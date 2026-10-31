Ngân hàng - Bảo hiểm

Tín dụng MB tăng gần 19% vượt 1,3 triệu tỷ đồng, thu nhập lãi thuần dẫn dắt tăng trưởng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
17:49 | 31/10/2026
(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, ngân hàng MB báo lãi trước thuế đạt 30.518,4 tỷ đồng, tăng 31,9% cùng kỳ, với động lực từ thu nhập lãi thuần. Đáng chú ý, thu nhập lãi và các khoản tương tự lần đầu vượt 100.000 tỷ đồng, cao hơn cả năm 2025, trong bối cảnh tổng tín dụng đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 18,9% so với đầu năm.
aa
MB sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu, chào bán hơn 805 triệu cổ phiếu để tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng Đại hội đồng cổ đông MB: “Nước rút” 3 năm bứt tốc, tăng vốn vượt 100.000 tỷ đồng “Nắn” dòng vốn đúng đích trong chặng nước rút

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026 do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã CK: MBB) công bố, MB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 30.518,4 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 7.379,2 tỷ đồng. Với con số này, MB hoàn thành 77,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của MB lần đầu vượt mốc 100.000 tỷ đồng
Tín dụng MB tăng gần 19% vượt 1,3 triệu tỷ đồng, thu nhập lãi thuần dẫn dắt tăng trưởng. Ảnh tư liệu.
Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của MB lần đầu vượt mốc 100.000 tỷ đồng, đạt 100.781,5 tỷ đồng chỉ sau 9 tháng, tăng 60,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng hơn 37.800 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng, đồng thời con số ghi nhận trong cả năm 2025 (89.088,1 tỷ đồng).

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ thu nhập lãi thuần, đạt 49.642,8 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 34% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, tỷ trọng đóng góp của thu nhập lãi thuần vào tổng thu nhập hoạt động của MB tăng từ 76,9% lên 84,2%, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong cơ cấu nguồn thu của ngân hàng.

Trong bối cảnh các nguồn thu ngoài lãi có sự điều chỉnh, mảng dịch vụ vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, với lãi thuần đạt 5.192,2 tỷ đồng, tăng 16%, tương ứng tăng gần 715 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh ngoại hối đóng góp 467 tỷ đồng; mua bán chứng khoán kinh doanh mang về 529,5 tỷ đồng; trong khi lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 11,7 tỷ đồng...

Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động của MB đạt 58.955,9 tỷ đồng, tăng 22,4%, tương ứng tăng gần 10.791 tỷ đồng cùng kỳ.

Trong cơ cấu hoạt động kinh doanh, các kênh số hiện đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu của toàn ngân hàng. Với gần 40 triệu khách hàng, MB ghi nhận hơn 99% giao dịch được thực hiện trên nền tảng số, với quy mô khoảng 15 tỷ giao dịch mỗi năm.

Chi phí hoạt động chỉ tăng 15,2%, thấp hơn đáng kể so với tốc độ tăng thu nhập (22,4%), cho thấy hiệu quả kiểm soát chi phí được cải thiện. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 26,3%, thấp hơn mức 29,1% của năm 2025 và trong ngưỡng kế hoạch.

Ngân hàng cũng chủ động trích lập 12.943 tỷ đồng chi phí dự phòng trong 9 tháng, tăng 11,8% để củng cố bộ đệm trước các biến số của môi trường kinh doanh. Nhờ nền tảng thu nhập tăng trưởng tích cực, ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng gần 32%.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt gần 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm. Tổng tín dụng đạt hơn 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 18,9%; trong đó, chỉ tiêu cho vay khách hàng đạt 1,27 triệu tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm.

Trong tháng 9/2026, MB triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời triển khai mô hình tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) đa tầng tại Việt Nam, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, MB đặt mục tiêu nâng tổng dư nợ lên khoảng 1,5 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Tính đến cuối quý III/2026, nợ nhóm 3 - 5 của ngân hàng ở mức 21.473 tỷ đồng.

