá cao, giao dịch có rải rác với lúa gần ngày cắt. Tại An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, Cà Mau, nông dân neo giá cao, giao dịch mua bán ít, giá lúa biến tương đối ổn định.

Với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 9.050 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 10.000 đồng/kg. Hiện tấm dao động ở mức 9.400 - 9.500 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.200 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo Đài Thơm 8 tăng 1.000 đồng/kg dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp không đổi so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg; nếp IR 5625 tươi) ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đứng giá so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500 - 515 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 390 - 394; gạo Jasmine được chào bán ở mức 535 - 539 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 475 - 479 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 407 - 411 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 385 - 389 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 330 - 334 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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