Song hành với đà tăng trưởng tín dụng, tổng huy động vốn đạt hơn 1,24 triệu tỷ đồng, tăng 17%, góp phần củng cố nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% và chào bán gần 805,5 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 10%, MB đã nâng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng vào tháng 9/2026 và trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Không chỉ gia tăng quy mô vốn, MB còn hướng tới mở rộng hệ sinh thái tài chính thông qua kế hoạch thành lập Ngân hàng TNHH một thành viên MB Toàn cầu, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, do MB sở hữu 100% vốn và dự kiến hoạt động tại Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Sau khi được triển khai, đây sẽ là mảnh ghép mới trong hệ sinh thái tài chính của MB, nâng tổng số công ty con lên 9 thành viên./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
mb ngân hàng ngân hàng mb cổ phiếu mbb MB chia cổ tức kết quả kinh doanh ngân hàng MB tín dụng MB Toàn cầu

Bài liên quan

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Thị trường tiền tệ tuần 26 - 30/10: "Đảo chiều" bơm ròng hơn 28.000 tỷ đồng, USD biến động trái chiều sau tuần họp lãi suất

Lãi 9 tháng hơn 5.400 tỷ đồng nhờ đà tăng lãi thuần, MSB rục rịch chào bán cổ phiếu

Lãi 9 tháng hơn 5.400 tỷ đồng nhờ đà tăng lãi thuần, MSB rục rịch chào bán cổ phiếu

Lãi suất trái phiếu tăng, doanh nghiệp thêm áp lực huy động vốn

Lãi suất trái phiếu tăng, doanh nghiệp thêm áp lực huy động vốn

Dành cho bạn

Hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập đối với cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026

Vinh danh 100 doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa kinh doanh và uy tín năm 2026

Miễn, giảm, gia hạn khoảng 360.000 tỷ đồng thuế, phí để hỗ trợ nền kinh tế

Miễn, giảm, gia hạn khoảng 360.000 tỷ đồng thuế, phí để hỗ trợ nền kinh tế

Cải cách thuế 2026 - 2030: Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Cải cách thuế 2026 - 2030: Xây dựng hệ thống quản lý thuế hiện đại, hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Giá dầu thế giới ngày 31/10 tăng mạnh, lên mức cao nhất 6 tháng

Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ và Canada

Bộ Tài chính Việt Nam nghiên cứu kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác đầu tư với Hoa Kỳ và Canada

Đọc thêm

Tỷ giá USD hôm nay 31/10: USD phân hóa giữa tuần 4 trong 5 ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay 31/10: USD phân hóa giữa tuần 4 trong 5 ngân hàng trung ương lớn giữ nguyên lãi suất

(TBTCO) - Sáng 31/10, tỷ giá trung tâm tăng 10 đồng so với cuối tuần trước, lên 25.637 đồng, trong khi USD tại các ngân hàng đồng loạt giảm. Chỉ số DXY biến động hẹp trong tuần, song giữ đà tăng lên 101,96 điểm, giữa bối cảnh 5 ngân hàng trung ương lớn công bố quyết định lãi suất, trong đó Canada tăng lãi suất, 4 ngân hàng còn lại giữ nguyên.
Giá vàng hôm nay ngày 31/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 31/10: Vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm khoảng 145 USD/ounce, trong khi vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng mất từ 900.000 đến 1,5 triệu đồng/lượng.
Bảo hiểm tử kỳ tạo sức bật, mở các hướng đi mới

Bảo hiểm tử kỳ tạo sức bật, mở các hướng đi mới

(TBTCO) - Nhu cầu về “tấm lá chắn” bảo vệ thuần túy, thực chất ngày càng rõ nét, đưa bảo hiểm tử kỳ dẫn đầu với hơn 50% số hợp đồng nhân thọ khai thác mới trong 9 tháng. Với chi phí hợp lý, quyền lợi bảo vệ cao, sản phẩm này được nhiều doanh nghiệp chú trọng phát triển, mở rộng kênh phân phối, thậm chí trở thành "mũi nhọn" kinh doanh.
Doanh nghiệp và địa phương "bắt nhịp" đưa bảo hiểm nông nghiệp vào mùa vụ mới

Doanh nghiệp và địa phương "bắt nhịp" đưa bảo hiểm nông nghiệp vào mùa vụ mới

(TBTCO) - Dư địa phát triển bảo hiểm nông nghiệp được mở rộng khi Nghị định số 346/2026/NĐ-CP trao thêm quyền chủ động, linh hoạt hơn cho doanh nghiệp và địa phương. Để chính sách sớm phát huy hiệu quả, việc địa phương sớm ban hành danh mục hỗ trợ, doanh nghiệp năng động triển khai, bảo vệ sinh kế người dân trước rủi ro ngay từ những vụ sản xuất tới.
Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt gần 48.000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt gần 48.000 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đầu năm

(TBTCO) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2026 (trước soát xét), theo đó công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 47.928 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Bảo hiểm PTI lãi 245 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng gần 65%

Bảo hiểm PTI lãi 245 tỷ đồng sau 9 tháng, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng gần 65%

(TBTCO) - Lũy kế 9 tháng năm 2026, PTI ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 245 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng gần 65%, trở thành "điểm sáng". Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 3.238,7 tỷ đồng, duy trì đà tăng 16,7% sau quá trình tái cơ cấu danh mục bảo hiểm nhiều năm.
VBI – HMFI: 8 năm hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

VBI – HMFI: 8 năm hợp tác chiến lược, hướng tới tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Ngày 27-28/10, Bảo hiểm VietinBank - VBI và Hyundai Marine & Fire Insurance (HMFI) tổ chức sự kiện hội nghị thường niên, đánh dấu năm thứ 8 trong quan hệ hợp tác chiến lược. Sự kiện tạo cơ hội để VBI kết nối kinh nghiệm quốc tế, cập nhật các xu hướng về phát triển sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường và duy trì tăng trưởng bền vững.
Bảo hiểm nông nghiệp: Cần chuyển mạnh từ 'hỗ trợ khắc phục hậu quả sau rủi ro' sang 'quản trị rủi ro chủ động'

Bảo hiểm nông nghiệp: Cần chuyển mạnh từ 'hỗ trợ khắc phục hậu quả sau rủi ro' sang 'quản trị rủi ro chủ động'

(TBTCO) - Sáng 30/10, tại TP. Cần Thơ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP. Cần Thơ và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 346/2026/NĐ-CP ngày 5/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn

Phòng, chống thiên tai: Nhu cầu vốn lớn, cần triển khai theo từng giai đoạn

Tín dụng MB tăng gần 19% vượt 1,3 triệu tỷ đồng, thu nhập lãi thuần dẫn dắt tăng trưởng

Tín dụng MB tăng gần 19% vượt 1,3 triệu tỷ đồng, thu nhập lãi thuần dẫn dắt tăng trưởng

ABBank kết nối hệ sinh thái, gia tăng giải pháp tài chính cho khách hàng

ABBank kết nối hệ sinh thái, gia tăng giải pháp tài chính cho khách hàng

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

Đề xuất điều chỉnh quy hoạch tuyến cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh - Hạ Long

Không thiếu chính sách mà thiếu tinh thần dám chịu trách nhiệm

Không thiếu chính sách mà thiếu tinh thần dám chịu trách nhiệm

Tổng kiểm kê tài sản công: Nhận diện nguồn lực và những khoảng trống quản lý

Tổng kiểm kê tài sản công: Nhận diện nguồn lực và những khoảng trống quản lý

Doanh nghiệp muốn vay vốn phải minh bạch, không có chuyện hai bảng cân đối kế toán

Doanh nghiệp muốn vay vốn phải minh bạch, không có chuyện hai bảng cân đối kế toán

Eximbank công bố kết quả kinh doanh Quý III: Tiếp tục định hướng phát triển thận trọng và bền vững

Eximbank công bố kết quả kinh doanh Quý III: Tiếp tục định hướng phát triển thận trọng và bền vững

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

Ngân sách chi khoảng 68.000 tỷ đồng để giảm giá xăng dầu

HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ đồng

HDBank đạt 18.379 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tổng tài sản vượt 1,14 triệu tỷ đồng

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 29/10: Giá heo hơi qua mỗi ngày lại lập đáy mới

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Ngày 30/10: Giá heo hơi tiếp tục giảm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Tỷ giá USD hôm nay 29/10: USD trong nước đồng loạt tăng, Fed vẫn để ngỏ nâng lãi suất tháng 12

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Bộ Tài chính đề xuất "gỡ khó" thủ tục khôi phục, chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Ngày 30/10: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp đà tăng mạnh

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp cho người nộp thuế ở trạng thái 03, 06

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bước ngoặt thể chế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa bứt phá

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Ngày 31/10: Giá heo hơi càng ngày càng thấp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Không hỗ trợ tràn lan mà tạo môi trường dẫn dắt doanh nghiệp

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Không hỗ trợ tràn lan mà tạo môi trường dẫn dắt doanh nghiệp

Giá vàng

Doji
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Hà Nội - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Đà Nẵng - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Miền Tây - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Tây Nguyên - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,600 ▼2400K 137,600 ▼2400K
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼240K 13,900 ▼240K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼240K 13,900 ▼240K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼240K 13,900 ▼240K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,400 ▼220K 13,800 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,400 ▼220K 13,800 ▼220K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,400 ▼220K 13,800 ▼220K
Trang sức 99.9 13,080 ▼220K 13,680 ▼220K
Trang sức 99.99 13,090 ▼220K 13,690 ▼220K
Vàng 99.9 12,550 ▼300K
Vàng 99.99 12,700 ▼340K
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1248K 13,902 ▼240K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1248K 13,903 ▼240K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,318 ▼25K 1,358 ▼25K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,318 ▼25K 1,359 ▼25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,298 ▼25K 1,348 ▼25K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,465 ▼2476K 133,465 ▼2476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,146 ▼84189K 10,126 ▼93009K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,023 ▼1700K 91,823 ▼1700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 72,586 ▼1525K 82,386 ▼1525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 68,946 ▼1458K 78,746 ▼1458K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 46,567 ▲41806K 56,367 ▲50626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1248K 139 ▼1275K
Cập nhật: 31/10/2026 18:00

Tỷ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17606 17879 18468
CAD 17934 18209 18825
CHF 30632 31008 31646
CNY 0 3835 3931
EUR 28164 28379 29467
GBP 33752 34141 35078
HKD 0 3158 3361
JPY 157 160 167
KRW 0 18 20
NZD 0 14212 14810
SGD 19642 19923 20507
THB 680 743 796
USD (1,2) 25541 0 0
USD (5,10,20) 25579 0 0
USD (50,100) 25606 25620 25990
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,600 25,600 25,980
USD(1-2-5) 24,576 - -
USD(10-20) 24,576 - -
EUR 28,265 28,288 29,635
JPY 159.23 159.52 169.21
GBP 33,914 34,006 35,181
AUD 17,787 17,851 18,530
CAD 18,105 18,163 18,837
CHF 30,955 31,051 31,974
SGD 19,762 19,823 20,602
CNY - 3,798 3,944
HKD 3,220 3,230 3,366
KRW 17.82 18.58 20.22
THB 729.58 738.59 790.91
NZD 14,209 14,341 14,769
SEK - 2,578 2,670
DKK - 3,792 3,927
NOK - 2,744 2,843
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,942.82 - 6,708.6
TWD 713.71 - 864.77
SAR - 6,753.85 7,115.12
KWD - 81,408 86,635
AED - 6,767 7,292
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,580 25,610 25,990
EUR 28,275 28,417 29,646
GBP 33,899 34,069 35,104
HKD 3,215 3,234 3,352
CHF 30,825 30,980 31,925
JPY 159.11 160.72 168.70
AUD 17,784 17,909 18,507
SGD 19,739 19,918 20,516
THB 734 749 786
CAD 18,077 18,204 18,802
NZD 14,304 14,859
KRW 18.62 20.60
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25600 25600 26000
AUD 17782 17882 18812
CAD 18132 18232 19245
CHF 31001 31031 32620
CNY 3817.4 3842.4 3977.6
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 28447 28477 30200
GBP 34145 34195 35953
HKD 0 3300 0
JPY 160.49 160.99 171.52
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14351 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19820 19950 20671
THB 0 710.3 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13840000 13840000 14140000
SBJ 12500000 12500000 14140000
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,490 25,640 26,000
USD20 25,460 25,640 26,000
USD1 25,440 25,640 26,000
AUD 17,711 17,861 19,054
EUR 28,208 28,308 30,008
CAD 18,055 18,155 19,490
SGD 19,877 20,027 20,900
JPY 160.92 162.42 168.22
GBP 33,976 34,126 35,455
XAU 13,838,000 0 14,142,000
CNY 0 3,794 0
THB 0 746 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/10/2026 18:00

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
BIDV 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
VietinBank 0,10 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 5,90 6,00
Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30